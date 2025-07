Kevin Feige confirme un Punisher différent pour Spider-Man: Brand New Day

Lorsqu'il a été annoncé que Jon Berthal serait de la fête avec son Punisher pour le prochain opus Spider-Man: Brand New Day, tout le monde a tout de suite vu qu'il allait y avoir un problème. Et pour cause, les deux univers n'ont absolument pas le même ton. De là, il allait forcément y avoir un changement. Soit l'univers de Spider-Man allait se rapprocher de celui du Punisher, soit celui du Punisher allait se rapprocher de celui de Spider-Man. Choix logique, c'est bien le Punisher qui va y aller un peu plus doucement dans le prochain opus autour de l'Araignée. Le tout a été confirmé par Kevin Feige.

Côté rôle, il est dit que Castle ferait équipe avec Spidey pour tenter d'arrêter Hulk, incarné par Mark Ruffalo. Bien sûr, ce dernier point n'est qu'une rumeur.

Quoi qu'il en soit, cette apparition du Punisher dans le quatrième Spider-Man peut sembler être une idée un peu bizarre mais n'en reste pas moins cool si on part du principe que le Punisher est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man #129 en 1974.