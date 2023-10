Commencer les comics : Green Lantern

Il n'est pas toujours aisé de se lancer dans les comics et notamment dans les comics de super-héros Marvel et DC. La raison de cette difficulté est pour le moins évidente : nous parlons de séries qui, pour certaines, ont déjà 85 ans d'existence (coucou, Superman !). Il est donc normal de ne pas savoir "par où commencer". Pourtant, il existe bel et bien des portes d'entrées pour ne pas avoir à acheter plusieurs décennies de publications. Vous ne les connaissez pas ? Pas de panique ! Nous allons vous expliquer tout cela avec nos guides "comment commencer".

Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas des Green Lantern qui est un univers presque aussi vieux que celui de Superman en plus d'avoir mis en avant des personnages principaux différents au fil des décennies.

LES ORIGINES

The Green Lantern est un personnage créé par Bill Finger et Martin Nodell en juillet 1940 et apparaissant pour la première fois dans All-American Comics #16. A l'origine, il s'agit d'une histoire de huit pages mettant en avant le personnage d'Alan Scott qui forge un anneau vert après être entré en possession d'une lanterne magique. Dans un premier temps, cet anneau doit être rechargé toutes les 24h et lui permet de contrôler les objets métalliques.

En 1959, et sous la direction de Julius Schwartz, John Broome et Gil Kane vont reprendre l'univers et créer le personnage d'Hal Jordan, le plus connu des super-héros à porter le titre de "Green Lantern". C'est avec ce personnage que les bases du véritable univers des Green Lantern sont posées avec, notamment, la création du Green Lantern Corps, des Gardiens de l'univers et le fait que le pouvoir de l'anneau vert soit inefficace face à la couleur jaune.

En 2004, et après l'apparition de plusieurs nouveaux personnages à tenir le titre officieux de "Green lantern principal de la Terre", le scénariste Geoff Johns a pour mission de redonner ce statut à Hal Jordan. Le scénariste met alors en scène le retour de Jordan tout en développant toute la mythologie de l'univers des Green Lantern . Des éléments qui n'auront donc été rajoutés que récemment (ndlr : cela fait 20 ans, mais cela reste "récent" si l'on part du principe que le titre a plus de 80 ans) mais qui sont, aujourd'hui, considérés comme étant la base de l'univers des Green Lantern avec, notamment, la présence des sept corps.

LES PERSONNAGES

Hal Jordan : Le premier humain à faire officiellement partie du Corps. Impétueux, rebelle, il s’est fait connaitre pour ses coups d’éclat et sa manie de refuser de suivre les ordres. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand des Green Lantern bien qu’il ait également été une terrible menace pour le corps lorsqu’il a été possédé par Parallax . Malgré cela, il s’est racheté et a repris le combat au sein du Corps retrouvant dès lors son honneur et sa réputation.

Guy Gardner : Lorsqu’il a été recruté, Guy Gardner fut désigné pour être le réserviste du secteur 2814. Colérique et instable, il sera renvoyé du Corps avant d’être réintégré quelques années plus tard. Il sera, durant un temps, le formateur des nouvelles recrues aux côtés de Kilowog .

John Stewart : Il est devenu Green Lantern suite à la démission d’Hal Jordan. Premier Green Lantern noir, il devient le représentant de sa communauté. Ancien militaire, Stewart peut paraître froid et insensible du fait que la vie ne l’a pas épargné (il est lié à de nombreuses tragédies telle que la mort de sa femme, Katma Tui).

Kyle Rayner : Après que Parallax ait détruit le Corps, Rayner reçut le dernier anneau en activité de la part du Gardien Ganthet. Seul et unique Green Lantern en activité, il officiera au sein de la JLA et fera honneur à ses prédécesseurs. Par la suite, il devint l’hôte de l’entité Ion et reconstruira le Corps. Lors de «La Guerre du Sinestro Corps», il est séparé d’Ion et redevint un Green Lantern lambda. Du fait de ses talents de dessinateur, il est connu pour avoir beaucoup d'imagination et donc, par extension, pour utiliser son anneau comme personne.

Alan Scott : Le Green Lantern de l’Age d’Or et qui a opéré avec la JSA. Il s’est fabriqué une bague à partir d’une Batterie qui s’est écrasé sur Terre. Il est à noter qu’il n’a jamais opéré au sein du Corps.

Simon Baz : Le premier Green Lantern a avoir été créé durant l'ère New 52. Il est libano-américain et a la particularité d'avoir été choisi par anneau de puissance vert "défectueux".

Jessica Cruz : Deuxième Green Lantern de l'ère New 52. Son anneau lui vient de Volthoom.

ENTOURAGE

Les Gardiens : Les Gardiens de l’univers sont l’une des plus anciennes formes de vie de la Galaxie. Ils sont à l'origine de la création des Manhunters , des créatuses créés pour protéger l'univers qu'ils ont divisé en 3600 secteurs. Mais le manque d'émotion de la part des Manhunters fit que ce projet devint un échec. Les Gardiens comprirent leur erreur et mirent alors en place le corps des Green Lantern.

Kilowog : Considéré comme le membre le plus bourru et le plus grognon du Corps, Kilowog n’en reste pas moins celui qui a peut-être le plus de cœur et de compassion. Il est le formateur des nouvelles recrues et est particulièrement craint par ses dernières pour ses méthodes d’enseignement.

Abin Sur : Ce fut l’un des plus grands Green Lantern et également le mentor et meilleur ami de Sinestro . Grièvement blessé lors d’une mission, il s’écrase sur Terre et transmet son anneau à Hal Jordan.

Carol Ferris : Vice-préisdente de Ferris Aircraft dans laquelle Hal Jordan est également employé, elle finit par devenir la petite amie de ce dernier. Par la suite, elle devient membre des Star Sapphires et sera tantôt considérée comme étant une super-vilaine, tantôt comme une super-héroïne.

VILAINS

Sinestro : Ancien membre des Green Lantern , c'est devenu l'ennemi juré du corps après qu'ils aient découvert que Sinestro régnait en despote sur sa propre planète. Il est l'ancien mentor d'Hal Jordan et le fondateur du Sinestro Corps dont il est, la plupart du temps, également le leader.

Parallax : Aussi appelé l'impureté jaune, c'est une entité à la forme d'un insecte qui tire son pouvoir de la peur. Elle est née quand une des premières formes de vie a eu une peur terrible. Il est connu pour avoir pris le contrôle d'Hal Jordan d'Emerald Twilight et donc, pour avoir été responsable de la mort de nombreux Green Lantern .

Amon Sur : Fils du célèbre Green Lantern Abin Sur, prédécesseur d'Hal Jordan. Contrairement à son père, c'est un être vil et jaloux de la succession d'Hal Jordan ce qui le poussera à rejoindre le Sinestro Corps. Il est notamment un des lieutenants de ce dernier lors du Sinestro Corps war.

Atrocitus : Leader des Red Lantern dont l'émotion est la haine. Il est un ennemi acharné des Gardiens et donc, par extension, du corps des Green Lantern . Il est l'un des seuls Red Lantern à conserver ses facultés mentales malgré la présence d'un anneau rouge à son doigt (les autres membres étant présentés comme étant lobotomisés)

Manhunters : Les Manhunters représentent la première force armée créée par les Gardiens de l’univers afin d’instaurer la paix et l’ordre dans toute la galaxie. Ils ont servi avec efficacité ces derniers pendant 4 000 ans avant d’évoluer et de donner plus d’importance à l’une de leur règle fétiche : « aucun homme n’échappe aux Manhunters ». Cette règle parmi tant d’autres devenue leur règle d’or, les Manhunters deviennent obsédés par l’idée de chasser les criminels et ne rendent plus forcément la Justice .

Hector Hammond : Hammond est l’un des nombreux ennemis de Hal Jordan et a la particularité de ne pas utiliser de nom de scène afin de préserver son identité. C'est un dangereux télépathe qui possède également des pouvoirs télékinésiques.

Comme déjà signalé, il est à noter que depuis l'intervention de Geoff Johns sur l'univers, il est communément admis qu'il y a sept corps dans l'univers des Green Lantern , représentant chacun une couleur de l'arc-en-ciel et une émotion. Plusieurs personnages connus et importants se trouvent dans les différents corps. Un dossier a été réalisé à ce sujet. Pour plus d'information sur les corps, je vous invite à le consulter ici.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Green Lantern & Green Arrow

Synopsis : Tandis qu’Hal Jordan se charge de protéger l’univers à l’aide de son anneau de Green Lantern , sur Terre, Oliver Queen s’occupe des malfrats de Star City sous le masque de l’archer Green Arrow . Toutefois, les deux justiciers d’émeraude font parfois équipe !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Archives.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Des épisodes mythiques enfin disponibles. O'Neil et Adams à leur apogée, un discours social novateur, un duo de héros improbable, bref, l'Histoire des comics en marche. Soyons honnête, ça a pris un petit coup de vieux mais ça reste un régal à lire.

Green Lantern – Emerald Twilight

Synopsis : Depuis des années, Hal Jordan protège le secteur spatial 2814 en tant que membre du Corps des Green Lantern .

Mais la destruction de sa ville, Coast City, par Mongul le rend amer et déprimé. Petit à petit, Hal se laisse corrompre et décide d'accumuler les anneaux de puissance de ses équipiers afin de réécrire l'Histoire en tant que Parallax ! Le dernier des Gardiens , Ganthet, n'aura d'autre solution que de livrer le seul anneau restant à un jeune illustrateur terrien : Kyle Rayner.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Confidential.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un récit qui se situe entre La Mort de Superman (plus précisément la destruction de Coast City lié à l'event La Mort de Superman ) et Green Lantern : Rebirth, narrant le retour d'Hal Jordan. Récit relativement important dans l'histoire des Green Lantern , il s'agit d'un récit sombre et apprécié mettant en scène un Hal Jordan fou de rage et incontrôlable. Un très bon récit qui aura mis énormément de temps à nous parvenir.

Green Lantern : Le Retour D'hal Jordan

Synopsis : Il était le meilleur des Green Lantern , le premier Terrien à avoir accédé à cet honneur à travers la galaxie, mais un jour, Hal Jordan fut corrompu par une entité maléfique et devint le plus grand fléau de l'Univers. Aujourd'hui, Jordan répand la Justice sous l'avatar du Spectre, mais le retour d'anciens ennemis va le forcer à réutiliser son anneau, en plein jour comme dans la nuit noire.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Classiques ou le tome 1 de Geoff Johns Présente Green Lantern Intégrale.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A l'heure où DC passe à l'heure Rebirth, Urban réédite le récit qui est à l'origine du concept de Rebirth : garder le meilleur d'un personnage et revenir aux fondamentaux sans faire table rase du passé. Geoff Johns trouvait la formule gagnante avec cette mini-série qui allait conduire à l'une des plus belles sagas publiées par DC depuis 20 ans. Cette introduction réussie n'est certes pas indispensable pour se lancer dans le run de Johns sur Green Lantern mais il serait dommage de passer à côté, surtout qu'en bonus Urban a ajouté un récit dessiné par feu le grand Darwyn Cooke.

Geoff Johns Présente Green Lantern Intégrale

Synopsis : Après des années d'errance, le capitaine de l'US Air Force, Hal Jordan, reprend son rôle de Green Lantern , justicier intergalactique. Il est temps pour lui de renouer avec son entourage. Et si certains héros, comme Green Arrow , apprécient de le retrouver, d'autres, comme Batman , restent méfiants vis-à-vis de cette forte tête, d'autant qu'entre-temps, les pires ennemis de Green Lantern sortent de l'ombre : les Traqueurs, Hector Hammond, le Requin, ou l'effroyable Black Hand .

Comment je lis ça : Dans la collection DC Classiques en 7 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Le début d'un arc gigantesque qui est considéré par tous comme étant ce qui a été fait de mieux du côté des Green Lantern . Un travail qui ouvrira énormément de portes à Geoff Johns au sein de DC Comics. Un achat que l'on ne peut que conseiller.

ATTENTION ! SI VOUS PRIVILEGIEZ CETTE EDITION, IL EST INUTILE D'ACHETER Green Lantern : LE RETOUR D'HAL JORDAN, BLACKEST NIGHT ET BRIGHTEST DAY. CES TROIS OEUVRES SONT DEJA PRESENTES DANS L'INTEGRALE !

Green Lantern Corps

Synopsis : Afin d'honorer leur devoir sacré de protéger toute planète habitée des forces du Mal, les Gardiens d'Oa doivent reformer le Corps des Green Lantern mis à mal par la faute d'Hal Jordan, alors possédé par l'avatar de la Peur : Parallax. Si John Stewart et Hal Jordan jouent les réservistes, les vétérans Guy Gardner et Kyle Rayner sont quant à eux invités sur Oa pour participer activement à la formation et à la reconstruction du Corps. Ils seront assistés du colossal Kilowog pour convaincre certaines recrues récalcitrantes d'accepter cette nouvelle vie qu'ils n'avaient encore jamais envisagée. Les tensions internes atteignent leur paroxysme alors qu'une nouvelle menace remet en cause cette résurrection du Corps jadis légendaire.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Classiques (2 tomes parus).

Prérequis : Geoff Johns Présente Green Lantern Intégrale tome 1.

L'avis de MDCU : ENFIN ! Pendant que Geoff Johns redéfinissait et étendait l'univers des Green Lantern comme jamais sur la série principale, Gibbons et Gleason relançaient le Corps, avec de très bons premiers arcs qui redonnait un nouveau souffle à la franchise, avant que Tomasi arrive sur les tomes suivants et atteigne des sommets. En grande partie inédit, c'est un bonheur d'avoir enfin cet immanquable en français.

Blackest Night

Synopsis : Suite à son suicide, le super-criminel Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés une légion de super-héros décédés. Le Corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants ?

Comment je lis ça : Dans la collection Urban Nomad en 2 tomes ou le tome 4 de Geoff Johns Présente Green Lantern Intégrale.

Prérequis : Geoff Johns Présente Green Lantern Intégrale.

L'avis de MDCU : Arc de Geoff Johns lancé dans la continuité du Sinestro Corps War. A ce moment-là, nous sommes vraiment dans la "grande époque" des Green Lantern et sans doute à l'apogée de la carrière de Johns du point de créatif. Il s'agit d'une excellente lecture sublimée par les dessins d'Ivan Reis.

Période New 52 :

Geoff Johns Présente Green Lantern Integrale Tome 6-7

Synopsis : Hal Jordan n'est plus Green Lantern !

Destitué par ses supérieurs, les Gardiens de l'Univers, il est contraint de retrouver la vie civile et tente de renouer avec sa petite amie, Carol Ferris. Mais les Gardiens ont ajouté l'insulte à l'infamie en nommant Sinestro , son ennemi juré, comme remplaçant ! Sinestro, fidèle à lui-même, demeure une forte tête et décide de rendre à Jordan son anneau à une seule condition : qu'il s'allie avec lui le temps d'une mission sur sa planète, Korugar...

Comment je lis ça : Dans la collection DC Classiques en 7 tomes.

Prérequis : Geoff Johns Présente Green Lantern Intégrale.

L'avis de MDCU : Pas simple d'opérer un "relaunch" tout en continuant sa grande saga, et de calmer un peu le jeu après la folie des crossovers Blackest Night et War of the Green Lanterns, mais Geoff Johns s'en sort plus que bien. On sent le contre-coup des NEW 52 au début mais ça s'estompe très vite et on retrouve notre univers GL pour préparer la dernière grande ligne droite.

Période DC Rebirth :

Green Lantern Rebirth

Synopsis : Le Corps des Green Lantern a disparu et l'univers est désormais sans défense.

Sans opposant, le corps de Sinestro impose sa loi aux quatre coins de la galaxie et est à présent dirigé par Soranik Natu, la propre fille de Sinestro . Mais Hal Jordan , qui vient de passer une année en exil, est bien décidé à reprendre les choses en mains et se forge un nouvel anneau afin de rendre la Justice à travers la voie lactée.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Rebirth en 5 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une belle surprise signée Robert Venditti qui renait de ses cendres après son passage sur Green Lantern dans les New 52. Ici,il est inspiré, son histoire s'organise plutôt bien et on est pris dans le récit qui rapelle le travail de Geoff Johns, sans en égaler la qualité. La série reste une belle surprise et la partie graphique est très bonne entre Rafael Sandoval et le grand Ethan Van Sciver.

Hal Jordan : Green Lantern

Synopsis : Hal Jordan a toujours été une forte tête au sein du Corps des Green Lantern , ces policiers intergalactiques dirigés par les Gardiens de l'Univers.

Mais au cours d'une enquête de haute importance, ce dernier découvre que la planète Terre a été subtilisée. Pire : une altercation avec l'esclavagiste Kanjar-Ro va le pousser à remettre en cause toutes les valeurs défendues par le Corps.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Rebirth en 4 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Morrison a tenu sa promesse en proposant un titre Green Lantern qui met fin à la surenchère de crises présentes au sein du titre depuis quelques années... un choix qui va sans doute diviser.

One Shots et Terres Parallèles :

Green Lantern Terre-Un

Synopsis : Hal Jordan occupe un poste d'astronaute minier pour le compte des entreprises Ferris Galactic, et même si son travail lui permet de s'échapper un temps de sa vie monotone, cela ne lui suffit plus.

Mais sa vie bascule le jour où il tombe sur un étrange anneau dans les décombres d'un astéroïde. Lui qui a toujours rêvé d'aventures découvre que l'Univers est bien plus vaste qu'il ne le pensait et que celui-ci était surveillé et protégé par le Corps des Green Lantern , aujourd'hui anéanti par les Manhunters . Hal Jordan parviendra-t-il à réaliser seul l'impossible et à faire renaître la police intergalactique ?

Comment je lis ça : Dans la collection DC Deluxe (2 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Arrêtez tout et allez acheter cet opus. Oui, c'est à ce point-là. C'est sans doute LE comics de ces six derniers mois et LE comics Green Lantern de ces dernières années !

Far Sector

Synopsis : La Green Lantern Jo Mullein vient d'être affectée à l'un des secteurs les plus reculés de la galaxie. En charge d'élucider un meurtre au sein de cette société qui n'a plus connu de crime depuis plusieurs siècles, elle devra non seulement affronter l'animosité ambiante mais également faire la lumière sur un second assassinat : celui du principal suspect.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Black Label.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Publication surprise d'Urban Comics avec ce Far Sector. On suit Jo Mullein, une Green Lantern qui va partir pour sa première mission dans son secteur et élucider un meurtre. L'autrice construit un casting autour du personnage. On est vite pris dans cet univers qui est dévoilé. Graphiquement, Jamal Campbell signe de très belle page avec son style très numérique qui colle à l'ambiance du titre.

Green Lantern - Legacy

Synopsis : Après avoir fui la guerre du Viêt Nam, les grands-parents de Tai Phan se sont installés à Coast City. Ils y ont rebâti une vie à partir de rien, fondé une famille et ouvert le Jade Market, devenu depuis le coeur de la communauté vietnamienne du quartier. À la mort de sa grand-mère, le jeune garçon s'aperçoit à quel point elle était une femme aimée et respectée des siens, oeuvrant quotidiennement pour les immigrés en détresse et ne fléchissant jamais devant les nombreuses tentatives d'intimidations racistes des locaux, bien décidés à les faire quitter ce qu'ils estiment être « leur mère patrie ». Véritable modèle pour lui, Tai n'imaginait pas qu'elle puisse lui cacher un secret plus admirable encore. L'anneau qu'il l'avait toujours vu porter au doigt sans jamais vraiment y prêter attention était en fait le signe d'une lourde responsabilité, une mission dont il est désormais l'héritier.

Comment je lis ça : Dans la collection Urban Link.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un titre qui s'éloigne des Green Lantern que l'on a l'habitude de lire. Il s'agit d'un récit différent, intimiste et aux qualités graphiques certaines. Pour ceux qui veulent lire du super-héros un peu différent, c'est à tester !