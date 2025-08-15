John Cena (Peacemaker) a hâte de se retrouver face au public français

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

Pour ceux qui l'ignorent, John Cena, que vous connaissez sans doute pour son rôle du Peacemaker au sein du DCU, effectue actuellement sa tournée d'adieu dans le monde du catch. Et c'est dans ce cadre que l'acteur et catcheur a déclaré avoir hâte de se retrouver face au public français.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai fait beaucoup de choses au cours de ma carrière. J'ai été face à des foules déchaînées. Mais je n'ai jamais été face à la foule que notre roster actuel qualifie de la plus grande foule de l'histoire de la WWE, à Lyon, en France. J'ai donc hâte d'être dans quelques semaines. J'ai remporté 17 championnats, j'ai fait le tour du monde 100 fois. Je n'ai jamais entendu parler d'un soi-disant meilleur public de l'histoire de la WWE. Mais il se trouve apparemment à Lyon. Donc, même en cette fin de carrière, je continue d'apprendre, je continue de vivre de nouvelles expériences, et je suis toujours reconnaissant de pouvoir le faire.

Bien sûr, il n'est pas rare qu'un catcheur qualifie un public de la sorte. C'est toujours un bon moyen de se mettre le public dans la poche. Mais dans le cas du public français, nombreux sont les catcheurs à avoir fait une déclaration similaire. Cette réputation a été obtenue par le public de Lyon lorsque la WWE est passé par la France l'an dernier. En deux soirs, certains moments sont devenus légendaires comme le "Il est vraiment phénoménal" concernant AJ Styles (et dont le surnom est "The Phenomenal"), le fait que la caméra ne soit plus stabilisée lors du zoom sur son visage tant le public était déchainé, le chant d'entrée de Randy Orton etc.

Pour les intéressés, vous trouverez un recap autour de cette incroyable foule ci-dessous. Les images ont fait le tour du monde et des milliers de commentaires ont salué le côté "infatigable" de la foule :

Pour ce qui est de John Cena, vous le retrouverez face à Logan Paul dans 15 jours dans l'Héxagone et, bien sûr, très prochainement dans la saison 2 de Peacemaker.