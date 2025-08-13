La sortie de Superman en digital est imminente et donc exit les 620 millions au cinéma ?

Le film Superman aura droit à sa sortie digitale sur le sol américain dès ce vendredi. C'est Warner Bros qui l'a annoncé il y a quelques heures dans le but de... nous l'ignorons. Cette décision est assez incomprise sur la toile US puisque, dans les faits, cette sortie ne survient que 35 jours après la sortie cinéma du film. Or, ce dernier est apprécié des critiques et continue de faire de l'argent (deux millions de dollars sur le dernier week-end aux Etats-Unis). Alors, pourquoi ?

Autre fait, avec cette annonce, ce sont les prévisions qui vont être revues à la baisse puisqu'avec le film disponible ailleurs que dans les salles obscures, il n'est plus dit que le film atteigne les 620-640 millions de dollars prévus. D'ailleurs, passer le cap des 600 millions va également s'avérer plus difficile.

Pour information, ce n'est pas la première fois que Warner Bros ait une approche aussi "bizarre". Après tout, nombreux sont les spécialistes qui ont souligné le fait que l'arrivée de A Minecraft Movie s'était faite au mauvais moment. Dans son cas, ce n'est pas tant que cela avait été fait trop tôt mais que cela avait été fait alors que le film avait une petite chance de passer le milliard de dollars au box-office mondial. Une petite chance qui, bien évidemment, s'est rapidement envolée.

Bref, passons à la suite (et fin) de la news. Pour "fêter" la chose, James Gunn a dévoilé un nouveau trailer. Le voici :