Quel avenir pour la série animée Invincible ?

Comme vous le savez sans doute, l'animé Invincible de Robert Kirkman cartonne. C'est à tel point que le travail autour de la saison 4 est déjà bien entamé et que la saison 5 est déjà en production. Avec un tel succès, il y a une question légitime à se poser : jusqu'où va-t-elle aller ? Le créateur du comics, qui est impliqué également dans le processus créatif de l'animé, a répondu à la question. Voici ce qu'il a déclaré :

Sept à neuf saisons, je pense, seraient nécessaires pour couvrir l'arc complet des comics d'Invincible. Donc, nous verrons. Nous espérons y arriver. Nous recevons un énorme soutien d'Amazon Prime et nous ne pourrions pas être plus ravis de la façon dont les choses se passent. Donc, très excité et plein d'espoir pour cela.

Visiblement, non seulement il y a des chances pour que l'animé ne s'arrête pas tout de suite mais, en plus, il est tout-à-fait possible que l'animé couvre l'intégralité du comics. Une déclaration qui ne peut que faire plaisir aux fans de l'univers.

