Commencer les comics : Deadpool

Le mercenaire le plus taré et populaire

Aujourd'hui, pour ce nouveau Commencer les comics, on s'attaque à l'un des anti-héros les plus populaires chez Marvel, Deadpool le Mercenaire à grande bouche. Un personnage des années 90 qui est devenu rapidement populaire pour son caractère et qui a connu le succès avec trois films R-Rated. À l'occasion de la sortie de son dernier film, MDCU a préparer un nouveau guide pour revenir sur sa carrière en comics et surtout au travers des nombreuses, nombreuses mini-séries de qualité très discutable.

LES ORIGINES

Deadpool est un personnage plutot récent comparé à d'autres Super-héros qui ont déjà eu leurs guides sur MDCU. Il est apparu pour la première fois dans New Mutants (Vol 1) #98. Il est crée par Rob Liefeld et Fabian Nicieza où il a surtout servi d'antagoniste à ses débuts. Il faudra attendre 1993 pour que lui soit dédié une première mini-série Deadpool: The Circle Chase par Fabian Nicieza et Joe Madureira.

LE PERSONNAGE

L'enfance de Wade Wilson le futur Deadpool reste flous, plusieurs versions de son passé. Ce qui est sur c'est qu'il est devenu un mercenaire pour la CIA. Quand, il apprendre qu'il est atteint de plusieurs cancers, il décide de servir de cobaye pour le Departement K qui lui fournira les capacités qu'il possède maintenant. Aujourd'hui, il reste un mercenaire, mais à ses heures perdues, il accomplit le boulot de super-héros quand il faut sauver le monde. Il possède un pouvoir de régénération suite aux expériences du Departement K, mais ces expériences l'ont laissé horriblement défiguré. Il est connu pour sa fâcheuse tendance à beaucoup parler et de faire de l'humour. Il peut aussi briser le quatrième mur.

ENTOURAGE

TWeasel : Un courtier d'informlation et marchand d'arme qui fournis Deadpool en armes et informations. Il est considéré comme le meilleur ami de Deadpool .

Bob Agent d'Hydra : Comme son nom l'indique, c'est un membre de l'hydra que Deadpool a convaincu de rejoindre cette organisation. Depuis, il lui sert de sidekick quand il le faut.

Spider-Man : On pourrait s'étonner, mais une amitié semble exister entre les deux. Ils ont même eu une série régulière ensemble.

Cable : Fils de Cyclops et Jean Grey qui vient du futur. Il fut un ennemi de Deadpool à l'origine, ils devinrent alliés et amis quand il le faut.

Wolverine : Faut il encore le présenter ?

Blind AI : Une vielle femme aveugle que Deadppol a emprissoné chez lui. Une amitié c'est dévellopés entre les deux.

Copycat : Une de ses premières petite-amie, elle possède des pouvoirs de métamorphose.

Shiklah : Une succube que Deadpool rencontre alors qu'il est engagé par Dracula pour l'amener à lui et qu'ils puissent se marier. Toutefois Shiklah s'entendit bien avec le mercenaire et devient la femme de Deadpool , jusqu'à un inévitable divorce.

Eleanor Camacho : Fille cachée de Deadpool qui apprend son existence que récemment. Elle est une mutante comme son père.

VILAINS

Taskmaster : Un assasin qui peut reproduire les mouvements de ses adversaires. S'il affronte souvent Deadpool , il arrive qu'il s'entende quand il le faut.

Ajax : De son vrai nom Francis, était le tortionnaire de Deadpool lorsqu'il fut le patient du Dr. Emrys Killebrew. Il est immunisé à la douleur suite aux expériences du docteur. Une haine se développa entre les deux et se mit à tuer les survivants du projet Weapon X pour se venger.

Madcap : Suite à l'exposition d'un produit chimique Compound X07 lors d'un accident, il a acquis un facteur de guérison et la capacité de modifier les émotions d'une personne qu'il regarde. Lors d'une rencontre avec Deadpool , les deux ont fusionné dans le même corps. Lorsqu'ils se sont séparaient, Madcap devint encore plus fous.

Recueil pour le néophyte :

Je Suis Deadpool

Synopsis : Deadpool, le plus déjanté des mercenaires de l'univers Marvel se dévoile ! Son passé comme cobaye du projet Arme X, ses combats contre X-Force et Wolverine ... Une sélection des plus belles aventures du personnage dans un luxueux album.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Cette anthologie a l'avantage de présenter différentes équipes artistiques ayant oeuvré sur Deadpool et pourra vous aider à déterminer celles qui vous plaisent le plus pour approfondir votre lecture. Le revers de la médaille est que ce tome est à l'image du parcours éditorial du personnage, assez cahotique. Wade Wilson manque d'une mythologie solide qui rendrait indispensables certains épisodes. Du coup, il est difficile de faire une sélection idéale et représentative qui satisfera tout le monde. Plus qu'un livre définitif, c'est avant tout une introduction au personnage.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Deadpool - Intégrale

Synopsis : C'est le mercenaire le plus dangereux, le plus sanguinaire et le plus bavard du monde ! Adversaire de Cable et de son équipe X-Force, il est si attachant (et agaçant) qu'il finit toujours par voler la vedette aux héros de l'histoire ! Dès son arrivée, Wade Wilson, alias Deadpool , va chambouler l'univers Marvel. Suivez-le dans ses toutes premières aventures ! Le Mercenaire Disert a enfin son Intégrale !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (3 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Au final, cette première intégrale pour le personnage peut décevoir par l’aspect compilation, mais pour les fans de Deadpool qui veulent connaître ses débuts, c’est le volume idéal ! Reste à voir la prochaine intégrale qui devrait commencer à collecter plus de séries dédiés à Deadpool.

Deadpool – Poursuite Circulaire

Synopsis : Cable a tué le trafiquant d’armes Tolliver, ancien employeur de Deadpool . Les mercenaires les plus dangereux au monde se mettent alors en chasse de l’héritage du criminel. Embarqué dans cette course au trésor sanglante, Deadpool renoue avec son Ancien amour, Vanessa, alias Copycat.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have ou Marvel Intégrale.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Deadpool

Synopsis : Dans ce premier album, les Skrulls envahissent la Terre ! Deadpool est certainement la seule personne à pouvoir sauver la planète... à condition qu'il le veuille ! Puis, le mercenaire disert décide d'attaquer Norman Osborn . Pour l'arrêter, ce dernier va déployer sa toute nouvelle équipe de Thunderbolts.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 6 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Ce tome comblera les fans de Deadpool . Profitez-en car la suite ne sera pas forcément à la hauteur. Peut-être la seule série liée à Secret Invasion qui mérite d'être lue.

Période Marvel NOW! :

Deadpool

Synopsis : Mercenaire, psychopathe, tueur sanguinaire, comique troupier... agent du S. H. I. E. L. D. ? Wade Wilson, alias Deadpool , n'est clairement pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Pourtant, quand les Présidents américains sortent de leurs tombes pour attaquer Washington, la situation est tellement folle que le S. H. I. E. L. D. n'a d'autres choix que de se tourner vers le plus cinglé des anti-héros.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe (5 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Début du run acclamé de Duggan et Poser sur Deadpool . Leur succès fut immédiat et ce fut mérité car ils ont su donner un nouveau souffle à la série. Déjanté à souhait sans être idiot. Et la suite prouvera que les auteurs en avaient sous le capot, développant le passé et la personnalité de Deadpool , enrichissant son monde et ne se limitant pas à l'humour potache. Indispensable pour les fans du mercenaire disert.

Deadpool – Les Noces De Dracula

Synopsis : Voilà Deadpool engagé par le plus surprenant des commanditaires : Dracula ! Sa mission ? Transporter une précieuse et secrète marchandise. Mais les embûches sur le trajet vont être nombreuses... et il se pourrait que Deadpool en fasse lui-même partie, car sa curiosité est l'un de ses pires défauts ! Avec l'apparition de Blade et de M.O.D.O.K.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Deadpool.

L'avis de MDCU : Mini-série surprenante qui aura des conséquences importantes dans la vie de Deadpool (du moins pendant le run de Duggan). Ça s'inscrit dans ce qui est l'un des meilleurs runs de Deadpool , c'est donc recommandé pour les amateurs du mercenaire disert.

Deadpool – Les Guerres Très Très Secrètes

Synopsis : Deadpool a participé aux premières Guerres Secrètes, mais son rôle avait été caché au grand public. Voilà enfin la vérité sur la présence de Wade Wilson lors du premier crossover Marvel, bien avant que Deadpool ne soit créé !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir

Période All-New, All-Different Marvel :

Synopsis : Deadpool est agaçant et dangereux. Il sent mauvais, fait peur à voir et il a fait fortune en accomplissant des missions à la moralité plus que douteuse. Malgré cela, il est la nouvelle vedette de la communauté super-héroïque. Adulé de tous, il a décidé de se franchiser mais un traître s'est infiltré dans son équipe de professionnels.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 7 tomes.

Prérequis : Deadpool et Deadpool – Les Noces De Dracula.

L'avis de MDCU : En faisant de Deadpool une star à la tête d'une équipe de mercenaire, Duggan change la donne et la dynamique du titre. Une bonne idée bien exploitée qui permet d'explorer des voies inédites pour notre mercenaire disert. Le Deadpool de Duggan reste une valeur sûre, à défaut d'être un incontournable.

Spider-Man / Deadpool(Plus édité)

Synopsis : Deadpool et Spider-Man font équipe, le Tisseur en est enchanté... Mais il serait plus contrarié encore s'il savait que Wade Wilson a décidé d'éliminer ce patron véreux de Peter Parker !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 4 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : On retrouve ici l'équipe mythique qui avait lancé la première série régulière consacrée au mercenaire disert. Vous aimez Deadpool ? Ce sont Joe Kelly et Ed McGuinness qui en ont fait un personnage aussi fou et drôle, loin de la sinistre création de Rob Liefeld. Retrouver cette dream team pour le lancement de Spider-Man /Deadpool, c'est risquer d'être déçu car la barre est haute dans le souvenir des fans. Et bien les auteurs sont à la hauteur des attentes. La réunion des deux héros les plus bavards de l'Histoire se fait logiquement et l'alchimie prend aussitôt. Mieux encore, les scénarios sont ambitieux et n'hésitent pas à toucher à toucher au destin de ses protagonistes avec parfois plus d'audace que dans leurs séries respectives. Une excellente lecture, même si Kelly en fait parfois un peu trop.

Deadpool & Les Pros À Payer

Synopsis : Vous avez un problème impossible à résoudre et un tas d'argent à dépenser ? Appelez donc Deadpool , Stingray, Solo, Foolkiller, Terreur, Guignolet Masacre ! Votre problème sera abattu, poignardé, éviscéré et pulvérisé. La situation risque néanmoins de se compliquer lorsque les Pros à Payerse retrouveront face aux dangereux Negasonic Teenage Warhead et l’Homme-Radioactif…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : All-New Deadpool .

L'avis de MDCU : A venir.

Période Marvel Legacy :

Détestable Deadpool

Synopsis : Deadpool redevient le criminel qu'il était. Stryfe a manipulé Deadpool qui doit s'acquitter de quelques meurtres. Pour commencer, le super-vilain exige la mort de Cable. Wade va tout faire pour ne pas tuer son ami mais la vie de sa fille est en jeu...

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy en 3 tomes.

Prérequis : Deadpool et All-New Deadpool .

L'avis de MDCU : Duggan achève son très long parcours sur le personnage un peu comme Slott sur Spider-Man : un retour à la case départ sans que pour autant tout ce que Wade a vécu soit inutile. Le scénariste apporte une conclusion au goût amère et satisfaisante pour le lecteur. Bravo pour ce qui est incontestablement le run le le plus long et l'un des plus réussi sur le personnage.

Marvel Legacy : Spider-man/Deadpool

Synopsis : Quand Spider-Man apprend que Deadpool vend des armes du S.H.I.E.L.D. au marché noir, il n'est plus question de faire équipe ! C'est le début d'un combat sans merci entre les deux héros… sans imaginer qu'un des plus vieux ennemis de Peter Parker tire les ficelles en coulisse.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy en 2 tomes.

Prérequis : Spider-Man / Deadpool.

L'avis de MDCU : Une saga honnête mais dispensable. Le style de Bachelor se révèle être une bonne trouvaille pour les histoires déjantées de Deadpool et Spidey . De même, faire s'affronter les deux compères change la dynamique du duo. Mais malgré cela, le scénariste n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Ça se laisse lire mais ça s'oublie aussitôt.

Période Fresh Start :

Deadpool : Retour Aux Affaires

Synopsis : Deadpool était riche, célèbre et membre des Avengers mais tout ça, c'est fini. Les temps sont durs pour Wade Wilson qui tente de relancer sa carrière de mercenaire pour joindre les deux bouts. Mais ce n'est pas facile de repartir de zéro quand une menace cosmique vous tombe dessus, qu'un ennemi juré surgit de nulle part et qu'un vieil ami revient d'entre les morts...

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Spider-man / Deadpool

Synopsis : Revoici Spider-Man et Deadpool dans de nouvelles aventures en tandem. Ils sont ravis ! Enfin, surtout Deadpool ... Passé, présent et futur s'entremêlent emmenant les deux héros dans un lointain avenir, où ils sont tous deux grabataires et fugitifs (ils se sont échappés de la maison de retraite). Au coeur de l'affaire, une histoire de L.M.D., ces robots-leurres utilisés par le S.H.I.E.L.D. et un terrible secret impliquant les parents de Peter Parker !? Deadpool et Spider-Man vont jouer les baby-sitters d'un robot aux pouvoirs terrifiants.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 3 tomes.

Prérequis : Marvel Legacy : Spider-man/Deadpool.

L'avis de MDCU : Sympathique mais pas mémorable. On est loin des grandes heures de la série.

Deadpool

Synopsis : Les monstres de l'univers Marvel se sont installés à Staten Island au large de New York et ont fait de Deadpool leur roi ! Le Mercenaire Disert va devoir gérer ses nouvelles responsabilités et affronter bien des ennuis... dont Captain America , Elsa Bloodstone et Kraven !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir

Deadpool

Synopsis : Deadpool s’est fixé un nouvel objectif : intégrer l’Atelier, un club très privé d’assassins. Pour y parvenir, il devra éliminer le Dr Octopus . Une mission en apparence simple, sauf que… tout se complique lorsque le Mercenaire Disert est capturé par Harrower, qui l’insémine avec un morceau de Carnage…

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

One Shots :

Wolverine Vs Deadpool – Le Loup Sort Du Bois

Synopsis : Logan et Wade Wilson ont beaucoup en commun : des pouvoirs de guérison, une haine absolue pour le projet Arme X qui a fait d'eux des monstres et un sérieux penchant pour la violence. Pourtant, lorsque Wolverine et Deadpool se rencontrent, c'est rarement pour parler de leur passé commun autour d'une bière... mais plutôt pour se découper en tranches !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un opus qui a le mérite d'être accessible et qui reste idéal pour se vider la tête. On suit les différents combats sans réfléchir, avec plus ou moins de plaisir suivant la qualité des dessins.

Deadpool – Suicide Kings

Synopsis : Ça n'est pas parce qu'on est un assassin qu'on ne peut pas être victime d'une erreur judiciaire ! Deadpool est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et tout le monde est à sa poursuite, y compris Daredevil , Spider-Man et le Punisher ! Wade Wilson arrivera-t-il à survivre le temps de prouver son innocence ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Deadpool – Il Faut Soigner Le Soldat Wilson

Synopsis : Découvrez les origines de Deadpool et de l'équipe de mercenaires dont il faisait partie, avec Bullseye, Silver Sable et Domino. Mais comme c'est Wade Wilson lui-même qui raconte son histoire devant une commission spéciale du sénat des Etats-Unis, peut-on vraiment y croire ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe ou Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Mon récit préféré de Deadpool . Le récit est hors-continuité et donc se permet quelques folies. Résultat, c'est très intelligent, très intéressant et toujours drôle, mais sans être gras et lourd ! Et que vous connaissiez ou non Deadpool , c'est un très bon récit pour (re)découvrir Wade Wilson !

Deadpool Massacre Marvel

Synopsis : Et si Deadpool devenait un tueur en série de super-héros et de super-vilains ? Le mercenaire disert est plus dérangé que jamais dans ce récit où l'horreur remplace l'humour. Qui pourra arrêter Wade Wilson dans sa croisade meurtrière ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Deadpool Massacre Les Classiques

Synopsis : Après avoir tué les héros de l'univers Marvel, Deadpool poursuit sa croisade meurtrière et s'attaque aux plus célèbres personnages de la littérature. Que vont pouvoir faire Tom Sawyer, les Trois Mousquetaires, Gulliver, Sherlock Holmes, Moby Dick et bien d'autres face au dangereux mercenaire ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Dark.

Prérequis : Deadpool Massacre Marvel.

L'avis de MDCU : A venir.

Deadpool Massacre Deadpool

Synopsis : Après avoir exécuté les héros Marvel ainsi que ceux de la littérature, Deadpool décide de s'en prendre à lui-même ! Wade Wilson découvre en effet l'existence d'une infinité de mondes au sein du multiverse et la présence d'une infinité de Deadpool différents dont Evil Deadpool , Lady Deadpool , Pandapool... Va-t-il tous les tuer et anéantir l'univers ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Dark.

Prérequis : Deadpool Massacre Marvel et Deadpool Massacre Les Classiques.

L'avis de MDCU : La mini-série de trop dans la massacrologie signé Cullen Bunn ? Sans aucun doute, à force de faire dans la surenchère, ca en devient ridicule. Passez votre chemin sur ce titre qui n'a aucun intérêt, il y a forcément mieux à lire ce mois-ci pour les fan de Deadpool

Deadpool : La Nuit Des Morts Vivants

Synopsis : Après une violente indigestion, Deadpool sort du coma et découvre autour de lui un univers apocalyptique ! Les zombies ont envahi le monde mais le mercenaire n'a nullement l'intention de finir dans leurs estomacs !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Du Deadpool hors continuité sympathique mais pas indispensable. A réserver aux fans.

Deadpool Vs X-force

Synopsis : Plongez dans le passé du mercenaire disert. Vous pensiez déjà connaître l'histoire de la première rencontre entre Cable et Deadpool ? Découvrez la vérité dans Deadpool vs X-Force.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : a venir.

Deadpool – L’art De La Guerre

Synopsis : L’Art de la guerre de Sun Tzu est le premier traité de stratégie militaire. De tout temps, il a influencé de nombreux dirigeants dans les domaines de la guerre et des affaires. Mais aujourd’hui, vous allez découvrir une version inédite de ce classique, une œuvre destinée a surpasser l’originale : L’Art de la guerre de Deadpool !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Si le concept avait du potentiel, dans les faits, on peut être que déçu de l'exécution. Peter David n'est pas à la hauteur de son talent habituel et Deadpool n'est pas aussi drôle que d'habitude. Scott Koblish est par contre en très grande forme et livre de magnifiques planches pleine de détails. On regrettera par contre d'avoir moins de 100 pages de lectures pour 13€.

Deadpool V Gambit

Synopsis : Ce n'est pas la première fois que le Mercenaire Disert et le X-Men cajun collaborent, mais cette aventure est sans aucun doute la plus folle qu'ils aient partagée !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Le début de cette mini-série est assez lent, et on se demande parfois où l'équipe créative cherche à nous emmener. Personnellement, j'ai trouvé ça correct, sans plus, mais c'est probablement dû au fait que je ne sois pas une amoureuse des deux personnages, ni ensemble ni séparément. Mais les fans devraient être ravis, alors je la leur recommande.

Deadpool : Retour Au Noir

Synopsis : Deadpool revient dans la mini-série complète Back in Black de Cullen Bunn et Salva Espin. Tandis qu'il est de nouveau sous l'emprise de Venom , le Mercenaire Disert va voir son existence basculer !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Petite série sympathique et à petit prix. Les fans de Deadpool seront ravis de découvrir cette histoire. Les fans de Venom un peu moi, parce que je ne vois pas l’intérêt d'utiliser le symbiote de Venom sur Deadpool .

Deadpool - Bad Blood

Synopsis : Parmi les ennemis de Deadpool , il y en a un qui souhaite plus particulièrement prendre sa revanche. Qui est le mystérieux Thumper ? Wade Wilson pourra-t-il compter sur ses alliés Cable et Domino ?

Comment je lis ça : Dans la collection MARVEL GRAPHIC NOVEL.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Deadpool : Trop Tôt ?

Synopsis : Un manoir, des invités, un meurtre, une enquête : non, ce n'est pas un nouveau roman d'Agatha Christie mais bien une soirée ordinaire pour Deadpool ! Avec l'aide de Rocket Raccoon , Ecureuillette mais aussi le Punisher et Howard le Canard, notre Mercenaire Disert va devoir découvrir qui est l'assassin !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Encore une mini-série sur Deadpool ? Marvel tire un peu trop sur la corde et les mini-séries s'enchaînent sans rien apporter. On est lui d'Il faut sauver le soldat Deadppol ou de Deadpool Pulp Cette mini-série se limite à être distrayante. Ce qui fait un peu cher pour 18 euros.

Deadpool Le Canard

Synopsis : Lorsque Deadpool et Howard le Canard croisent la route de Rocket Raccoon , un événement des plus surprenants se produit : ils fusionnent ! Le corps du palmipède héberge dès lors l’esprit loufoque du mercenaire le plus bavard et incontrôlable de l’univers Marvel. Parviendront-ils à retrouver leurs identités respectives ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un titre qui ravira très certainement les fans des deux personnages. C'est loufoque, barré et ferra les rires ceux qui sont friands de ce genre d'humour.

Deadpool Vs Punisher

Synopsis : Vous imaginez notre Deadpool face à Frank Castle, alias le Punisher ?! Eh bien, il suffit de lire cette mini-série complète signée Fred Van Lente et Pere Pérez, pour constater le carnage !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une lecture rapide et pas prise de tête. Le genre de défouloir toujours agréable à lire de temps en temps.

Deadpool Re-massacre L'univers Marvel

Synopsis : Deadpool est prêt à massacrer de nouveau l'intégralité de l'univers Marvel. Quitte à réitérer l'exercice, autant faire preuve d'originalité ! Vous allez découvrir de nouvelles façons de tuer les héros, et vous pouvez faire confiance au Mercenaire Disert : il est très créatif !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Dark.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Cullen Bunn multiplie les mini-séries sur Deadpool . Et la quantité semble l'emporter sur la qualité. Peu inspiré sur un concept qu'il a déjà récemment exploité (Deadpool qui massacre l'univers Marvel, comme le dit si bien le titre), l'auteur ne propose rien d'original dans cette resucée. A réserver aux complétistes du mercenaire disert.

Deadpool Vs Old Man Logan

Synopsis : Lorsqu'une mystérieuse mutante fait son apparition avec l'un des pouvoirs les plus étranges jamais répertoriés, il va falloir que Logan et Deadpool mettent de côté leurs différences pour la sauver.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Encore une aventure de Deadpool faisant équipe avec un autre héros. Cette fois-ci, c'est Old Man Logan qui s'y colle. Les auteurs évitent le naufrage mais n'arrivent pas à donner à ce récit le plus qui aurait pu le distinguer des nombreuses mini-séries qui l'ont précédé. Sans grand intérêt.

Deadpool Assassin

Synopsis : Les aventures de Wade Wilson le conduisent à la Nouvelle-Orléans, où il se fait de nouveaux amis mais surtout de nouveaux, et puissants, ennemis ! La Guilde des Assassins en a après Deadpool , et ses pouvoirs de guérison vont être mis à rude épreuve !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Deadpool : Black, White & Blood

Synopsis : Découvrez une douzaine d'histoires inédites consacrées au Mercenaire Disert, signées par les plus grands noms actuels des comics. Deadpool y affronte Bullseye, des ninjas... et lui-même ?! Un album inratable pour tous les fans du héros déjanté.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Hors Collection.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Deadpool - Badder Blood

Synopsis : Wade Wilson est de retour, accompagné de ses frères ennemis de toujours. Lorsque Thumper refait surface et se met en tête de tuer son créateur, Wolverine et Cable interviennent pour tenter de sauver ce dernier. Nos héros rencontreront aussi Shatterstorm, Zabu et Venompool.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.