Commencer les comics : Quatre Fantastiques (V2)

Chez Marvel, pas besoin de reboot. Les comics nous offrent certes des aventures formidables mais c'est parfois difficile de se lancer dans la lecture lorsqu'on ne sait pas du tout par où commencer. Cependant, Marvel est connu pour son accessibilité et les auteurs ont laissé des portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Pendant deux semaines, nous allons vous proposer, pour les grosses franchises de l'éditeur, les clés pour rapidement rentrer dans la lecture des histoires récentes. Nous vous présenterons une histoire qui détaille les origines des personnages, les sagas incontournables de leur franchise et les derniers points d'entrée qui vous permettront de rattraper la parution actuelle sans trop de difficultés et sans trop dépenser. Aujourd'hui, penchons nous sur le cas de la plus célèbre famille d'explorateurs scientifiques de l'univers Marvel : les Fantastic Four.

Avec l'arrivé d'un nouveau film 4 Fantastiques, MDCU a décidé de vous proposer une nouvelle version de ce guide qui n'est plus tous jeune.

LES ORIGINES

Les 4 Fantastiques sont nés sous les crayons de Jack Kirby et l’imagination de Stan Lee dans The Fantastic Four #1 en 1961.

Marvel a édité une relecture des origines des 4 Fantastiques dans un recueil, Fantastic Four Season One. C’est l’idéal si vous voulez savoir comment les 4 Fantastiques ont eu leurs pouvoirs. En plus, vous aurez la chance de découvrir certains des personnages qui gravitent autour de ces héros (Namor, the Mole Man…etc).

LES PERSONNAGES

Reed Richards : L'Homme Elastique, c'est le chef de famille, il est toujours obnubilé par son travail et ses recherches mais reste conscient des enjeux de son rôle de père et de mari. Connu pour être un des hommes les plus intelligents de la planète.

Sue Storm : Jane en VF. Mère de famille, la femme invisible est capable de disparaître ou de créer de puissants champs de force.

Ben Grim : Surnommé la Chose pour son physique hors du commun qui lui donne une puissance démesurée, c'est le meilleur ami de Reed.

Johnny Storm : Véritable tête brulée, la Torche Humaine est capable de voler, s'enflammer et de contrôler le feu. C'est le frère de Sue.

Franklin : Premier enfant du couple Richards. Le mystère plane toujours plus ou moins autour de ses pouvoirs en fonction des scénaristes. Dans l'absolue, il serait capable de modifier la réalité qui nous entoure. Reed a essayé d'inhiber ces pouvoirs pour que Franklin grandisse comme les autres petits garçons.

Valeria : Deuxième enfant du couple, c'est une fille très intelligente.

Nathaniel Ridchards : C'est le père de Reed. Voyageur temporel, il a vu de multiples futurs différents mais ne peut pas interférer dans les choix possibles. Il a abandonné Reed il y a des années quand il s'est perdu dans le temps.

ENTOURAGE

Namor : Souverain d'Atlantis, Namor est un personnage récurrent des aventures des 4 Fantastiques notamment parce qu'il a conservé un amour certain pour Sue.

Black Bolt : Roi des Inhummains, une race de superhumains dérivée des Kree vivant dans la cité d'Attilan qui pendant un temps se trouvait sur la Lune. Il ne parle jamais car sa voix a un pouvoir de dévastation hors du commun. C'est Medusa, sa femme, qui parle en son nom.

Black Panther : Souverain du Wakanda, pays africain riche en ressources naturelles, c'est un ami de Reed.

Le Surfeur d'argent : Un des Héraults de Galactus. Lié par un serment à son maître, il parcourt l'univers en son nom, annonçant sa venue. Les FF lui ont réappris à vivre.

VILAINS

Victor Fatalis : C'est l'ennemi récurrent des FF, il est depuis toujours en compétition avec Reed car il est s'estime plus intelligent que lui. Il règne sur la Latvérie, un pays fictif en Europe.

Annihilus : C'est le détenteur de la force cosmique. De ce fait, il dirige la Zone Negative et les hordes monstrueuses qui s'y trouvent. Il tente par tous les moyens d'envahir la dimension où se trouve la Terre par le portail qui est caché dans le Baxter Building.

Galactus : Le dévoreur de Mondes n'est pas maléfique, il se nourrit de l'essence des planètes afin de préserver la cohésion de l'univers.

L'Homme Taupe : Harvey Rupert Elder était un scientifique. Il a été rejeté par sa communauté à cause de son apparence et préfère maintenant vivre sous Terre. Il règne sur un monde sous-terrain du nom de Subterranea.

Le Haut-Evolutionnaire : Herbert Edgar Wyndham est un généticien brillant qui a modifié son propre code génétique ainsi que celui de nombreux êtres vivants qu'il aide à "évoluer".

Les Celestials : Entités célestes surpuissantes et mystérieuses.

Recueil pour le néophyte :

Nous Sommes Les 4 Fantastiques – Nouvelle Édition

Synopsis : Exposés à des rayons cosmiques lors d'une mission, Reed Richards, sa fiancée Sue, Johnny Storm et Ben Grimm obtiennent d'incroyables pouvoirs. Ils décident alors de s'en servir pour protéger la Terre. Cet album propose de découvrir les origines de l'équipe ainsi que leurs plus belles aventures.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une bonne sélection de titres 4 Fantastiques qui vous permettra de parcourir pas mal des incontournables des plus de 60 ans d'histoire de la première famille de Marvel.

Nous Sommes Les 4 Fantastiques (édition Anniversaire)

Synopsis : Alors que la Première Famille de l'univers Marvel fête ses 60 ans, nous vous proposons une nouvelle édition de l'ANTHOLOGIE qui leur est consacrée… avec des pages supplémentaires pour un contenu inédit !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Comme souvent, le volume de cette collection est bien fichu, avec une sélection intéressante d'épisodes et de l'éditorial. On notera pour cette réédition la présence d'un épisode inédit où les plus grandes stars Marvel reprennent les premières planches de la série. C'est logique de retrouver cet épisode dans cette anthologie, comme pour Captain America mais les fans possédant déjà tous les autres épisodes auraient préféré une édition à part de cet inédit comme pour le Giant-Size X-Men.

Points d’entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Fantastic Four - Intégrale

Synopsis : Reed Richards, Johnny Storm, Sue Storm et Benjamin "Ben" Grimm, quatre amis et aventuriers s'envolent dans l'espace à bord d'une fusée expérimentale. Au cours de cette mission, ils sont exposés à de fortes radiations cosmiques et se retrouvent dotés de fabuleux pouvoirs qui font d'eux... les Quatre Fantastiques !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale ( .. tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Ah les débuts de l'ére Marvel moderne !!! Des épiques mythiques enfin réédités !!! Sauf que, au-delà de la légende, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant à lire. Et Kirby n'est pas encore à son sommet avec ces numéros. Indispensable car historique mais à collectionner plutôt qu'à dévorer, sauf si vous êtes amateurs de old school.

Fantastic Four - Voici Venir Galactus

Synopsis : Alors que les Quatre Fantastiques viennent de rencontrer les Inhumains, un émissaire cosmique arrive de l’espace et annonce l’Apocalypse. Son nom ? Le Silver Surfer. Son maître ? Galactus, un être qui se nourrit de planètes. Les Fantastiques parviendront-ils à empêcher la fin du monde ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have ou Marvel Intégrale.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Pour un prix assez abordable, une très bonne sélection d'œuvres classiques autour de Galactus, écrites et dessinées par les grands de l'industrie.

Fantastic Four par John Byrne

Synopsis : Les Quatre Fantastiques sont les grands explorateurs de l'univers Marvel, ce qui les conduit à aller plus loin et à faire des rencontres plus étranges que n'importe quels autres super-héros. Dans cet album, vivement recommandé par les sapins de Noël des fans de John Byrne, l'équipe affronte des adversaires habituels comme Fatalis, Annihilus ou le terrible Terrax, mais aussi la menace galactique de Galactus.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus en 2 tomes ou Marvel Intégrale.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Enfin !!! Depuis le temps qu'on attend la réédition de cet immense classique ! Originellement publié en petit format dans Nova, ces épisodes, et notamment avec l'arrivée de Byrne au scénario, ont redéfini les Fantastiques et l'on n'a jamais fait mieux depuis. Deux omnibus pour un run de légende. Maintenant, une question existentielle : faut-il se jeter sur cet omnibus ou attendre les intégrales ?

Fantastic Four – Les Nouveaux Fantastiques

Synopsis : Lorsqu’une fugitive skrull fait croire à la mort des Quatre Fantastiques, Spider-Man, Hulk, Ghost Rider et Wolverine décident de former une nouvelle version du groupe aussi étrange qu’inattendue. Avec aussi le retour fracassant du Docteur Fatalis.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Epic Collection.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Onslaught

Synopsis : L'une des nouvelles éditions les plus réclamées par les fans ! Le gigantesque crossover est de nouveau recueilli dans un album monstrueux de plus de 1300 pages ! X-Men, Avengers et Fantastiques affrontent l'être né de la fusion de Magnéto et de Charles Xavier.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un crossover qui aura marqué Marvel dans les années 90. Réunir tous les épisodes concernés est une bonne initiative mais lire une histoire si longue avec autant d'équipes artistiques que de séries et le tout dans un format difficile à manipuler demande un certain courage. Et un beau budget.

Heroes Reborn

Synopsis : Ils se sont sacrifiés pour mettre fin à la menace d'Onslaught mais voilà que les plus grands héros Marvel renaissent dans un nouvel univers ! Captain America, Iron Man et les autres Avengers, ainsi que les Quatre Fantastiques vont vivre de nouvelles aventures à la fois familières et surprenantes. Ces héros pourront-ils sauver la Terre face à Galactus, le dévoreur de mondes ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Alors, est-ce que ça vaut le coup ? En vrai, ça dépend. Si vous voulez satisfaire votre curiosité sur cette période pourquoi pas, surtout que la première moitié de l’omnibus est plutôt bonne. Toutefois, attendez-vous à une baisse de qualité à la moitié de l’Omnibus.

Fantastic Four par Mark Waid

Synopsis : Des insectes géants ! Des équations vivantes ! Vivez les aventures les plus folles des Quatre Fantastiques, avant de basculer dans l'horreur lorsque le Docteur Fatalis se décide à faire l'impensable. Pour sauver l'un des leurs, les Fantastiques devront vaincre la mort elle-même !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus ou Comics Poche en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Ultimate Fantastic Four

Synopsis : Reed Richards, jeune prodige scientifique, est déterminé à trouver une méthode de téléportation efficace. Lors d’une expérience qui tourne mal, il se téléporte dans la Zone Négative avec son ami Ben Grimm, Johnny et Susan Storm. Dès lors, leur physiologie se retrouve profondément altérée.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus (1 tome paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : a venir

Fantastic Four - Facteurs aléatoires

Synopsis : Des scientifiques ont découvert le secret derrière les pouvoirs des Quatre Fantastiques ! Avec l'aide de Reed, ils espèrent recréer les conditions du vol spatial ayant donné leurs pouvoirs à l''équipe afin de créer de nouveaux surhumains...

Comment je lis ça : Dans la collection Comics Poche.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Fantastic Four Par Millar & Hitch

Synopsis : Après leur séparation durant Civil War, les Quatre Fantastiques sont à nouveau réunis et prêts à relever les nombreux défis qui les attendent. Le quatuor part sauver une autre Terre, croise le fer avec les Nouveaux Défenseurs et rencontre pour la première fois le maître de Fatalis…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Du comic book grand spectacle, un bon moment de divertissement avec des dessins magnifiques de Hitch mais Millar ne s'est pas foulé. C'est très agréable à lire mais ça se limite à cela : un bon moment de détente bien dessiné.

Fantastic Four Par Jonathan Hickman

Synopsis : Reed Richards a créé une toute nouvelle invention : le Pont, un portail permettant d’étudier la façon dont certains problèmes ont pu être résolus au travers du Multivers. L’objectif de Reed est simple : trouver la solution pour être capable de résoudre, littéralement, tous les problèmes de l’univers.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus en 2 tomes ou Marvel Must-Have pour certains arcs.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Comme souvent, la proposition de Jonathan Hickman sur les Fantastic Four est pertinente. Il a su donner un coup de boost à la célèbre famille de super-héros. Donnant une obsession à Reed, le récit prendra une dimension assez épique et devient vite passionnant, tout en gardant un aspect humain. Et surtout, ce run avait été publié en kiosque, mais n'a jamais été complet en librairie. Cet omnibus reprend d'ailleurs le contenu des 2 seuls Marvel Deluxe publiés, avec la partie Dark Reign en plus. Et l'intégralité du run devrait entrer en 2 Omnibus. Enfin, en espérant que le 2ème omnibus sorte bien un jour !

Période Marvel NOW! :

Secret Wars

Synopsis : Le Multivers est détruit. Il ne reste plus que le Battleworld, un monde patchwork créé avec des fragments de réalités, sauvées par le dieu Fatalis. Mais des héros sortent de l'ombre pour réclamer justice. Est-ce que Victor von Fatalis peut encore entendre raison ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have ou Comics Poche.

Prérequis : Les séries Avengers et New Avengers de Jonathan Hickman.

L'avis de MDCU : Après l'excellent Infinity, Hickman finit son règne sur les Avengers avec Secret Wars. Qu'on aime ou non son run sur les Vengeurs, on ne peut pas nier que le scénariste a su construire habilement son histoire et quasiment tout ce qu'il a lancé a sa réponse ici. Cependant attendez vous à une histoire plus posée, qui nous présente un nouvel univers et qui finalement s'avère être plus une lettre d'amour à Fatalis et les Fantastic Four, une conclusion parfaite à l'équipe, qu'un event Avengers.

Période Legacy :

Marvel Two-in-One

Synopsis : Depuis Secret Wars, Reed Richards, Susan Storm et leurs enfants sont portés disparus. Ben Grimm partage les aventures des Gardiens de la Galaxie et Johnny Storm celles des Inhumains et des Avengers. Mais le monde a besoin des Fantastiques et ils doivent être quatre…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Panini republie en un seul volume la maxi-série Marvel Two-In-One de Chip Zdarsky et Jim Cheung (principalement). C'est plutôt sympa de voir les deux personnages en tandem. On s'attarde un peu plus sur leur amitié. Côté dessins, entre Jim Cheung, Valerio Schiti, Declan Shalvey et Ramon Pérez, c'est du tout bon.

Période Fresh Start :

Fantastic Four

Synopsis : Le grand retour de la Première Famille de l'univers Marvel ! Lorsqu'un adversaire presque invincible se met en travers de la route de Reed Richards, le leader des Quatre Fantastiquesfait appel aux autres membres de l’équipe pour réussir l'impossible. Mais bien des choses ont changé durant leur absence, et une nouvelle équipe s’est installée au Baxter Building !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 11 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : On sent que Panini a voulu très vite nous offrir ce très attendu retour des 4 Fantastiques avec un tome de seulement 4 numéros, mais si le prix suit, on ne va pas se plaindre ! Dan Slott et Sara Pichelli réunissent enfin notre famille adorée et font tout de même durer un peu le plaisir à travers ces quatre numéros qui fonctionnent sur l'émotionnel et la nostalgie plus que sur ce que nous propose concrètement le scénariste, qui reste classique mais efficace. Pichelli, elle, assume son statut et nous fait beaucoup de bien à la rétine, comme toujours.

X-men + Fantastic Four : 4x

Synopsis : Tous les mutants ont déménagé sur Krakoa suite aux événements de la saga fondatrice House of X / Powers of X de Jonathan Hickman. Tous... sauf un : Franklin Richards. Le fils de Reed et Susan Richards se trouve face à un dilemme. Est-il un mutant ou un Fantastique ? Une question qui va inévitablement faire entrer en conflit les deux familles de héros, d'autant que Fatalis s'en mêle !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : House of X/Power of X.

L'avis de MDCU : A venir.

Empyre

Synopsis : Les Krees et les Skrulls se sont ralliés à Hulkling, membre des Young Avengers et ami des héros de la Terre. Cela devrait être une bonne nouvelle, alors pourquoi l'armada de l'Alliance s'avance-t-elle vers la Terre ? Les Cotati viennent apporter un avertissement aux Avengers, les Fantastiques sont aux côtés de Hulkling... mais qui est dans le bon camp ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe et Marvel Absolute.

Prérequis : Fantastic Four tome 6.

L'avis de MDCU : Nouvel event chez Marvel. Comme d’habitude, ça commence fort avant de se terminer classiquement avec quelques défauts propres aux events Marvel. Néanmoins, c’est très intéressant à suivre pour les fans des Young Avengers et de l’univers cosmique. Surtout que pour une fois, il y a des conséquences importantes. Pour les dessins, c’est très beau à voir, avec une mise en scène dynamique et des designs marquants.

Fantastic Four

Synopsis : La Chose et sa femme Alicia se retrouvent pris dans une boucle temporelle. Reed et Susan Richards font halte dans une ville peuplée de Fatalibots tueurs. Quant à Johnny Storm, craint et détesté par les habitants de New York, il est contraint de changer d’identité pour trouver un nouveau travail.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe (2 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

One Shots :

Fantastic Four – 1234 - Must-have

Synopsis : Les Quatre Fantastiques sont plus divisés que jamais. Alors que Reed s’enferme littéralement dans ses pensées, Namor se rappelle au bon souvenir de Sue tandis que la Chose déprime. Affaiblis, les Fantastiques échapperont-ils au piège qu’ourdissent leurs plus anciens ennemis ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Fantastic Four : Molécules Instables

Synopsis : 1958. Le docteur Reed Richards est l’inventeur d’une microsonde optique révolutionnaire. Pressé par son supérieur, Reed demande à sa fiancée Susan Storm d’organiser une réception. Cet événement, en apparence anodin, va bouleverser à jamais la vie du couple…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Prestige.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Fantastic Four : Marvel Knights 4

Synopsis : Les Quatre Fantastiques ont affronté Fatalis, Galactus et bien d'autres menaces cosmiques. Chaque fois, ils sont sortis vainqueurs de leurs combats. En revanche, réussiront-ils à dompter leurs difficultés financières ? Mr Fantastic, l'Invisible, la Torche et la Chose vont devoir faire appel à tout leur humour et à leur détermination pour se remettre de la faillite qui les menace.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Saga sympathique et inhabituelle pour les Fantastic Four. Mais de là à dire que c'est un must have, c'est un pas que je ne franchirai pas. Beau et agréable à lire mais peu représentatif des aventures des FF.

Fantastic Four : Grand Design

Synopsis : Après les X-Men, c'est au tour des Quatre Fantastiques de passer par le prisme de Grand Design. Tom Scioli réinvente les premières années d'aventures de l'équipe de Reed Richards avec des apparitions de Fatalis, de la Panthère Noire, de Namor, de l'Homme-Taupe, de Galactus et des Inhumains.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Hors Collection.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un ouvrage qui vaut surtout pour son format, original et de qualité, qui est un plaisir à avoir entre les mains et un bonheur de s’y plonger. On apprécie aussi la touche rétro et l’hommage à ces grandes histoires qui ont fait l’univers Marvel. Le parti pris dans la narration, quant à lui, ne séduira peut-être pas tous les lecteurs.

Fantastic Four - Antithèse

Synopsis : La Terre est menacée comme jamais auparavant : Antithesis, l'homologue de Galactus dans la Zone Négative, se dirige vers notre planète ! Les Quatre Fantastiques n'ont d'autre choix que de se tourner vers le Dévoreur de Planètes pour l'affronter. Mais que se passera-t-il si même lui, ne parvient pas à arrêter Antithesis ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Mark Waid et Neal Adams se font plaisir en signant une saga aux enjeux et proportions assez énormes, introduisant de nouveaux concepts, et se reposant sur les forces de la première famille de Marvel. Un plaisir carrément contagieux !

Fantastic Four – L'histoire D'une Vie

Synopsis : Sur fond de guerre froide et de course aux étoiles entre différentes nations, quatre aventuriers de l'impossible se lancent dans un voyage stellaire qui les changera à tout jamais. Reed Richards, Ben Grimm, Susan et Johnny Storm : découvrez les aventures des Quatre Fantastiques comme vous ne les avez jamais vues, déployées sur six décennies.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel, Marvel Hors Collection ou Comics Poche.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Sans être aussi bon que Spider-Man: L'Histoire d'une Vie, ce titre explore en détail l'horreur cosmique que représente une menace comme Galactus, et comment la vie continue malgré tout. Un titre bien sympathique qui a le mérite d'être un peu atypique dans la mythologie des 4 Fantastiques.

Fantastic Four : Full Circle

Synopsis : Les Fantastiques se retrouvent encerclés par une nuée de parasites envahisseurs. Ces créatures composées d'énergie négative sont venues sur Terre pour posséder des êtres humains. Mais dans quel but ? Qui est derrière cette invasion ? Mister Fantastic, la Femme Invisible, la Chose et la Torche vont devoir voyager en Zone Négative pour trouver la réponse !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Hors Collection.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Les récits sur chaques membres de l'équipe :

Human Torch - Intégrale

Synopsis : Lors d'un voyage dans l'espace en compagnie de sa soeur Susan Storm, du scientifique Reed Richards et de son ami, le pilote Ben Grimm, le jeune Johnny Storm est exposé à de mystérieux rayons cosmiques. Ses compagnons et lui se retrouvent alors dotés d'extraordinaires pouvoirs. Désormais, Johnny est capable de voler et de s'enflammer comme une véritable Torche Humaine !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (1 tome paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Marvel Two-in-one - Intégrale

Synopsis : Une série culte publiée au cours des années 70 et 80 en France dans les revues de Lug. Contient des épisodes inédits en France. Après deux épisodes de Marvel Feature où la Chose affronte Hulk et Iron Man, Ben Grimm obtient sa propre série : Marvel Two-In-One. Le membre des Quatre Fantastiques rencontre l'Homme-Chose, les Gardiens de la Galaxie, Thor, Valkyrie, Daredevil ou encore Black Widow.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (6 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une lecture accessible et agréable avec de bonnes punchlines et une bonne dose d'action. Un principe incontournable de l'écurie Marvel que le fan se doit de connaître.