Commencer les comics : Spawn

En comics, il n'y a pas que Marvel et DC qui ont des super-héros qui ont la classe. On en trouve aussi chez d'autres éditeurs, notamment Image Comics qui propose de nombreux super-héros cultes, surtout dans les années 90. Et c'est sur l'un d'eux que l'on va s'attarder aujourd'hui. Vous l'avez sûrement deviné, on va parler de Spawn, la série de comics indépendante ayant le plus de numéros à son actif, ce qui pourrait effrayer par sa longueur, mais pas d’inquiétudes, ce n’est pas la taille qui compte ;).

En 2022, on fête les 30 ans du personnage. C'est dans le cadre de cet anniversaire que MDCU vous propose un guide de lecture réalisé par Uraphire et Adrien (Le spécialiste de Spawn de l'équipe) pour bien commencer à lire les aventures de l'anti-héros.

LES ORIGINES

Todd McFarlane a toujours voulu être dessinateur, et enfant, il gribouille dans ses cahiers. Il imagine alors un personnage, Spawn. Et si son background n'existe pas, son aspect n'est déjà pas si éloigné que ça de son look définitif. L'auteur fait ensuite du chemin, et se retrouve être l'un des dessinateurs les plus cotés de Marvel, notamment en tant que dessinateur de Spider-Man . Il décide alors, avec six compagnons (Erik Larsen, Jim Lee, Rob Liefeld, Whilce Portacio, Marc Silvestri et Jim Valentino), de lancer Image Comics. Le principe est simple : chaque auteur crée sa série qui lui appartient à 100%. McFarlane lance alors Spawn.

Spawn apparaît pour la première fois en 1992 dans Spawn (Vol 1) #1. Il a été créé et dessiné par Todd McFarlane, son créateur originel qui ne lâche plus sa création depuis. Ses origines sont aussi présentes dans ce premier numéro. Bien sûr, d'autres détails de sa vie nous sont révélés au fil des numéros.



LE PERSONNAGE

Dans sa vie terrestre, Al Simmons est un Ancien lieutenant-colonel du corps des marines et un membre des services secrets des États-Unis. Il sauve même le président des États-Unis d'une tentative d'assassinat. Il finit par se faire tuer par son patron Jason Wynn le jugeant devenu trop gênant. En Enfer, il passe un pacte avec Malegobia pour devenir son Hellspawn et mener ses armées de l’Enfer en échange de voir Wanda une dernière fois. Cependant, il se fait avoir et revient sur Terre cinq ans après sa mort et, qui plus est, amnésique. Al Simmons n’est pas le premier des Hellspawn, il y en a eu d’autres au cours de l’histoire qui ont aussi fait un pacte avec Malebolgia ou Mammon par amour ou pour la vengance. Les Hellspawn sont des guerriers liés à une armure symbiotique fonctionnant avec une énergie appelée Necroplasm, leur procurant d'immenses pouvoirs dont les limites ne sont pas encore connues.

ENTOURAGE

Sam et Twitch : Duo d’enquêteurs coéquipiers à la Police de New York, ils sont diamétralement opposés dans leurs personnalités, ce qui ne les empêche pas d'être amies. Ils sont parmi les premiers à enquêter sur Spawn et lui servent d'alliées quand cela est nécessaire.

Angela : Une chasseuse de prime angélique avec pour mission d’éliminer les Hellspawn envoyés sur Terre. Devant à l’origine tuer le Spawn actuel, elle finit par devenir une alliée jusqu’à sa mort contre Malebolgia.



Wanda Blake : Ancienne épouse d’Al Simmons, elle se marie avec le meilleur ami de Simmons, Terry Fitzgerald, après sa mort et ont une fille ensemble Cyan.

Cyan Fitzgerald : Fille de Wanda Blake et Terry Fitzgerald. Elle voit en Spawn une bonne personne et le considère comme un protecteur. En grandissant, elle commence à développer des pouvoirs magiques

Haunt : Prêtre Catholique, il se fait hanter par son frère Kurt Kilogore, ancien espion et agent secret se manifestant sous forme d'un esprit et d'un fluide ectoplasmique formant le costume de Haunt, qui a la particularité de sortir de son nez.

Nyx/Carrie Ann : Sorcière adepte de magie noir qui aide Al Simmons à regagner ses pouvoirs, mais cela fait partie d'un plan de Mammon visant à manipuler Spawn pour ses desseins. Elle développe néanmoins des sentiments pour Spawn et devient une allié. Nyx, malheureusement, crève. Ce qui permet à Jessica de devenir une Hellspawn, elle aussi.

Caïn/Comte Cogliostro : Ancien Hellspawn, il sert de mentor pour Spawn afin de l'aider à éviter d'accomplir les desseins de Malebolgia. Cependant, il finit par le trahir et devient un individu à la morale assez floue.

Jim Downing/Spawn : Suite à certains événements, Jim Downing se réveille d'un long coma et devient le nouveau Spawn. Il se démarque d'Al dans ses méthodes et ses pouvoirs qui diffèrent.

VILAINS

Violator/Clown : Démon très Ancien faisant partie des Phlebiac Brothers. Il est au service de Malegobia et a pour mission de guider les Hellspawn dans leur missions. Très puissant, il est capable de lutter contre un Hellspawn et de changer d'apparence pouvant passer du Clown à une apparence plus démoniaque. Il connaît souvent la mort pour revenir toujours plus fort.

Malegobia : Démon qui règne sur le huitième cercle de l'enfer. Il se constitue une armée dans sa guerre contre le Paradis et est derrière la création des Hellspawn qui lui servent de général pour son armée. C'est lui qui est chargé de constituer l'armée d'âmes qui combattra lors de l'Armageddon. Pour diriger cette armée, il crée une caste d'officier : les Hellspawn.

Jason Wynn : Patron de la N.S.A et de la C.I.A. Il est l'ancien boss d'Al Simmons, dont il a ordonné sa mort. Quand Al revient sur Terre, il devient un des hommes les plus puissants sur Terre qui ne perd pas ses mauvaises habitudes.

The Redeemer : L’opposée au Hellspawn crée par le Paradis, il est envoyé sur Terre pour stopper Spawn. Il possède plusieurs hôtes par le passé dont le dernier en date finit par devenir un allié de Spawn en fonction des circonstances.

Mammon : Ancien Seigneur des Enfers spécialisé dans la manipulation et dans le commerce d’âmes. Il a une influence importante sur différents Spawn et nourrit un dessein mystérieux envers la famille Simmons.

Billy Kincaid : Tueur en série d'enfants, il est interné dans un hôpital psychiatrique avant d'être libéré au début de la série. Il reprend son ancienne activité pour se faire rapidement tuer par Spawn de façon sanglante. Il rejoint l'Enfer pour s'en échapper plusieurs fois et se venger continuellement de Spawn.

Cy_Gor : Soldat Cyborg Gorille, il est le produit d'un projet du gouvernement américain et est dirigé par Jason Wynn. Il possède la conscience de Michael Koniekzni, un ami d'Al Simmons.

Overt-Kill : Un mercenaire Cyborg qui est envoyé par la Mafia contre Spawn au début de sa carrière. Supposé inarrêtable, Spawn le met en piéce lors de leur deuxième rencontre.

Recueil pour le néophyte :

Spawn - Edition Spéciale 30e Anniversaire

Synopsis : Al Simmons est un militaire, tué par ses supérieurs et revenu sur Terre après avoir passé un marché avec un démon, mais il a été transformé en suppôt des Enfers ! Cet ouvrage édité uniquement en VF comprend les 15 premiers épisodes de la série, et de nombreux inédits en VF !

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Cet album est l’édition ultime des débuts de Spawn, qui restent encore pertinents aujourd’hui, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. Les riches bonus permettent de fêter dignement les 30 ans de ce personnage si particulier, dont les aventures continuent aujourd’hui. C'est un bel ouvrage mais qui n'aura jamais de suite. Pour continuer l'aventure, il faudra aller vers les intégrales Spawn, ce qui provoquera quelques doublons.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Spawn

Synopsis : Le lieutenant-colonel Al Simmons était un agent des Forces Spéciales. Exécuté par ses supérieurs, et parvenu aux Enfers, il signe un pacte qui doit lui permettre de retrouver Wanda , son épouse. Victime d'un marché de dupe, il est ressuscité sous la forme d'un Hellspawn, une créature chargée de mener les hordes infernales contre les armées célestes...

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande en 22 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Là où tout commence, et le meilleur moyen de se mettre à Spawn. Delcourt fait un travail formidable en nous proposant l’intégralité de la série Spawn. Les débuts de la série sont très bavards, on y retrouve une ambiance très année 90 qui a un peu mal vieilli dans certains gimmicks, mais reste intéressant à lire. Le personnage de Spawn est charismatique à suivre et les personnages secondaires sont réussis. Les dessins sont typiques années 90, mais restent beaux à voir.

Un doute existait sur la suite de cette série depuis qu'elle a rattrapé la série Spawn La Saga Infernale. Désormais, La Saga Infernale est rééditée dans ce format. Il s'agit donc de la série ultime Spawn qui devrait continuer à exister pour longtemps !

Spawn Renaissance

Synopsis : Personne ne sait vraiment où est allé Al pendant cinq ans, mais c'est un autre homme. Plus sage, plus fort, et empli de tous les souvenirs d'une expérience qu'il a encore du mal à intégrer. Reclus dans un coin de New York où le crime règne, il a commencé à former de nouvelles alliances, à préparer sa défense et à tester ses nouveaux pouvoirs. Qui a-t-il bien pu énerver autant pendant son absence ?

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande (12 tomes paru).

Prérequis : Spawn.

L'avis de MDCU : Après la partie sur Jim Downing, Al Simmons revient sur le devant de la scène. il s'agit donc d'un point d'entrée possible sur le personnage. Spawn reste toujours sympathique à lire, mais le changement de style de cet album risque de partager, même si l’on retrouve certains éléments familiers.

King Spawn

Synopsis : La malédiction qui a frappé Al Simmons et l'a transformé en Hellspawn prend un nouveau tournant, tandis que l'univers créé par Todd McFarlane connaît une expansion sans précédent !



Au fil des années, Spawn s'est libéré des contraintes imposées par l'Enfer et les Cieux en les renvoyant dos-à-dos. Il est devenu de facto le Roi des Enfers !

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande (1 tome paru).

Prérequis : Spawn Renaissance Tome 11.

L'avis de MDCU : King Spawn commence très fort, en proposant un tome de qualité, qui surpasse peut-être même Spawn Renaissance. Si vous aimez le personnage, foncez !

Gunslinger Spawn

Synopsis : Gunslinger Spawn, autrement appelé le Pistolero, est un homme hors de son temps, perdu dans le futur et à la recherche d'un chemin vers son passé. Il a un compte à régler avec ceux qui lui ont fait du tort, mais après s'être jeté la tête la première dans un conflit bien plus important - qui concerne le sort de l'humanité tout entière - il découvre que sa vengeance devra peut-être attendre un peu.

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande (1 tome paru).

Prérequis : Spawn Renaissance Tome 11.

L'avis de MDCU : Gunslinger Spawn nous raconte l’histoire d’un nouveau Spawn, et le fait plutôt correctement, dans la lignée de la série principale. Une bonne lecture.

Spawn - The Scorched L'escouade Infernale

Synopsis : Face à une menace trop terrible pour un seul héros, la seule solution consiste à former une équipe qui regroupe plusieurs membres à la puissance éprouvée ! Rien ne pourra se dresser sur leur chemin. Dans cet album, Le Faucheur, Le Rédempteur, Le Pistolero, Miss Spawn et Medieval Spawn rejoignent Al Simmons, le HellSpawn en titre !

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande (1 tome paru).

Prérequis : Spawn Renaissance Tome 11.

L'avis de MDCU : Cette série Spawn a la particularité de se centrer sur une équipe de personnages. Une approche originale pour cet univers, mais plutôt intéressant. Une bonne lecture qui se révèle sur la seconde moitié de l’album.

Pour explorer le mythe de Spawn :

Les séries sont présentées dans l'ordre de parutions.

Spawn Dark Ages

Synopsis : Nous délaissons pour un temps Al Simmons, le Spawn contemporain, pour visiter le XIIe siècle. Cette fois-ci, la malédiction des Hellspawn a frappé Lord Covenant, un chevalier britannique tué au cours des croisades. Revenu à la vie et de retour sur ses terres, il va devoir choisir entre défendre les plus faibles et se ranger du côté des forces corrompues du mal.

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un premier tome sur deux d’une série nous racontant l’histoire d’un autre Spawn pendant le moyen âge. La narration est parfois lourde, et les dessins irréguliers, mais les amoureux de Spawn y trouveront leur compte, surtout que la série était jusque là difficilement trouvable.

Spawn The Undead Intégrale

Synopsis : Rejetant aussi bien les lois des Enfers que celles des Cieux, Al Simmons est devenu le Hellspawn. Il traque dorénavant ceux qui ont des choses à se reprocher... Et il ne s'agit pas forcément de super-vilains ou de monstres issus des abysses. Paul Jenkins et Dwayne Turner crééent une série de contes totalement effrayants et psychologiquement pesants... Pour notre plus grand bonheur !

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : J'adore Spawn, et cette série est la meilleure série dérivée à mon goût. Le choix de Jenkins est de nous raconter plusieurs histoires, mais sans jamais se centrer sur Spawn. Le personnage devient une légende urbaine, un fantôme qui surgit au bon moment pour agir. Très déconnectée de la série principale (ce ne serait pas Al Simmons que ça ne changerait rien), elle est un bon moyen de découvrir l'univers. Ce genre d'histoires courtes sera d'ailleurs repris ensuite dans la série principal. C'est du très bon !

HellSpawn Intégrale

Synopsis : Réunie en un seul volume de plus de 400 pages, Hellspawn repousse les limites du fantastique horrifique grâce aux talents conjugués des plus grands créateurs de ces vingt dernières années, au service du rejeton de l’Enfer créé par Todd McFarlane !

Spawn est une série créée par Todd McFarlane en 1992. Dans Hellspawn, le personnage et les ambiances évoluent sous la plume de géants de la BD US (Bendis, Niles, Wood et Templesmith), qui redéfinissent totalement le mythe et l’univers de cet anti-héros incomparable. Cette intégrale reprend l’ensemble des épisodes de la série, agrémentée des couvertures et d’illustrations inédites.

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Cet album est un excellent moyen de prolonger l’histoire de Spawn, tout en poussant plus loin l’ambiance. C’est aussi une bonne solution pour découvrir cet univers. A lire !

Spawn Godslayer - Intégrale

Synopsis : Spawn : Godslayer est une variation de la malédiction de Spawn. Elle se déroule dans un cadre médiéval fantastique plutôt que dans l'univers de la série. Le personnage central est un guerrier devenu tueur de Dieux !

Bairn est un prince du royaume insulaire d'Endra-La. Au cours d'une bataille navale, Bairn est mortellement blessé et jeté par-dessus bord. Il est prêt à tout pour revoir son amour, Neva. Une entité répond à son appel. En échange de sa vie, Bairn devient son serviteur mort-vivant, chargé de tuer les dieux d'Ur. Neva, pensant Bairn mort, se consacre à la déesse Llyra, et devient son héraut.

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Les principaux ingrédients de Spawn sont présents : le héros damnés qui revient pour l'amour d'une femme. Pourtant, les scénaristes construisent tout un univers héroic-fantasy autour de cette base. Spawn devient un tueur de dieux. La proposition graphique et l'univers sont très intéressants, et donnent une autre vision de l'anti-héros. Malheureusement, faute de succès, la série a été abandonnée, laissant quelques intrigues en suspens.

Haunt Intégrale

Synopsis : La vie du prêtre Daniel Kilgore n'a jamais été un modèle de stabilité, et la haine qu'il voue à son frère Kurt n'a pas arrangé les choses. Ennemis, ils sont néanmoins contraints de collaborer par-delà la mort lorsque Kurt , agent secret fraîchement assassiné, revient le hanter... Plongés au cœur d'une sombre conspiration, les deux frères s'unissent et donnent forme à une entité appelée Haunt.

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Haunt est une série très sympa à lire, pas prise de tête. C'est plutôt bien écrit, et graphiquement bon. Même si l'histoire est parfois un peu décousue, elle a le mérite de ne pas trop s'étendre.

Medieval Spawn - Witchblade

Synopsis : Un mal Ancien menace le monde, détruisant et corrompant tout sur son passage. Lorsque Spawn, se dresse sur son chemin, il est accueilli comme le messie. Mais est-il réellement le sauveur que les gens voient en lui ou bien un agent du chaos ? D’autant qu’il croise la route d’une jeune fille dotée d’un gant surpuissant dont le pouvoir pourrait bien entraîner, lui aussi, la destruction du monde.

Comment je lis ça : Dans la collection Contrebande.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un univers intéressant à découvrir et sublimé par une partie graphique irréprochable mais qui est servi avec un scénario extrêmement classique.