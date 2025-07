John Cena explique pourquoi il a un caméo dans le film Superman

L'actuel champion incontesté de la WWE John Cena a accepté de répondre à plusieurs questions autour du film Superman. L'occasion pour nous de connaître le point de vue de celui qui tient le rôle du Peacemaker au sein du DCU.

Tout d'abord, on lui a demandé, très simplement, de revenir sur le caméo qu'il a réalisé pour le film. Voici ce qu'il a répondu :

Il y a un caméo parce que James Gunn me l'a demandé, et qu'il pourrait me demander d'aller au bout du monde, si je pouvais le faire, je le ferais. Il fait partie des gens présents dans une liste très courte de personnes que j'admire et respecte et pour qui je ferais tout ce que je peux. Je suis là, dans le costume du Peacemaker, il a complètement changé ma vie.