  3. DC va réunir Batman Beyond et Static

14 Aout 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Ceux qui ont grandi avec les dessins animés DC connaissent bien Batman Beyond et Static Shock. Cet automne, DC Comics va s'amuser à les réunir dans une mini-série Elseworlds en six numéros. Intitulée Batman/Static : Beyond, elle sera écrite par Evan Narcisse (Rise of the Black Panther) et dessinée par Nikolas Draper-Ivey (Static : Shadows of Dakota).

DC veut réunir Terry McGinnis, le protecteur high-tech de Neo-Gotham, et Virgil Hawkins, le héros électrisant qui façonne l’avenir de Dakota City, pour une collaboration futuriste comme les fans n’en ont encore jamais vu. Le premier numéro montre Terry veillant sur la skyline néon de la ville, tandis que Virgil supervise le lancement du Réseau Énergétique Q-Wave, une innovation censée propulser la Terre vers une alliance interplanétaire appelée la Coopérative. Mais quand un mystérieux ennemi déclenche une panne catastrophique, le nouveau duo de la Justice League Beyond doit s’adapter rapidement, sans la technologie sur laquelle il compte habituellement, pour empêcher le chaos de consumer la planète.

