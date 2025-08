Rob Liefeld : The Fantastic Four: First Steps est incroyablement ennuyeux et lassant

Rob Liefeld, qui, plus d'un an après, n'a visiblement toujours pas digéré de ne pas avoir été invité à la première de Deadpool & Wolverine, continue de s'exciter et de s'en prendre à Kevin Feige (comme à chaque nouvel opus Marvel qui débarque dans les salles obscures). Cette fois, il a pris des photos de la salle de cinéma afin de montrer qu'elle était presque vide tout en commentant :

C'était la projection de 17h des Quatre Fantastiques à mon IMAX.

Ensuite, c'est à propos du film en lui-même qu'il s'est exprimé. Il a déclaré C'est incroyablement ennuyeux et lassant et que Vanessa Kirby portait tout le film et qu'elle était la VIP. Enfin, il a imploré aux fans d'acheter Fantastic Four #49 et #243 en précisant que ce Galactus serait incroyable (ce qui sous-entend que celui du film ne l'est pas). A noter qu'il a également déclaré que le bébé Franklin était l'enfant le plus mignon jamais vu à l'écran (ndlr : il a quand même eu un peu de retenu sur le bébé, notre brave Liefeld).

Enfin, il s'en est également pris à Kevin Feige directement à travers une série de déclarations qu'il a retirée depuis. Voici ce qu'il avait déclaré :

Hey, Kevin, regarde des films. Retourne étudier des films qui nous ont impacté, les blockbusters passés. Regarde Independance Day pour les enjeux que vous recherchiez dans FF. Regarde Rencontres du troisième type pour l'échelle de l'émerveillement. FF n'avait aucune tension.

Pour rappel, à ce jour, le film est considéré comme étant un succès critique et financier.