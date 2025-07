Le MCU trop woke ? Kevin Feige n'est pas d'accord !

Tout d'abord acclamé, le MCU a dû faire à des critiques aussi nombreuses que variées ces derniers temps. Néanmoins, il y en a peut-être une que revient plus que les autres : le wokisme. Selon de nombreux détracteurs, les studios Marvel mettraient en place bien trop de productions estampillées woke.

Dernièrement, c'est le président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a pris la parole à ce sujet. Voici ce qu'il a déclaré :

Je le disais déjà avant que les termes "woke" et "DEI" ne soient à la mode et je continuerai de le dire encore bien après : Marvel, c'est le monde qui se trouve à l'extérieur de ta fenêtre. Ce n'est pas Gotham City et Metropolis. C'est New-York et L.A.. Et oui, il y a aussi le Wakanda et Asgard, mais tout repose sur les gens qui façonnent notre monde. Captain America : Brave New World et The Marvels ont été décevants, mais aucun de ces personnages ne sera mis de côté [...]. Tout se résume à la meilleure histoire et aux personnages qui auraient de belles interactions les uns avec les autres.