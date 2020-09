Commencer les comics Spider-Man

Actualisé le 20/09/2020

Spider-Man est sans conteste le super-héros Marvel le plus apprécié du grand public. Pourtant, si tout le monde sait qui est Peter Parker, il n'est pas évident de commencer la lecture des aventures de notre monte-en-l'air préféré après 50 ans de publication. Heureusement, MDCU vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir et vous propose les meilleurs points d'entrée. Sortez vos lance-toiles, c'est parti pour une ballade sur les toits de New York.

LES ORIGINES

Spider-Man est apparu en 1962 dans Amazing Fantasy #15 (en France dans Spider-Man l'intégrale 1962-1963 ou dans l'album Je suis Spider-Man ).

LE PERSONNAGE

Peter Parker est un jeune geek mal dans sa peau qui se fait mordre par une araignée radioactive. Cette morsure le dote de multiples pouvoirs (force, agilité, endurance, vitesse, capacité d'escalader les surfaces verticales, guérison rapide, sens aigu d'un danger imminent...). Ses capacités lui montent à la tête et il néglige les valeurs qu'on lui a enseignées. Hélas, son attitude va indirectement causer la mort de son oncle. Comprenant alors qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il décide d'enfiler un costume pour combattre le crime et protéger les innocents.

Malheureusement, sa carrière de super-héros new-yorkais lui apporte beaucoup de déconvenues : haï par la presse et pourchassé par ses ennemis, il doit assumer les conséquences de son identité secrète sur sa vie privée et sur ses proches. Heureusement, il garde en toutes circonstances son sens de l'humour salvateur qui le rend si attachant.

ENTOURAGE

Tante May : la seule famille qui reste à Peter.

Mary-Jane : le plus grand amour de Peter (avec Gwen ...).

Black Cat : cette voleuse professionnelle est attirée par Spider-Man et n'hésite pas à l'aider.

J.J. Jameson : il hait Spider-Man et a été le patron de Peter au sein du Daily Buggle.

Flash Thompson : après avoir martyrisé Peter au lycée, la vie n'a pas été facile pour Flash qui a vu ses relations avec le héros se réchauffer ces derniers temps.

Carlie Cooper : elle travaille pour la police scientifique de New York.

Max Modell : scientifique renommé et altruiste, actuellement, il travaille avec Peter Parker .

Spider-Man 2099 : Miguel O'Hara est le Spider-Man d'un futur alternatif qui s'est retrouvé dans notre réalité.

VILAINS

Norman Osborn : ancien Bouffon Vert, c'est l'un des plus grands ennemis de Spider-Man (il a notamment tué une personne qui lui était chère).

Docteur Octopus : génie scientifique et adversaire de la première heure de Spider-Man , il se croit supérieur à son ennemi.

Venom et Carnage : ces symbiotes rendent la vie dure au héros. Quels que soient leurs hôtes, ils essaient de leur imposer leurs pulsions meurtrières.

Electro : criminel aux redoutables pouvoirs électriques, il est l'un des ennemis récurrents de Spider-Man .

Le Rhino : super-vilain à l'intellect limité, il n'arrive pas à s'imposer comme une menace sérieuse.

Sinister Six : l'équipe de vilains qui a donné le plus de mal à Spider-Man. Elle se compose généralement de Doc Octopus , du Vautour , d'Electro, de Kraven, de Mysterio et de l'Homme Sable.

Le Lézard : scientifique ami de Peter qui se transforme malgré lui en un monstre sanguinaire.

Le Caïd : chef de la mafia de NY, il a connu de terribles défaites ces dernières années.

50 ans d'aventures éditoriales

Spider-Man a connu de nombreuses équipes créatives au cours de sa longue carrière. Lancée par Stan Lee et Steve Ditko, la série Amazing Spider-Man rencontra un tel succès qu'au fil des décennies de nouveaux titres consacrés au tisseur de toile furent publiés en parallèle : Spectacular Spider-Man , Web of Spider-Man ...

Les lecteurs se voyaient proposer jusqu'à 4 ou 5 séries chaque mois consacrées au tisseur. Pour ajouter à la confusion, toutes les histoires finirent par former une seule intrigue dans l'interminable et très controversé crossover La Saga du Clone. Devenus illisibles pour les néophytes, Marvel tenta de relancer les différents titres de Spidey sans obtenir le succès espéré.

Il fallut attendre l'arrivée de J. Michael Straczynski pour que la série redevienne intéressante. Celui-ci a mené Peter Parker vers des sentiers inconnus, apportant à ses aventures un ton plus adulte et plus sombre. Le succès fut immédiat et constant, malgré quelques arcs sujets à polémique. Malheureusement, l'évolution du personnage l'amenait trop loin du concept de départ de la série et Marvel décida de faire marche arrière.

Ce fut l'ère Brand New Day. De tous les titres existants, seul Amazing Spider-Man fut conservé et sa périodicité passa à 3 numéros par mois. Pour tenir le rythme, plusieurs équipes artistiques se relayaient tandis que l'éditeur organisait le tout. Le titre renouait avec le ton léger de ses débuts, il redevenait accessible aux néophytes, de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages étaient lancés.

Hélas, ce retour aux sources fut loin de faire l'unanimité car il tirait un trait sur des années d'évolution du personnage. Malgré un bilan contrasté, Brand New Day permit de redonner une lisibilité à la série et de mettre en lumière le talent de Dan Slott. Le scénariste finit par se retrouver seul aux manettes et il emmena Peter Parker vers de nouveaux horizons.

De One More Day à Big Times, retour sur un run qui a transformé Spider-Man

Pour Marvel, le personnage s'est éloigné du mythe du jeune geek perdu dans sa vie mais qui sauve des inconnus malgré le danger. De l'époque du début, seuls restent l'humour de Peter et sa tante. Marvel veut retrouver l'esprit du jeune homme fougueux avec une vie privée catastrophique. Alors que Spider-Man a révélé au grand public son identité, ses ennemis passent à l'attaque et Tante May est gravement blessée. Sur son lit de mort, Peter et MJ prennent une terrible décision : faire un pacte avec le démon Méphisto pour sauver la vie de la vielle femme. Le prix à payer, c'est l'amour et le mariage qui lie le couple.

Toutefois, le changement dans la continuité va être plus important que prévu. Non seulement Peter redevient un célibataire vivant chez sa tante mais Harry Osborn revient également à la vie et de nouveau vilains apparaissent. Le public a oublié la révélation de l'identité de Spider-Man , tout comme les héros et vilains. Cette histoire est disponible dans ASM #544-545 mais si vous ne pouvez pas la lire (ce n'est pas forcément un chef-d'oeuvre et le scénariste a même refusé d'être crédité pour le final), sachez juste que Spider-Man a sacrifié son passé pour sauver sa tante.

Suite à cette histoire, un nouvelle ère s'ouvre pour Spider-Man . Hormis des faits immuables comme la mort de Gwen , les événements des dernières années sont effacés, modifiés ou oubliés. C'est un véritable retour en arrière qui se fait de manière isolée par rapport au reste de l'univers Marvel (la terrible ascension de Norman Osborn n'est par exemple pas impactée). BRAND NEW DAY, c'est la nouvelle époque et ça commence au #546.

De nouveaux vilains (Menace, Mister Negative...) font leur apparition et l'entourage de Peter se renouvelle avec un colocataire et des potentielles girlfriends. Rassurez-vous, le Daily Bugle reste... pour quelques épisodes. Les épisodes #565-567 mettent en scène la fille de Kraven.

Le #568 présente le retour de Norman Osborn à la tête de ses Thunderbolts dans New Ways To Die. C'est un point d'entrée intéressant car il s'agit du début de la seconde phase de BND. Les nouveaux personnages sont installés et commencent à révéler tous leurs secrets. L'épisode #574 est important pour les fans de Venom car il présente le sort de Flash Thompson. Quant aux épisodes #578-579, ils vont avoir un impact énorme sur la vie de Peter et de sa tante avec l'arrivée du père de J.J.Jameson.

American Son : dès le #595, c'est le second retour de Osborn dans la série. Cette fois, le vilain a pris du galon vu qu'il dirige l'ex-SHIELD. Toutefois, son fils Harry ne va pas laisser son père tout ruiner. Le numéro anniversaire #600, émouvant avec Doc Octopus et le mariage de Tante May , amorce un retour des vieux personnages MJ (#601-605), Black Cat (#606-607), Ben Reily (#608-610) et enfin les vilains classiques (Sandman, Electro, Mysterio, Rhino, Lézard) lors de The Gauntlet qui est une sorte de prélude aux événements à venir (#612-633).

C'est alors le début de Grim Hunt avec le #634, une saga qui a reçu de bonnes critiques de la part des fans avec le retour de Kraven et de Kaine. One Moment In Time à suivi à partir du #638 et revient sur le polémique One More Day. Enfin, Origin of Species du #642 au #647 marque la fin de Brand New Day.

Big Time arrive au #648 et marque le début d'une nouvelle ère. La série n'a plus un rythme de parution de 3 épisodes par mois ni un roulement entre les artistes (scénaristes et dessinateurs). Dan Slott est le seul maître à bord en compagnie de Humberto Ramos et Stefano Caselli. Les fans ne font plus le deuil du passé de Peter car le niveau de la série a considérablement augmenté et les anciens personnages sont de retour. Le Hobgoblin est de retour et le #654.1 présente les origines du nouveau Venom (Flash Thompson qui utilise le symbiote sur les ordres de l'armée) et va permette de lancer une nouvelle série sur ce personnage. No One Dies au #655-656 puis Return Of Anti-Venom au #663-664 préparent le premier gros event de Dan Slott.

Ce premier event de l'ère Big Time, c'est Spider-Island au #666. New York est attaquée par Le Chacal (ouais, le gars de la saga du clone) qui donne des pouvoirs à tous les habitants de la ville. Quels pouvoirs ? Ceux de Spider-Man bien sûr ! A noter que les épisodes précédents servent de prélude avec quelques pages à la fin des de chaque numéro.

Après l'épisode #676 qui annonce le retour des Sinister Six, Ends of Earth commence au #682 et frappe fort avec ces vilains qui passent à l'attaque. Mais Spider-Man va vite devoir s'en remettre pour affronter le Lezard dans l'arc suivant (No Turning Back, merci le film de Sony) puis Morbius. Enfin, les numéros #698-700 sont entrés dans la légende avec l'affrontement final entre le Docteur Octopus et Spider-Man.

Recueil pour le néophyte :

Je Suis Spider-Man

Synopsis : Découvrez les récits les plus importants de la carrière de Spider-Man ! Cet album exceptionnel retrace les origines du héros, la disparition de sa bien-aimée Gwen Stacy , ses combats historiques face à Venom et au Bouffon vert, sa rencontre avec le président Obama et beaucoup d’autres aventures.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Pour 22 €, voici une excellente introduction à l'univers du Tisseur. Les différentes époques y sont représentées et on y retrouve quelques uns des temps forts de sa carrière. Une bonne idée de cadeau si vous voulez faire découvrir Spidey à un neveu, à un ami où à quelqu'un qui connaît les films mais pas les comics.

Points d'Entrée :

Pour information, les points d'entrées et les volumes inclus dedans sont dans l'ordre chronologique.

Spider-Man - Intégrale

Synopsis : Retrouvez les premières aventures de Spider-Man , le héros le plus célèbre de l'univers Marvel. Au cours de ces neuf épisodes, Peter Parker va découvrir ses nouveaux pouvoirs, croiser les Quatre Fantastiques puis combattre de nombreux ennemis tels que le Vautour , le Caméléon, l'Homme-Sable, le Lézard et le redoutable Docteur Octopus . Des récits inoubliables !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (toujours en cours d'édition). Attention, il existe 4 séries : Amazing Spider-Man , la série principale, Spectacular Spider-Man , Web of Spider-Man et Spider-Man Team-Up, tout est dans le titre.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Les premières histoires sur Spider-Man rassemblées dans une prestigieuse édition. Alors oui cela a bien vieilli (tant au niveau scénario que dessins) mais ça reste du culte de chez culte.

Spider-Man - La Dernière Chasse de Kraven

Synopsis : Kraven a traqué tous les animaux de la création. Pourtant, une proie lui échappe encore : Spider-Man ! Bien décidé à prouver qu'il est le maître, le Chasseur va endosser le costume du héros et usurper son identité après l'avoir envoyé six pieds sous terre.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Events.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un incontournable de l'univers du tisseur. C'est sombre, parfois malsain, où Kraven tient le rôle d'antagoniste principal. Les dessins retransmettent très bien l'ambiance et vous aurez l'une des meilleures caractérisation de Kraven. En plus c'est accessible, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'acheter sauf si vous le possédez déjà.

Période McFarlane :

Spider-Man Par David Michelinie et Todd McFarlane

Synopsis : De 1988 à 1990, le scénariste David Michelinie et le dessinateur Todd McFarlane révolutionnent l'histoire de Spider-Man avec des épisodes devenus aujourd'hui des classiques. Dans ce premier tome dédié à leur prestation, Spidey affronte notamment le Docteur Octopus , Venom, l'Homme Sable et le Rôdeur.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Icons en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : On a ici de très bonnes histoires de Spider-Man , mises en image par un McFarlane un peu jeune, mais dont le style si particulier explose et le fera devenir une super-star du comics. C'est culte, et à ce prix-là, on ne se prive pas !

Spider-Man Par Todd McFarlane

Synopsis : Spider-Man se lance à la poursuite du Lézard afin de mettre un terme à la croisade meurtrière de ce dernier. Avec l'aide de Ghost Rider , Spidey est ensuite confronté au Super-Bouffon puis à un mystérieux tueur qui pourrait bien être... Wolverine ! Et il doit également affronter le Fléau aux côtés d'X-Force.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Icons.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Des épisodes de légende. Avec cette série, McFarlane obtenait une plus grande liberté créative et allait nous livrer un Spidey qui flirte avec l'horreur. Le premier numéro pulvérisa tous les records de vente et encouragea l'auteur à lancer Image et Spawn. Avec 25 ans de recul, les 5 premiers épisodes demeurent très bons mais le reste est plus anecdotique. Le style de McFarlane a depuis perdu de sa modernité mais ça reste des épisodes que tout fan de Spidey ou de Todd doivent posséder.

Période Straczynski :

Spider-Man Par J. Michael Straczynski

Synopsis : Cet imposant album vous propose le début dela prestation de J. Michael Straczynski. Une véritable révolution dans l'univers de Spider-Man ! Un mystérieux individu nommé Ezekiel bouleverse la vie de Peter Parker et remet en question l'origine même des pouvoirs de Spidey . Tante May, quant à elle, va faire une surprenante découverte. Également au sommaire, un épisode marquant dans lequel Spider-Man fait face aux événements du 11 septembre 2001.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Icons en 3 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : OUIIIIIIIIIIII !!! Panini propose enfin des éditions satisfaisantes pour les rééditions de ses runs récents. Et là, l'éditeur italien a l'excellent goût de commencer cette collection par le génial run de Straczynski et Romita Jr..

Spider-Man - New Avenger

Synopsis : Suite à une évasion massive du Raft, Captain America et Iron Man décident de reformer les Avengers et, pour la première fois, invitent Spider-Man à les rejoindre. Ensemble, ces New Avengers doivent retrouver les fugitifs mais aussi lutter contre l'Hydra et ses nouveaux surhommes.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ce qui a été fait avant dans le même run.

L'avis de MDCU : Bonne idée que de publier des épisodes de Stracz qui n'avaient jamais connu les honneurs de la librairie. Ce ne sont pas les épisodes les plus marquants mais ça reste une période sympathique avec Deodato Jr aux pinceaux. Le hic, c'est que ce tome est rempli pour moitié d'une mini-série qui n'est pas signée Straczynski. Mais comme cette mini-série est complémentaire de la série principale et est agréable à lire, il n'y a pas arnaque. Cela n'empêchera pas les lecteurs de grincer des dents de devoir débourser 30 euros pour 6 épisodes d'ASM plus une minisérie quand la collection Icons propose des volumes bien plus conséquents pour un prix presque équivalent.

Spider-Man - L'Autre

Synopsis : Jusqu'à présent, Peter Parker mène une vie de rêve. Il a rejoint les Avengers et habite au sein de la tour Stark avec son épouse Mary Jane et sa Tante May . Mais depuis peu, il fait des cauchemars et sa santé décline. Désormais, les jours du héros sont comptés ! Spider-Man devra évoluer ou mourir !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : On recommande les icons juste avant mais ça peut s'aborder sans aucune lecture.

L'avis de MDCU : Un classique du Spider-Man moderne avec l'apparition d'une toute nouvelle menace, l'Autre. Si elle n'est pas exempte de défaut, cette saga reste l'un des moments du run de Straczynski sur le titre. A ne pas louper !!

Civil War - Prélude

Synopsis : Spider-Man a désormais un nouveau costume... offert par Tony Stark ! Une amitié qui va déterminer le choix de Spidey durant le conflit à venir. Les Quatre Fantastiques, quant à eux, enquêtent sur un mystérieux objet tombé du ciel tandis que se reforme l'équipe secrète des Illuminati. Et les New Warriors sont les stars d'une émission télévisée.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Encore ? Oui, Panini a réussi à trouver d'autres épisodes à publier sous l'appellation très lucrative Civil War. Avant de râler par principe, reconnaissons tout d'abord que les épisodes des FF, de Spidey et des Avengers sont de très bonne facture. Les épisodes de Spidey permettent de mieux comprendre le choix du camp de Peter. Mais le véritable plat de résistance, c'est la mini-série New Warriors . Aussi incroyable que ça puisse paraître depuis le temps que Panini publie du Civil War, elle est encore inédite. J'avoue ne pas l'avoir lue. Mais pas sûr que la présence de Skottie Young pas encore star aux dessins suffira à me convaincre de la lire.

Civil War tome 2 : Vendetta

Synopsis : Retrouvez dans leur ensemble les sept épisodes de Marc Guggenheim et Humberto Ramos, où Wolverine part à la recherche de Nitro, mais aussi la saga Journal de Guerre, de Paul Jenkins et Ramon Bachs.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Civil War premier du nom.

L'avis de MDCU : On a là un tome assez important pour l'univers du tisseur car il lance la saga Un Jour De Plus. Les épisodes de Spidey sont excellents et très prenant. L'histoire de Wolverine est sympatique, vu qu'on suit l'origine de ce qui a déclenchée l'event.

Spider-Man - Un Jour de Plus

Synopsis : Un mystérieux tueur a tiré sur Tante May , qui agonise à l'hôpital. Pour Spider-Man , c'est le début d'une sombre période qui l'amènera à affronter Méphisto. Avec Un jour de plus, J.M. Straczynski, Joe Quesada et Ron Garney signent une histoire qui va radicalement changer l'univers du héros.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Civil War tome 2 : Vendetta.

L'avis de MDCU : Des épisodes qui sont restés dans la mythologie mais pas pour la bonne raison. C'est bien dessiné, mais l'histoire sort d'on ne sait où, on ne sait pas pourquoi Marvel s'est dit que ce serait une bonne idée mais ils l'ont fait. Même si on a fait le deuil depuis le temps, c'est quand même assez dommage d'offrir une régression à Peter Parker. A voir si vous voulez vous laisser tenter par ces numéros qui ont redéfini l'univers du tisseur.

Période Brand New Day :

Spider-Man - Un Jour Nouveau

Synopsis : Cet album est sans aucun doute l’un de ceux que tout fan de Spider-Man se doit d’avoir dans sa bibliothèque. Il signe un nouveau départ pour le Tisseur et présente des histoires considérées comme faisant partie des meilleures sagas consacrées à Spidey (et il y en a beaucoup !).

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Civil War avait apporté un changement intéressant et attendu à Spidey... Marvel en a décidé autrement, dommage que ce fut si court. Alors y a de bonnes idées, comme le retour de Harry (vu que Peter avait perdu quasiment tous ses proches), mais bon, c'est mal géré et on gardera en travers de la gorge certains changements et la peur de faire évoluer le personnage. Mais je conçois que ça reste un bon point d'entrée pour les nouveaux lecteurs, qui devraient y trouver leurs attentes.

Spider-Man - La Première Chasse de Kraven

Synopsis : Dix nouveaux épisodes de Spider-Man version Un jour nouveau. Désormais célibataire, Peter Parker se démène entre son travail de photographe, des nymphettes irrésistibles et des super-criminels ! En bonus, une longue histoire spéciale inédite : The Short Halloween.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ce qui a été fait avant dans la période Brand New Day.

L'avis de MDCU : On continue un jour nouveau. Les artistes qui se succèdent sont plutôt bons. Le récit est agréable et se laisse lire avec plaisir. Cependant, ça ne va pas chercher plus loin. C'est du bon Spidey mais sans plus.

Spider-Man - 36 Façons de Mourir

Synopsis : Les Thunderbolts de Norman Osborn débarquent à New York dans le but d'abattre Spider-Man , considéré désormais comme un criminel ! Eddie Brock a, quant à lui, une étrange réaction provoquée par la présence de Venom . Retrouvez également des récits qui mettent en scène le soldat Flash Thompson et Spider-Man contre Hammerhead !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ce qui a été fait avant dans la période Brand New Day.

L'avis de MDCU : Brand New Day fut un cauchemar pour les lecteurs avec un retour en arrière dans la vie de Spidey artificiel et mal fagoté. Et la noria des équipes artistiques n'a pas aidé à stabiliser le titre. Cependant, on y trouve de bonnes sagas (dont une présente dans ce tome) et un jeune scénariste prend progressivement le dessus sur ses camarades : Dan Slott. Allez, courage, Spidey recommence à redevenir intéressant même si le meilleur reste encore à venir.

Spider-Man - Diffamation

Synopsis : Tandis que les élections pour le poste de maire de New York se rapprochent, Spider-Man poursuit son combat contre Menace. Mais qui est réellement cet adversaire ? Spidey s'apprête à découvrir toute la vérité... Il va également affronter l'Homme de Métal, faire équipe avec les Quatre Fantastiques et rencontrer le président Obama !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ce qui a été fait avant dans la période Brand New Day.

L'avis de MDCU : Du fun, de bons auteurs et un travail honnête. Ca devrait suffire. Mais Brand New Day souffre toujours de la succession d'équipes artistiques et d'un côté artificiel qui ne disparaîtra que lorsque Slott sera seul aux manettes. On est loin des sommets que la série a connu ou connaîtra par la suite mais ça se laisse lire.

Spider-Man - Au Nom Du Fils

Synopsis : Sans grande surprise, le nouveau maire de New York, J. Jonah Jameson a Spider-Man dans le collimateur. Mais Peter Parker doit gérer une crise autrement plus grave. Aux yeux du public, Norman Osborn est devenu un héros. À la tête du H.A.M.M.E.R. et des Dark Avengers, le machiavélique entrepreneur est déterminé à écraser le Tisseur une fois pour toutes. Pour arriver à ses fins, il recrute son propre fils, ami de Peter, Harry Osborn.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ce qui a été fait avant dans la période Brand New Day.

L'avis de MDCU : Période très agréable du tisseur, avec différentes équipes sur le titre. Ok, il y avait Straczynski avant, et il y a Slott après, mais ça n'enlève pas la qualité de ces histoires.

Spider-Man - L'étrangère Aux Cheveux Roux

Synopsis : Le Docteur Octopus est mourant et il n'a plus rien à perdre. Ce constat le pousse à vouloir vaincre Spider-Man une bonne fois pour toutes. Puis, Mary Jane Watson et la Chatte Noire reviennent dans la vie de Peter Parker . Les deux femmes vont faire tourner la tête à notre héros.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ce qui a été fait avant dans la période Brand New Day.

L'avis de MDCU : L'étrangère aux cheveux roux fait évidemment référence à Mary-Jane Watson, de retour dans la vie de Peter Parker . Et avec elle, la vie sentimentale du monte-en-l'air risque bien d'être chamboulée. Dans ce volume, les différentes équipes artistiques qui se succèdent ont décidé de mettre l'accent sur la vie sentimentale extrêmement complexe de Peter Parker . Entre quiproquos et multiples prétendantes, tous les ressorts de la comédie romantiques sont utilisés pour la plus grande joie du lecteur. Marvel a à coeur de retrouver la légèreté des grandes heures de Spidey et y parvient plutôt bien. Ces épisodes de qualité ne sont cependant pas appelés à devenir des classiques mais un numéro sort du lot : le 600. Cet épisode anniversaire dessiné par John Romita Jr et scénarisé par Dan Slott voit le mariage de Tante May et l'apparition de la nouvelle version d'Octopus. Même s'il n'est pas encore l'unique auteur de Spider-Man , Slott plante ici les graines de son futur Superior Spider-Man . Un très bon numéro anniversaire complété par des histoires courtes réalisées par des auteurs et artistes prestigieux. Une bonne pioche dans la période Brand New Day.

Spider-Man - Le Pouvoir Au Peuple

Synopsis : Electro est désespéré : ses pouvoirs sont devenus instables et il est victime de la crise financière. Le super-vilain attaque alors les médias et Wall Street, et contre toute attente, il est soutenu par un peuple révolté contre les institutions. En s'opposant à Electro, Spider-Man doit alors affronter ceux qu’il a toujours protégés : les New-Yorkais. Et pour ne rien arranger, Norman Osborn et l’Homme Sable font leur grand retour dans la vie du Tisseur.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ce qui a été fait avant dans la période Brand New Day.

L'avis de MDCU : Entre les runs de Straczynski et Slott, il y a eu un passage pendant lequel plusieurs équipes artistiques se succédaient à chaque arc mais tout en cherchant à garder une continuité et une homogénéité. Le but était de fournir des épisodes à une cadence plus importante. Les auteurs (de talent) avaient pour consigne de retrouver le goût du Spider-Man classique dans des aventures abordables et relativement légères. Bref, le Spidey que tout le monde aime. Au final, rien de mauvais, c'est même plaisant à lire mais cela manque d'ambition et de vision. Divertissant mais pas marquant.

Période Big Time :

Spider-Man - Big Time

Synopsis : Spider-Man est un Avenger, Peter Parker a le boulot de ses rêves et une petite amie formidable. Tout va pour le mieux ? Ce serait le cas sans le retour du Super-Bouffon, sans l’attaque d'Octopus sur New York et sans le Scorpion qui attaque Jameson !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Dans la période Brand New Day qui a consisté en un nouveau départ pour Spider-Man , un aréopage d'artiste gérait le destin du Tisseur. Slott était le scénariste qui se distinguait le plus. Il s'est donc logiquement vu confier les clés de la série. Ceci marque le début d'un run d'anthologie. Le souffle et l'énergie y sont mais Slott n'a pas encore mis en place les éléments pour de grandes sagas comme il le fera par la suite. Un début enthousiaste mais pas révolutionnaire. Les sommets sont encore à venir.

Spider-Man - Spider-Island

Synopsis : Peter Parker a une vie bien remplie. Il jongle entre son emploi aux laboratoires Horizon et sa carrière de super-héros en tant que Spider-Man . Membre des Avengers et des Quatre Fantastiques, il va devoir compter sur l'aide de tous ses coéquipiers alors que tous les habitants de Manhattan possèdent désormais les mêmes pouvoirs que lui. Soyez les bienvenus à Spider-Island.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe ou Marvel Events.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une très bonne saga de Spider-Man par Slott pour ma part, on ajoute à ça de bons artistes comme Ramos et Caselli et vous obtenez un classique de Spider-Man qui peut être lu par les nouveaux lecteurs. Le meilleur dans tout ça ? C'est que c'est moins cher que le Deluxe du même nom et qu'il devrait y avoir plus de page en plus ! (Oui oui, on peut également dire que c'est douteux.)

Période Marvel NOW! :

Période Superior :

The Superior Spider-Man

Synopsis : Le nouveau Spider-Man est arrivé et il est beaucoup mieux que le précédent ! Plus intelligent, plus fort… supérieur, quoi ! Et il va vite pouvoir le prouver face aux Sinister Six ! Découvrez dès à présent le début d'une nouvelle ère arachnéenne. Avec des suppléments inédits !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 6 tomes + un tome prélude ou en 3 tomes dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Jetez vous sur ce petit bijou ! Slott se régale à développer l'idée exposée dans le dernier numéro d'Amazing Spider-Man et ne perd pas son temps en exposition. C'est aussi l'occasion d'admirer le coup de crayon du talentueux Ryan Stegman dans ce récit frais et provoquant. Au bout de quelques numéros, vous risquez de prier pour que Peter Parker ne reprenne pas le masque !

Période Amazing :

Spider-Man : Devenir Un Homme

Synopsis : Qui est donc ce super-criminel surnommé Clash ? Pourquoi son destin est-il lié à celui de Peter Parker ? Découvrez une nouvelle page de l'histoire de Spider-Man à ses débuts, dans un récit marquant et évocateur, écrit par un scénariste ayant accompagné la série Amazing Spider-Man durant presque une décennie.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 1 tome.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Pas le passage le plus marquant de Slott sur le personnage mais cette tentative de revisiter le passé de Spidey (un peu à la manière de ces que Busiek avait pu faire) fonctionne très bien. Notamment grâce au développement psychologique de l'antagoniste du Tisseur.

The Amazing Spider-Man

Synopsis : Electro n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs depuis qu'ils ont été modifiés par Spider-Man . La Chatte Noire après des années à essayer de s'intégrer est devenue la risée de New-York à cause du Tisseur. Ensemble, les deux vilains vont tout mettre en œuvre pour le faire payer ! Peter Parker va devoir gérer les conséquences des actes du Spider-Man supérieur, à commencer par Anna-Maria.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 5 tomes et 1 tome paru dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Lire la série The Superior Spider-Man .

L'avis de MDCU : On assiste enfin au retour de Peter Parker , et ça fait du bien ! Au programme, des révélations, les déboires de Peter Parker , de l'humour et l'élément déclencheur à la saga Spider-Verse. Ajoutés à cela les magnifiques dessins de Humberto Ramos et vous passerez un bon moment à lire. Les seuls points négatifs sont probablement la mentalité de Peter Parker qui n'a aucune idée de comment diriger une entreprise et le fait que ce tome n'est pas accessible au premier abord étant donné qu'il est la suite direct du tome 6 de Superior Spider-Man . Aussi, cette série sert surtout de transition à la série post Secret Wars.

Période Secret Wars :

Secret Wars - Spider-Man (Renouveler ses voeux)

Synopsis : Sur Battleworld, dans la région dominée par le Régent, Peter Parker a renoncé à incarner Spider-Man . Il vit avec sa femme Mary Jane et leur fille. Mais l’appel des lance-toiles se fait entendre. Le Tisseur est-il prêt à renouer avec sa carrière super-héroïque, ou est-ce que ses responsabilités les plus importantes maintenant sont celles de père et de mari ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW!.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Mini-série issue de Secret Wars qui a connu un grand succès auprès des fans de Spider-Man , et de l'époque où MJ et Peter formaient encore un couple. Ici, les deux sont mariés et ont eu une petite fille. Peter a renoncé à porter le costume pour protéger sa famille et jouer son rôle de père, pourtant les ennuis ne sont jamais loin... Il est touchant de voir Peter en papa. MJ est toujours un personnage que j'adore, et leur fille possèdes la répartie de son père... et bien plus.

Période All-New, All-Different Marvel :

Synopsis : Peter, désormais PDG de Parker Industries, ne se déplace jamais sans son garde du corps Spider-Man ! Le héros va devoir affronter une équipe de super-vilains redoutable. Face au Zodiaque, le Tisseur pourra compter sur Mockingbird.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 6 tomes (attention le tome 6 contient un arc lié à Secret Empire, ce n'est pas obligatoire de lire l'event mais vous êtes prévenus).

Prérequis : Aucun (ou si vous avez envie de dépenser, les séries Superior et Amazing Spider-Man dans la même collection).

L'avis de MDCU : On a là un bon premier tome de Spider-Man , à la fois rafraîchissant sans pour autant dénaturer le personnage. Slott sait où il va, et toutes les pistes lancées le prouvent. De plus, les dessins permettent d’apprécier davantage l’histoire et correspondent bien à ce nouveau Peter Parker , à savoir une personne mature. Néanmois la suite va descendre petit à petit en qualité et on aura juste des histoires funs, Slott ne sachant pas comment se renouveler.

Peter Parker : The Spectacular Spider-Man

Synopsis : Une bande de voleurs s’est emparée d’une technologie de pointe qui menace les habitants de New York. Dans cette course contre la montre, Spider-Man va avoir besoin de renforts : la Torche, Iron Heart, la Panthère Noire mais aussi une alliée inattendue de sa propre famille…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Pré-requis : Aucun mais si vous vous demandez d'où vient le personnage de Teresa, c'est de Family Business de Waid trouvable en occasion.

L'avis de MDCU : Chip Zdardky ne s'occupe pas du vaisseau amiral de la flotte des titres Spider-Man . En général, les titres secondaires sont moins ambitieux et de qualité moindre que la série phare. Ici, ce n'est clairement pas le cas. Marvel semble avoir donné les clés à Chip pour qu'il s'éclate. Il redéfinit les liens de Peter avec JJ Jameson et un membre de sa famille Parker, il bénéficie d'Adam Kubert aux dessins, il se lance dans une histoire ambitieuse... Bref, qu'on aime ou pas le ton très différent de celui de Slott, on ne peut qu'apprécier l'effort fournir.

Période Legacy :

Amazing Spider-Man T01

Synopsis : Retrouvez deux sagas complètes signées Dan Slott et Stuart Immonen. Dans la première, Spider-Manet Mockingbird font équipe, tandis que Peter Parker doit assumer les conséquences de ses actes durant Secret Empire. Dans la deuxième, tous les éléments se rejoignent dans le prologue à la grande saga finale, et à la confrontation avec Norman Osborn .

Comment je lis ça : Dans la collection Mavel Legacy.

Prérequis : Ce qui a été fait avant sur Spider-Man par Slott.

L'avis de MDCU : Jusqu'au bout, Dan Slott aura su multiplier les rebondissements dans la vie de Peter et chambouler le statu quo. Il ne faiblit pas dans la dernière ligne droite, même s'il range ses jouets et se rapproche de la situation initiale. A regret pour certains, pour la plus grande joie des conservateurs qui aiment retrouver Spidey tel qu'ils l'ont toujours connu. Quel que soit votre camp, vous apprécierez les dessins car Stuart Immonem est en grande forme.

Spider-Man/Venom - Venom Inc.

Synopsis : Maniac a mis la main sur une partie du symbiote qu’il a l’intention d’utiliser pour bâtir un empire criminel.Pour l'empêcher de nuire, Spider-Manet Venom vont devoir faire équipe et recruter Flash Thompson et la Chatte Noire .Un volume indépendant, crossover entre les séries Amazing Spider-Man de Dan Slott et Venom de Mike Costa.

Comment je lis ça : Dans la collection Mavel Legacy en 1 tome.

Prérequis : Ce qui a été fait avant sur Spider-Man par Slott, ce tome se situant entre deux histoires du tome 1 de Marvel Legacy Amazing Spider-Man .

L'avis de MDCU :

Amazing Spider-Man T02

Synopsis : Quand Norman Osborn met la main sur le symbiote Carnage, la collection des ennemis de Spider-Man s’agrandit ! Pour vaincre le Bouffon Rouge, cet adversaire exempt de points faibles, Peter Parker va avoir besoin d’un grand nombre d’alliés dont certains sont…inattendus… Dan Slott signe ses adieux au Tisseur dans un récit explosif dont tous les héros ne sortiront pas indemnes.

Comment je lis ça : Dans la collection Mavel Legacy (dernier tome).

Prérequis : Ce qui a été fait avant sur Spider-Man par Slott.

L'avis de MDCU : Dan Slott conclut en beauté ce qui est l'un des parcours les plus longs et marquants sur le personnage. Il ne manque pas de ranger ses jouets pour laisser Peter dans une situation finalement assez proche de celle où il avait trouvé le personnage. Ça soulagera certains, ça attristera ceux qui avaient apprécié voir Spider-Man évoluer.

Période Fresh Start :

Synopsis : Peter est de nouveau en couple avec Mary Jane !Mais tout le reste de la vie de Spider-Manest bouleversé : nouveau colocataire, nouvel ennemi, nouveau boulot !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel (1 tome paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un début de run très plaisant qui fait machine arrière, manoeuvre malheureusement inévitable tant ce qu'elle corrige était un choix douteux à l'époque. Si j'étais hypé par l'arrivée de Spencer sur Spider-Man , le scénariste ayant tout pour écrire un Spider-Man comique et loser magnifique et ayant fait ses preuves avec l'excellent Superior Foes of Spider-Man ... ben passé les premiers arcs, c'est vite la catastrophe, à croire que Spencer ne sait pas trop quoi raconter ou qu'il se repose sur ses lauriers. Différent du run de Slott, c'est certain, mais soyez prudents !