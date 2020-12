Commencer les comics : Iron Man

Dernière maj le 03/12/20

Chez Marvel, pas besoin de reboot. Les comics nous offrent certes des aventures formidables mais c'est parfois difficile de se lancer dans la lecture lorsqu'on ne sait pas du tout par où commencer.

Cependant, Marvel est connu pour son accessibilité et les auteurs ont laissé des portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Nous allons vous proposer, pour les grosses franchises de l'éditeur, les clés pour rapidement rentrer dans la lecture des histoires récentes. Nous vous présenterons une histoire qui détaille les origines des personnages, les sagas incontournables de leur franchise et les derniers points d'entrée qui vous permettront de rattraper la parution actuelle sans trop de difficultés et sans trop dépenser.

Aujourd'hui, penchons nous sur le cas de Iron Man qui a connu une histoire mouvementée ces dernières années dans les comics.

LES ORIGINES

Il n’existe pas vraiment de relecture moderne des origines d’Iron Man que les plus vieux ont pu voir naitre dans Tales of Suspense #39 en 1963. De toute façon, si vous connaissez le personnage par son film, vous avez déjà les clés pour connaitre l’esprit du personnage. D'ailleurs, c'est plus ou moins assumé chez Marvel que le film a ré-actualisé les origines du héros.

LE PERSONNAGE

Tony Stark est Iron Man. Milliardaire, il a fait fortune dans la vente d'armes de guerre. Maintenant, il pilote la célèbre armure de manière officielle alors que le public a souvent pensé que Iron Man était le garde du corps personnel de Tony Stark.

Ce dernier est hanté par son passé d’alcoolique et redoute plus que tout de replonger mais il a abandonné ses dernières années son comportement de Golden Boy pour une vie plus responsable en se dévouant à la construction d'un meilleur futur.

ENTOURAGE

Pepper Potts : Secrétaire, assistante de Tony Stark. Tony a imaginé Rescue, une armure spécialement pour elle, sans armes et conçue pour des missions de sauvetage et d'assistance.

Maria Hill : Ancienne directrice du SHIELD, encore fidèle à Tony Stark.

James Rhodes / War Machine : Meilleur ami de Tony, il pilote War Machine, une armure surarmée sous les ordres de l'armée Américaine.

Jarvis : Majordome des Vengeurs et de Tony Stark. C'est aussi le nom de l'intelligence artificielle qui aide Tony Stark a gérer ses armures.

VILAINS

Le Mandarin : Nemesis d'Iron Man. Il tire ses pouvoirs de dix anneaux qui lui permettent notamment de contrôler la volonté de ses ennemis.

Justin Hammer : Concurrent historique de Tony. Sa fille Justine et sa petite fille, Sasha ont depuis repris le flambeau.

Norman Osborn : Hanté par la folie du Bouffon Vert, il a hérité de la direction du SHIELD rebaptisé en HAMMER à la fin de Secret Invasion et a pourchassé Tony Stark pour ses secrets.

Ezekiel Stane : Fils d'Obadiah Stane, il n'a jamais pardonné à Tony la mort de son père lorsque celui ci a tenté de s'emparer d'Iron Man et de Stark Enterprise.

ON RECAPITULE EN VF :

Le premier point d’entrée n'est nul autre que la première apparition d'Iron Man, à savoir Tales of Suspense #39, un classique en soi. Ensuite, on peut aussi débuter Iron Man avec le run de Matt Fraction et Salvador Larroca.

Le premier arc Five Nightmares de cette série est très accessible et permet de découvrir l’esprit de la série alors que Tony est encore le directeur du SHIELD. Il affronte Ezekiel Stane.

Après la fin du run de Fraction, Invincible Iron Man est relancée sous le label Marvel Now (relaunch de toutes les séries Marvel) sous le titre de Iron Man avec Kieron Gillen au scénario. Même si la série n'est pas exceptionnelle, on assiste à une importante révélation sur le personnage d'Anthony Stark qui trouvera des répercussions lors de la nouvelle série lancée au cours du relaunch All-New, All-Different Marvel.

En effet, Gillen a décidé de quitter le titre pour aller travailler sur la série Darth Vader. On doit donc attendre l'event Axis afin d'avoir un nouvelle série Iron Man, intitulée Superior Iron Man .

Cette série, scénarisée par Tom Taylor, verra Iron Man se retrouver "inversé", c'est à dire qu'il se retrouve avec sa personnalité durant la période où il buvait. Cette série, bien que ne proposant pas quelque chose de révolutionnaire, reste sympathique à lire.

Vient ensuite le relaunch All-New, All-Different Marvel, où la série redevient Invincible Iron Man avec cette fois-ci Bendis aux commandes. Elle sera accompagnée d'une autre série, toujours scénarisée par Bendis, International Iron Man , qui se concentrera sur les conséquences de la révélation lors du run de Gillen.

Recueil pour le néophyte :

Je Suis Iron Man

Synopsis : Depuis que Robert Downey Jr l'incarne au cinéma, Tony Stark est plus populaire que jamais. Découvrez toutes les facettes d'Iron Man mais aussi tout ce qu'il y a à savoir sur James Rhodes, Pepper Potts et Stark Industries au travers d'une sélection d'épisodes recouvrant six décennies. Par les plus grands auteurs de la Maison des Idées d'hier et d'aujourd'hui.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Aussi incroyable que cela puisse paraître, Iron Man n'avait jamais eu son anthologie. Panini répare cette injustice et rend hommage au héros Marvel qui a permis le succès de l'aventure Marvel Studios. On retrouve une sélection pertinente d'épisodes qui fera le bonheur des néophytes.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Iron Man - Intégrale

Synopsis : La première Intégrale consacrée au Vengeur en armure, rassemble la production de 1963 et une bonne partie de l'année 1964. Toutes les couvertures originales accompagnent ces épisodes extraits de Tales of Suspense 39 à 58.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale, toujours en cours de parution.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une intégrale sympa mais contenant des histoires qui ont plutôt mal vieillies. Iron Man est devenu bien meilleur lorsqu'il a eu une série à son nom.

Iron Man - Le Diable en Bouteille

Synopsis : De tous les ennemis que Tony Stark ait eu à affronter, l’alcool est certainement le plus redoutable. Le soutien de ses amis, et en particulier de James Rhodes, suffira-t-il à sortir le milliardaire du gouffre ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Gold.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Culte et renversant ! Je ne dirai que cela ! Ah et autre chose : Foncccceeezzzz. Un des récits fondateurs sur Tête de Fer qui a encore des conséquences aujourd'hui. C'est beau (bien que old school), bien écrit et la psychologie du personnage a été creusée comme jamais.

Iron Man - Extremis

Synopsis : Iron Man: Extremis marque le début d'une nouvelle ère. Une terrifiante technologie nommée Extremis fait son apparition et menace désormais la survie de l'humanité. Tony Stark, alias Iron Man , est-il en mesure d'enrayer les conséquences désastreuses de cette invention ? Un récit incontournable accompagné de nombreux bonus exclusifs.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Graphic Novel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une bonne histoire pour Iron Man qui aura des conséquences par la suite. Les dessins d'Adi Granov sont excellents même si on peut leur reprocher un manque de dynamisme.

The Invincible Iron Man

Synopsis : Savourez enfin en format DELUXE la fameuse série de Matt Fraction et Salvador Larroca consacrée à Iron Man. Quatorze épisodes, dont le poignant récit qui voit le criminel en cavale Tony Stark , traqué par un Norman Osborn déterminé à connaître tous les secrets concernant les super-héros.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 6 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Le travail de Fraction et Larroca sur Iron Man est très régulier. On peut reprocher au récit une certaine lenteur qui pouvait être assez agaçante quand on a un seul épisode par mois. Mais les histoires racontées sont plutôt agréables à suivre. Le format devrait permettre de moins avoir cette frustration du fait que l'histoire n'avance pas. Niveau dessin, je ne suis pas fan de Larroca. Heureusement que sur Iron Man , ses dessins restent assez sobres. Ce n'est pas forcément très beau, mais ça ne gène pas le récit.

Période Marvel NOW! :

Iron Man

Synopsis : Tony Stark découvre que son amie, la scientifique Maya Hansen , vient d'être assassinée. Celle-ci a fabriqué une arme redoutable, le technovirus Extremis, qui risque désormais tomber entre de mauvaises mains. Iron Man doit affronter des ennemis sans pitié et, pour cela, mettre au point une nouvelle armure !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 5 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Je voulais aimer cette série, je voulais vraiment. Parce que Kieron Gillen sur Iron Man était une jolie idée sur le papier, malheureusement les qualités du scénariste se retournent un peu contre lui ici. La complexité de ses récits et leur aspect philosophique a du mal à passer sur Iron Man et quand on ne se demande pas où il veut en venir, on s'ennuie ferme et la lecture devient assez pénible. Je ne suis pas plus un grand fan de Greg Land qui je trouve a du mal à bien dissocier le physique des personnages.

Superior Iron Man

Synopsis : Son esprit toujours chamboulé par les événements d'AXIS, Tony Stark s'installe à San Francisco pour renouer avec son passé d'entrepreneur. Plus Iron Man rend ses buts public, plus Daredevil s'inquiète : il ne peut plus faire confiance à son Ancien ami.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW!.

Prérequis : L'event AXIS.

L'avis de MDCU : Une bonne série sur Iron Man et qui est probablement la raison de l'acheter vu ce qu'on a en ce moment. Taylor nous livre un Stark plus égocentrique suite à AXIS et ça fait du bien. Juste comme dit Hawkguy, l'auteur fera une fin un peu à l'arrache sur la série. Aussi, les dessins sont bons et je pense que vous passerez un bon moment dessus si cette version de Stark ne vous dérange pas.

Période All-New, All-Different Marvel :

Synopsis : Tony Stark est à un tournant de sa vie. Avec sa nouvelle armure et de nouveaux alliés (dont Victor Von Fatalis !) le célèbre justicier va affronter Madame Masque. Iron Man est de retour plus en forme que jamais !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un début en forme pour Bendis même si la fin du tome n'est pas digne du début. Bendis nous ressort un Tony Stark souriant ce qui fait du bien au perso. Les dessins de Marquez sont magnifiques pour ma part. Sachez que la série a duré 3 tomes en vo avant les nouveaux Iron Men, donc à voir si ça vous tente mais la suite est en dent de scie, que ce soit scénario ou dessin.

International Iron Man

Synopsis : Tony Stark a appris que ses parents l'avait adopté mais une question reste encore sans réponse : qui sont les parents biologiques du millionnaire aventurier ? Iron Man mène l'enquête. Une saga en un tome par les auteurs de Daredevil , Scarlet et Moon Knight.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 1 tome.

Prérequis : All-New Iron Man de Bendis (même si ce n'est vraiment pas indispensable).

L'avis de MDCU : Pour une fois Bendis s'en sort pas trop mal avec cette mini-série. On explore la filiation de Stark et c'est sympathique. Les dessins sont de bonnes factures et même si l'histoire n'est pas transcendante, elle reste accessible.

Invincible Iron Man : Ironheart

Synopsis : Tony Stark a disparu mais le monde a toujours besoin d'Iron Man. La jeune Riri Williams décide de reprendre le rôle mais à sa façon, et avec l'aide de Mary-Jane Watson et de Pepper Potts !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 2 tomes.

Prérequis : Ce qui a été fait avant par Bendis sur les titres Iron Man (et potentiellement Civil War II mais ce n'est vraiment pas nécessaire pour comprendre l'intrigue).

L'avis de MDCU : Moins insupportable que Miles Morales , la dernière création de Bendis, j'ai nommé Riri (sans Fifi ni Loulou), ne possède cependant pas le capital suffisant pour remplacer durablement Stark. Ça tombe bien, sa série ne durera pas assez pour qu'on ait le temps de s'en lasser. Lecture agréable, bien que souffrant la comparaison avec sa sœur InFamous Iron Man . On se serait passé en revanche des tics d'écriture de Bendis.

Infamous Iron Man

Synopsis : Tony Stark a disparu. Pour Victor Von Fatalis, c'est le signe qu'il est temps pour lui de changer et d'être le héros qu'il aurait toujours dû être. Mais qui va croire que l'ancien dictateur peut vraiment être le nouvel Iron Man ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 2 tomes.

Prérequis : Ce qui a été fait avant par Bendis sur les titres Iron Man (et potentiellement Civil War II mais ce n'est vraiment pas nécessaire pour comprendre l'intrigue).

L'avis de MDCU : Une ambiance et un rythme typiques de l'œuvre de Bendis. De quoi donner un sentiment de déjà vu après la surprise du premier tome ? Oui et non. Fatalis a rarement était exploré de la sorte et l'on s'attache rapidement au personnage en quête de rédemption. Une bonne lecture.

Période Legacy

Invincible Iron Man

Synopsis : Depuis les évènements de Civil War II, Tony Stark est dans le coma. Son héritière, Riri Williams/Ironheart est une jeune héroïne inexpérimentée mais ingénieure de génie. Mais le Docteur Fatalis tente également de se racheter une conduite sous le masque du héros. C'est dans ce contexte déjà compliqué que le corps de Tony disparaît !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy en 2 tomes.

Prérequis : Ce qui a été fait avant par Bendis sur le titre.

L'avis de MDCU : La fin du run de Bendis et de presque deux décennies de travail chez Marvel pour le scénariste. On aurait pu s'attendre à un feu d'artifice mais il préfère ranger proprement ses jouets. Il ne déçoit pas mais ne surprend pas alors que son Infamous Iron-Man avait créé l'événement. Bendis est souvent bien meilleur pour les introductions que pour les conclusions.