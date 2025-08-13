  1. Accueil
  2. Actualités
  3. La sortie de Superman en digital est imminente et donc exit les 620 millions au cinéma ?

La sortie de Superman en digital est imminente et donc exit les 620 millions au cinéma ?

13 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
La sortie de Superman en digital est imminente et donc exit les 620 millions au cinéma ?

Le film Superman aura droit à sa sortie digitale sur le sol américain dès ce vendredi. C'est Warner Bros qui l'a annoncé il y a quelques heures dans le but de... nous l'ignorons. Cette décision est assez incomprise sur la toile US puisque, dans les faits, cette sortie ne survient que 35 jours après la sortie cinéma du film. Or, ce dernier est apprécié des critiques et continue de faire de l'argent (deux millions de dollars sur le dernier week-end aux Etats-Unis). Alors, pourquoi ?

Autre fait, avec cette annonce, ce sont les prévisions qui vont être revues à la baisse puisqu'avec le film disponible ailleurs que dans les salles obscures, il n'est plus dit que le film atteigne les 620-640 millions de dollars prévus. D'ailleurs, passer le cap des 600 millions va également s'avérer plus difficile.

Pour information, ce n'est pas la première fois que Warner Bros ait une approche aussi "bizarre". Après tout, nombreux sont les spécialistes qui ont souligné le fait que l'arrivée de A Minecraft Movie s'était faite au mauvais moment. Dans son cas, ce n'est pas tant que cela avait été fait trop tôt mais que cela avait été fait alors que le film avait une petite chance de passer le milliard de dollars au box-office mondial. Une petite chance qui, bien évidemment, s'est rapidement envolée.

Bref, passons à la suite (et fin) de la news. Pour "fêter" la chose, James Gunn a dévoilé un nouveau trailer. Le voici :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Votre avis sur Superman III (séance de rattrapage)

Votre avis sur Superman III (séance de rattrapage)

12 Aout 2025

Dites-nous tout !

Superman devient le plus gros succès avec l'Homme d'acier sur le sol américain

Superman devient le plus gros succès avec l'Homme d'acier sur le sol américain

10 Aout 2025

La Warner Bros toujours aux anges ?

Votre avis sur Superman

Votre avis sur Superman

09 Aout 2025

Dites-nous tout !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire