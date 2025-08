Une nouvelle vidéo et de nouvelles images pour Red Sonja

Ce n'est pas parce que le trailer de Red Sonja est tombé qu'il n'y a plus rien à dévoiler. Aussi, on continue de mettre en avant le film de M.J. Basset à travers de nouveaux éléments. Cette fois, il s'agit d'une nouvelle vidéo behind the scenes ainsi qu'une poignée d'images.

Les voici :

Pour rappel, le film sortira le 15 août aux Etats-Unis.

Pour les intéressés, sachez que nous avons également fait la critique du dernier one-shot Red Sonja en date pas plus tard que la semaine dernière. Vous la trouverez ici.