Commencer les comics : Aquaman

Le personnage d’Aquaman fait partie des super-héros majeurs de l’univers DC, pourtant il n’a pas été le plus populaire des membres de la Justice League, et a souvent été moqué en étant juste “le mec qui parle aux poissons”, notamment à cause du dessin animé Superfriends. Cela a changé depuis les années 2010 où le grand public a commencé à le prendre plus au sérieux grâce à différentes adaptations qui ont dépeint le personnage avec plus de respect (charisme). En tout cas, les comics n'ont pas attendu pour proposer des histoires riches et profondes.

À l’occasion de la sortie du film Aquaman : The Lost Kingdom, voici un petit guide pour vous retrouver dans l’univers du roi d’Atlantide.

LES ORIGINES

Le personnage d’Aquaman est plutôt vieux puisque sa première apparition remonte à 1941 dans More Fun Comics (Vol 1) #73, où ses origines sont révélées, bien distinctes de l’Aquaman moderne. Il a été créé par Mort Weisinger et Paul Norris. Par la suite, la version plus classique du personnage apparaît en 1955 dans Adventure Comics (Vol 1) #211 par la même équipe créative Mort Weisinger et Paul Norris. On découvrira ses nouvelles origines en 1959 dans Adventure Comics (Vol 1) #260 par Robert Bernstein et Ramona Fradon.

Avec les différentes Crisis de DC, le personnage verra ses origines souvent modernisées plusieurs fois. On peut citer les récits The Legend of Aquaman , Aquaman: Time and Tide ou les premiers arcs de la série Aquaman pendant les New 52.

LE PERSONNAGE

Aquaman, alias Arthur Curry (ou Orin ), est le fils d’un pêcheur humain Thomas Curry et de la reine d’Atlantide Atlanna. Il fut confié à son père par sa mère pour retourner à ses fonctions. Pendant son enfance, il prit conscience de ses pouvoirs. Il est le roi du royaume aquatique l’Atlantide. En plus de protéger son royaume, il est aussi le protecteur des océans et de sa population marine. Il rejoint la Justice League pour mieux protéger la Terre.

Mi-humain et mi-atlante il peut respirer sous l'eau et communiquer avec la faune marine.

ENTOURAGE

Mera : Princesse du royaume de Xebel. Elle possède le pouvoir d’hydrokinésie et épaule Aquaman dans son rôle de roi. Si leurs relations eurent beaucoup de hauts et de bas, elle fut envoyée à l’origine par son peuple pour assassiner le roi de l’Atlantide. Ils finirent par se marier et même avoir des enfants.

Vulko : Conseiller du roi, mentor et ami d'Arthur Curry. C’est aussi un stratège qui n’hésite pas à montrer un côté plus manipulateur, notamment pour mettre Aquaman sur le trône ou penser en priorité pour l’Atlantide.

Garth / Tempest : Ancien acolyte d’Aquaman connu sous le nom d’Aqualad. Il s’émancipa de son mentor en prenant le nom de Tempest. Il développa sa maîtrise de la magie atlante et se maria avec Dolphin, ils eurent un enfant. C’est aussi un membre fondateur des Teen Titans.

Jacskon Hyde / Aqualad / Aquaman : C’est le fils de Black Manta et d’une habitante de Xebel. Il possède des pouvoirs hydrokinésie. Alors qu’il commence à découvrir ses pouvoirs, il rejoint les Teen Titans avant de devenir l’acolyte d’Aquaman. Il décide de l'entraîner pour le préparer au rôle d’Aquaman.

Aquagirl : Il y eut deux personnes ayant porté le titre. La première Tula une atlante qui fut la petite amie de Garth. Après Flashpoint, elle est devenue la demi-sœur d’Orm. La seconde est Lorena Marquez qui fait partie de la population de San Diego qui respira sous l’eau. Elle devient l'assistante d’Aquaman pour aider les survivants de la catastrophe.

Dolphin : A l’origine, c’est une simple humaine qui suite à des expérimentations put vivre dans l’océan comme une atlante avec des capacités similaires. Elle eut une romance avec Arthur Curry quand il s’était éloigné de sa femme. Elle finit par tomber amoureuse de Tempest, se maria avec lui et eurent un garçon.

Koryak : Fils illégitime d’Aquaman et Kako, une femme Inupiks. Il connaît une relation houleuse avec son père dont il apprend l’existence qu’à son adolescence. Suite à la mort de sa mère, il rejoint l’Atlantide et sa relation avec son père s’adoucit.

The Others : Un groupe d'individus formé par Aquaman durant sa jeunesse. Leur but était de récupérer les artefacts du roi d’Atlan pour éviter qu’ils tombent entre de mauvaises mains. Chaque membre possède un artefact.

Murk : Commandant de la garde royale d’Atlantide, il ne voit pas d’un bon œil de voir Aquaman sur le trône.

VILAINS

Black Manta : Mercenaire qui possède une combinaison intégrale avec un casque qui tire des rayons laser. C’est un vilain dangereux, qui voue une rancœur envers Aquaman qui est derrière la mort de son premier fils.

Orm / Ocean Master : S'il connaît deux origines différentes, le fait qu’il soit le Demi-frère d’Aquaman reste une constante. Il juge son frère indigne du rôle de roi d’Atlantide et tente à plusieurs reprises de lui voler le trône.

Fisherman : Un voleur international qui utilise la thématique de la pêche pour commettre ses méfaits, ce qui l'amène souvent à des affaires en lien avec la mer. S’il semble un humain normal, il se trouve lié à un alien Parasite qui s'attache à la tête des hôtes et qui prend la forme d’une capuche.

Scavenger : Un pirate et plongeur qui vole des artefacts ou trésors marins,avec sa combinaison pouvant résister aux fortes pressions. Il est souvent à la tête d’un équipage.

Charybdis : Un éco-terroriste qui pouvait voler les pouvoirs de métahumains. Il est connu pour être le vilain derrière la perte de la main gauche d’Aquaman. Par la suite, il fusionna avec des piranhas pour devenir piranha man.

King Shark : Requin humanoïde se disant être le fils du dieu marin "Shark God" Chondrakha. Il est connu pour ses capacités aquatiques et physiques, ainsi que sa voracité. S’il a combattu Aquaman , il lui arrive aussi d’être un allié en fonction des circonstances

Kordax : Issu d’une union interdite (un viol), il fut abandonné à la naissance à cause de son apparence hideuse. Suite à un coup d’état raté, il est exilé et perd sa main gauche qu’il remplaça par une lame en or. Il partage beaucoup de similitudes avec Aquaman , les deux possèdent les mêmes capacités et ont les cheveux blonds.

The Trench : Une espèce de poissons humanoïdes et cannibales qui vit dans le fond des océans. Les Trenchs suivent leur instinct, ainsi que quiconque possède le spectre du roi mort, Atlan. Ils sont l’évolution d’un des septs royaumes formant l'Atlantide originelle.

Points d'entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Aquaman - La Mort du Prince

Synopsis : Destitué et exilé, Aquaman débute une des périodes les plus sombres de son existence. Il doit ainsi faire face au retour de ses pires ennemis dont Black Manta . Mais même cette avalanche de duels terrifiants et de défis éreintants ne peut le préparer à ce qui va rester le pire échec de sa carrière de justicier.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Archives.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Superman a La Mort de Superman , Batman a Knightfall, Aquaman a La Mort du Prince. Une oeuvre qui a le mérite d'être à la fois accessible et importance dans l'histoire du personnage.

Aquaman Sub-Diego

Synopsis : Après un violent raz de marée qui a dévasté les côtes californiennes, la ville de San Diego se retrouve totalement engloutie sous les flots.

Mais, miraculeusement, ses habitants parviennent à développer des branchies et survivre sous l'océan ! En enquêtant sur les raisons d'une telle mutation, Aquaman, destitué de son titre de roi de l'Atlantide, a peut-être trouvé un nouveau peuple à guider et surtout... à protéger !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Classique en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Que dire, à part merci Urban Comics d'éditer ce run d'Aquaman. Je n'en dirais vraiment pas plus, parce que le scénario se doit d'être découvert par soi-même, et je m'en voudrais de vous spoiler votre lecture.

Brightest Day

Synopsis : Douze héros et vilains ont mystérieusement ressuscités, réveillés par une Entité qui les charge d’une quête dans laquelle chacun joue un rôle particulier. Quel est le but ? Alors qu’ils redécouvrent leurs proches et le monde qui les entoure, tous se demandent : ont-ils une deuxième chance où ne sont-ils que des morts en sursis ?

Comment je lis ça : Dans la collection DC Classiques en 3 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Quand on regarde ce que DC nous propose actuellement, on a presque envie de dire que ce Brightest Day était la grande et belle époque ! Un très bon event dans lequel Johns nous montre une nouvelle fois toute la richesse de l'univers DC en se consacrant à des personnages plutôt secondaires mais tellement intéressants. La série ne sera pas parfaite tout du long mais ce tome 1 est de haut niveau.

Période New 52 :

Aquaman Intégrale

Synopsis : Après des années à régner sur le royaume d'Atlantide, Arthur Curry, dit Aquaman , décide de revenir au monde de la surface avec son épouse, Mera. Mais le retour à la « vie civile » ne se fera pas sans peine, entre la méfiance des autorités à son égard, et les attaques de créatures cannibales issues des profondeurs de l'océan !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Renaissance en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Ceux qui connaissent Geoff Johns ne seront pas surpris par son traitement d'Aquaman. Il reprend ce personnage pas toujours bien traité par les auteurs dans le passé, le présente de facile accessible aux béotiens tout en respectant les vieux lecteurs, garde tout ce qui est intéressant dans la mythologie du personnage et lance les bases d'une saga épique. En bref, vous ne serez pas déçus par ce récit très joliment illustré. Et, pour une fois, c'est un run qui ne s'étale pas sur 100 numéros.

Période DC Rebirth :

Aquaman Rebirth

Synopsis : Né d'un père humain et d'une mère atlante, le roi des sept mers souhaite plus que jamais prouver les bonnes intentions de sa nation. Mais tandis qu'il s'échine à renforcer l'image des Atlantes, des forces obscures fomentent une rébellion et s'attaquent à leur souverain ainsi qu'aux Terriens. Et leur meneur n'est autre que l'ennemi juré d'Aquaman : Black Manta.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Rebirth en 5 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Ce personnage moqué s'est vu redonné ses lettres de noblesse par Geoff Johns. Dan Abnett part sur les trace de son

prédécesseur sans atteindre le même niveau. Cependant, c'est une bonne surprise, c'est accessible pour les débutants et on retrouve les éléments qui ont fait le succès du titre.

New Justice Tome 2

Synopsis : Au sortir du combat entre la Légion Fatale et la nouvelle Ligue de Justice , une armada venue des étoiles met le cap sur la Terre en vue de piller ses océans.

Mais même les pouvoirs combinés de Superman , de Wonder Woman , de Batman et d'Aquaman ne font pas le poids face à ces envahisseurs. Ayant épuisé toutes leurs ressources, la Ligue et Aquaman décident de faire appel à une force ancienne que, jusqu'ici, Arthur craignait de relâcher !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Rebirth.

Prérequis : New Justice .

L'avis de MDCU : Un crossover entre Aquaman et la Justice League qui met la League face à des ennemis venu des étoiles mais liés à Aquaman. C'est de l'action à fond mais on ne retient pas grand chose de cette histoire si ce n'est les liens entre Batman et Jarro. Par contre, graphiquement c'est très bon entre Jorge Jimenez, Howard Porter et Francis Manapul.

Arthur Curry : Aquaman

Synopsis : Aquaman est amnésique. Recueilli dans le village de l'Eau Tacite et surnommé Andy par ses habitants, il va devoir redécouvrir son passé, ses pouvoirs et ses responsabilités. De son côté, Mera règne seule sur l'Atlantide et pleure son bien-aimé disparu, en repoussant les avances de nouveaux prétendants au trône des Sept Mers. Mais le temps est compté car, dans l'attente du retour du roi, une ancienne menace est sur le point de se réveiller ; celle des anciens Dieux oubliés et des monstres qu'ils avaient créés.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Rebirth en 3 tomes.

Prérequis : Aucun. Aquaman Rebirth ?

L'avis de MDCU : Reporté par les affres du COVID, le tome 2 arrive enfin et avec lui les prémices d'un événement qui promet un ajout important à l'univers d'Aquaman. Mais avant d'y assister, on devra avoir une énième vengeance de Black Manta lié au contexte Year of The Villain. S'il y a une certaine redondance de revoir Black Manta en antagoniste, la présence d’un proche du vilain rendra cette partie un peu plus intéressante et différente des précédentes rencontres. Le reste du tome se lit avec plaisir pour les personnages et le développement de l'univers même si certaines touches d'humour ne marchent pas toujours.

One Shots :

Aquaman Andromeda

Synopsis : Au plus profond de l'océan Pacifique se trouve l'endroit le plus éloigné de toute terre : le Point Nemo. Depuis la course à l'espace, les nations du monde entier y ont envoyé leurs vaisseaux s'écraser pour couler sous les mers silencieuses. Mais il y a quelque chose... d'autre à Point Nemo. Une structure qui n'a pas été construite par des mains humaines. Et cette structure semble se réveiller. L'équipage du sous-marin expérimental Andromeda a été choisi pour enquêter sur ce mystère, mais ils ne sont pas seuls à écumer les fonds marins..

Comment je lis ça : Dans la collection DC Black Label.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une mini-série des plus audacieuses à tout point de vue !

Ram V et Christian Ward nous livrent une version très originale du personnage d'Aquaman. Le récit puise ses inspirations dans la science-fiction, l'horreur et le thriller psychologique, qui n'est pas sans rappeler quelques oeuvres du genre, telles qu'Abyss pour n'en citer qu'une.

Ram V explore avec poésie, les tourments les plus profond de l'humanité et le danger qu'elle peut finalement représenter. On lui pardonnera toute fois quelques longueurs puisqu'il est accompagné par un artiste des plus talentueux, Christian Ward, qui nous livre ici un spectacle visuel saisissant. Son style si particuier et sa généreuse palette de couleur, retransmettent parfaitement cette ambiance terrifiante et fantastique des fonds marins, avec des planches d'une incroyable beauté. Même sans être attâché au personnage d'Aquaman, faites confiance au duo d'artiste et plongez vous d'urgence dans cette mini série.