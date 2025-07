Les crossovers Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles

Depuis quelques années maintenant, Boom Studios et IDW proposent des crossovers Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles qui sont, il faut bien l'avouer, plutôt divertissants. Quels sont ces crossovers ? De quoi ça parle ? Comment tout a commencé ? Oú en sommes-nous en France ? Nous allons répondre à toutes ces questions à travers ce dossier.

L'annonce :

C'est en juillet 2019 que l'on parle pour la première fois d'un crossover Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles. Présenté comme étant une mini-série de cinq numéros, elle a été mise en place pour Boom Studios (qui édite les Power Rangers) en partenariat avec IDW (qui édite les Tortues Ninja) et Nickelodeon (propriétaire des Tortues Ninja). Ryan Parrot est annoncé au scénario tandis que Simone Di Meo est annoncé au dessin. Le premier numéro est sorti en décembre 2019.

Trois ans après, toujours en juillet, et suite au succès du premier crossover, les éditeurs rempilent avec une deuxième série limitée de cinq numéros. L'annonce est faite lors de la Comic-Con de San Diego. Ryan Parrot est de retour au scénario tandis que Di Meo laisse sa place à Dan Mora pour le dessin. Le premier numéro est sorti en décembre 2022.

Enfin, un troisième crossover est annoncé au ComicsPRO 2025, toujours par Boom Studios et IDW. Ryan Parrott sera, une fois encore, au scénario tandis que Vincenzo Federici prendra le relais côté dessin. Le premier numéro est prévu pour le 13 août 2025.

Accessibilité et continuité :

Les crossovers ne tiennent pas compte des autres comics publiés à cette époque. A ce titre, les crossovers sont donc parfaitement accessibles bien qu'il soit conseillé d'avoir des bases sur les deux univers. Par contre, les trois crossovers sont dans la même continuité. Ainsi, Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles III est bien la suite de Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles II qui est lui-même la suite de Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles. Nous vous conseillons donc de tous les lire et, surtout, de les lire dans l'ordre.

Liste des titres :

Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles #1 à #5

Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles II #1 à #5

Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles III (nombre de numéros inconnu mais sans doute cinq)

A ce jour (le 3 juillet 2025), nous avons de la visibilité sur douze numéros (5+5+2). Néanmoins, une fois encore, tout porte à croire que le total des trois crossovers fera 15 numéros.

Les preview des numéros #1

Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles #1

Ecrit par Ryan Parrot et dessiné par Simone Di Meo.

Les Power Rangers arrivent à New York afin de trouver Tommy Oliver aka le Power Ranger Vert mais ils découvrent que ce dernier a rejoint les forces du terrifiant Shredder et son clan du Foot. Alors que les Rangers sont encore sous le choc de cette trahison, ils sont confrontés à d'autres enn-amis : les Tortues Ninja ! Est-ce que ces héros vont trouver un moyen de travailler ensemble pour vaincre les méchants et sauver le monde de la destruction totale ?

Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles II #1

Ecrit par Ryan Parrot et dessiné par Dan Mora.

Cela fait six mois que les Teenagers With Attitude et les Heroes In A Half Shell ont fait équipe pour vaincre l'alliance impie de Rita Repulsa et de Shredder, mais une nouvelle menace les forcera à se rassembler dans le crossover que VOUS avez demandé ! Entre une invasion venue d'ailleurs, de vieux ennemis s'associant avec des complices inattendus, et une menace pesant sur les pouvoirs des Rangers eux-mêmes, les deux équipes survivront-elles à l'assaut, ou auront-elles besoin de l'aide de l'allié le plus inattendu qui soit ?

Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles III #1

Ecrit par Ryan Parrot et dessiné par Vincenzo Federici.

Le crossover à succès est de retour pour une troisième aventure épique ! Rita et Krang étant vaincus, les méchants ne ménagent pas les Rangers et les Tortues ! Lord Zedd et Shredder ont un nouveau plan pour éliminer les héros adolescents radicaux, et s'ils n'agissent pas prudemment, ils pourraient bien réussir. La nouvelle série incroyable de Ryan Parrott, scénariste chevronné de Mighty Morphin Power Rangers, et de Vincenzo Federici, dessinateur de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Nation, démarre avec un moment à voir absolument !

La situation en France :

En France, les deux univers ont du mal à se vendre. Pour ce qui est des Power Rangers, c'était Glénat qui gérait les Power Rangers à l'époque. Une aventure qui s'est finalement terminée en 2020 lorsque l'éditeur a annoncé, un an après la parution du tome 4, qu'ils allaient arrêter là les frais et donc, qu'il n'y aurait pas de tome 5.

Du côté des Tortues Ninja, c'est Hi Comics qui édité les Tortues Ninja depuis mars 2018 (avant cela, Soleil avait tenté l'expérience de 2012 à 2013 avant d'abandonner faute de ventes).

Pour ce qui est du crossover, c'est également l'éditeur Hi Comics qui s'est positionné sur le titre alors qu'il était encore en cours de publication aux Etats-Unis. L'annonce est faite le 17 avril 2020 sur leur page facebook et, quelques mois plus tard, il est annoncé que le dessinateur du titre, Simone Di Meo, ferait une petite tournée dédicace à travers la France pour en faire la promotion. Le titre est finalement sorti le 14 octobre 2020 pour 16.90€.

La publication du deuxième crossover a été teasée à quelques reprises par Sullivan Rouaud, l'ancien directeur de publication de Hi Comics notamment lors d'une interview datant de mars 2023 mais aussi sur son compte X. A ce moment, on parle d'une sortie courant 2024. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis.