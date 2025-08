Marvel Comics lève le voile sur son nouveau Venom

Pour Marvel, c'est la révélation de costume la plus choquante en 40 ans

C'est lors de la Comic Con de San Diego que Marvel a lâché l'info : un tout nouveau Venom. Jusque-là, pas de quoi tomber de sa chaise. Des Venom, il y en a un nouveau par semaine. Là où cela devenait un petit peu plus changeant, c'est qu'il avait été annoncé qu'il s'agirait d'une toute nouvelle version alternative de Venom et qu'il porterait le costume bleu/rouge de Spider-Man. Marvel, avec les qualités marketing qu'on lui connait va jusqu'à parler de "la révélation de costume la plus choquante en 40 ans" (ouais, rien que ça).

Aujourd'hui, nous avons les premiers visuels dudit personnage.

Les voici :

Le personnage fera ses grands débuts dans Battleworld #3 en novembre avant d'enchaîner avec Venom #252 le mois d'après.

Alors, verdict ? Est-ce la révélation de costume la plus choquante en 40 ans selon vous ?