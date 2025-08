Le film Spawn de 1997 bientôt en blu-ray 4k

Vous ne rêvez pas. Le film Spawn de 1997, adaptation du comics éponyme de Todd McFarlane va avoir droit à une sortie en Blu-ray 4K. Cette version remasterisée comprendra également quelques bonus :

La version director's cut en résolution 4K depuis les négatifs du film

Un coffret avec deux couvertures alternatives et un poster réversible avec deux illustrations originales

Un livret avec de nouvelles informations autour du tournage

Le commentaire audio' de Todd McFarlane, Mark Dippé, Clint Goldman, et Steve Williams, ainsi qu'un nouveau commentaire audio' exclusif réalisé par Dave Baxter, animateur de podcast et spécialiste du personnage

Des interviews inédites des comédiens et de l'équipe

Une interview de Todd McFarlane pour revenir sur l'échec artistique de cette première adaptation de son personnage au cinéma

Quelques autres bonus plus classiques : la bande-annonce, le making of, quelques illustrations de l'équipe artistique, etc

Le film sortira le 7 octobre 2025 mais il est déjà disponible à la pré-commande au prix de 49.95$. Il s'agit, à n'en pas douter, du cadeau idéal à offrir à une ex ou à un pote qui t'aurait rendu ton comics avec les pages cornées.