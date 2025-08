Ebon Moss-Bachrach (Fantastic Four) contre les fascistes

Lors des interviews, on peut avoir des questions importantes auxquelles on peut répondre et d'autres auxquelles on ne peut pas répondre. Et parfois, nous avons des questions qui ne sont pas importantes pour un sou. Des questions plus "légères", plus "fun". C'est ce genre de question qui a été posé à l'acteur Ebon Moss-Bachrach qui tient le rôle de Ben Grimm / La Chose dans le dernier opus Marvel : The Fantastic Four: First Steps. En effet, il lui a été demandé ce qu'il ferait s'il avait les pouvoirs de son personnage pour une journée. Sa réponse a fait le tour de la toile. la voici :

Je ferais... Il y a une poignée de fascistes que je jetterais dans l'espace, tout simplement.

Une réponse appréciée par Pedro Pascal / Reed Richards qui lui a tappé dans la main pour montrer son approbation.

Pour rappel, Moss-Bachrach est surtout connu pour son rôle de Richie dans The Bear. Au-delà de sa carrière d'acteur, il est également actif dans certaines causes humanitaires.

Pour ce qui est des autres acteurs, Vanessa Kirby utiliserait son pouvoir d'invisibilité pour passer les files d'attente à l'aéroport tandis que Joseph Quinn emmenerait sa famille en vacances et utiliserait son pouvoir pour faire un barbuc. Pour ce qui est de Pedro Pascal, il semblerait qu'il n'ait pas répondu. On peut donc partir du principe que sa réaction lors de la déclaration de son collègue Ebon fait également office de réponse.