[SDCC] Toutes les news de la Comic Con de San Diego 2022

Comme vous le savez, le plus grand Comic Con du monde se déroule à San Diego du 21 juillet au 24 juillet 2024. Durant cette grande messe du comics, qui s'étend de plus en plus vers le cinéma et la TV, de nombreuses annonces sont faites. MDCU suit l'évènement et essaie de vous tenir informés le mieux possible, avec une série d'articles. Pour s'y retrouver plus facilement, cette news regroupe tous les actualités liées au SDCC.

DC

Dark Crisis change de nom pour Dark Crisis on Infinite Earths

DC annonce Gotham City : Year One par Tom King et Phil Hester

Marvel

Nouvelle mini-série Doctor Strange: Fall Sunrise par Tradd Moore

Strange Academy de retour en octobre

Marvel annonce Cold War, event autour de Captain America en 2023

Retour de X-Treme X-Men de Chris Claremont et Salvador Larroca

Autres

Un nouveau crossover Power Rangers / Tortues Ninja

Le comics Power Rangers se renouvelle

Un crossover Batman /Spawn en décembre annoncé par McFarlane, Lee et Capullo

Marvel

Moon Girl and Devil Dinosaur : Premier extrait + Wesley Snipes et Cobie Smulders au casting

Premier trailer pour I Am Groot

Une date et des détails pour Spider-Man : Freshman Year

La saison 2 de What If...? début 2023, une saison 3 annoncée

Une date pour X-Men '97 et une saison 2

Autres

Walking Dead: Rick de retour dans un spin-off avec Michonne en 2023