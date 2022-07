[SDCC] Première bande-annonce pour Shazam: la Rage des Dieux de Warner

It's all about family

Le Comic-Con de San Diego se poursuit avec le panel tenu par Warner Bros, dédié à ses projets DC Comics. Il commence sur les chapeaux de roue avec un Zachary Levi très en forme qui vient présenter Shazam: Fury of the Gods. Après quelques mots, c'est le trailer pour ce second opus qui est dévoilé, à découvrir dès maintenant.

Après une séance chez le psy pour récapituler ses aventures précédentes, on retrouve Billy Batson et toute sa famille en costume pour faire face à une Helen Mirren très badass venue récupérer leurs pouvoirs, accompagnée de Lucy Liu et d'un dragon, le tout sur fond d'Eminem.