Les premiers avis de Fantastic Four: First Steps sont tombés

L'embargo critique autour de Fantastic Four: First Steps est à présent terminé. Aussi, les critiques ont commencé à tomber sur les réseaux sociaux et, plus globalement, sur la toile. Aujourd'hui, il est donc possible de faire un premier constat à propos du petit dernier de la team Disney / Marvel (avant que nous ne vous proposions notre propre avis dans les prochains jours). Globalement, on ne peut pas dire que le film n'a pas été apprécié.

Voici des extraits tirés de certaines critiques :

Deadline :

First Steps est admirablement léger en gravité de super-héros et riche en spectacle de film d'action, notamment lorsque Galactus apparaît à New York.

Variety :

Marvel Studios fait enfin honneur au quatuor populaire, réduisant l'impression de surcharge des récentes productions, tout en offrant sa menace la plus gigantesque à ce jour avec l'insatiable Galactus.

THR :

Le sentiment agréable de retour aux sources dans Fantastic Four: First Steps suggère que Marvel a tiré de précieuses leçons de ses récents échecs au box-office.

The Wrap :

En capturant l'ambiance de l'Âge d'Argent — sinon son véritable esprit — Matt Shakman a fait quelque chose que Marvel Studios ne fait plus très bien aujourd'hui. Il a créé un film de super-héros qui embrasse la partie « super ». Et la partie 'héros'. Et la partie 'film'.

Empire :

Avec un casting exemplaire et un nouvel univers alternatif à apprécier, c'est le meilleur Fantastic Four à ce jour. Et si cela ne vous semble pas assez élevé, alors c'est aussi le meilleur film Marvel depuis des années."

Total Film :

The Fantastic Four: First Steps commence comme une aventure palpitante ancrée par Reed Richards de Pedro Pascal et la formidable Sue Storm de Vanessa Kirby, mais trébuche vite dans des pièges familiers des films de super-héros,

EW : Tout comme l'autre plus gros film de super-héros de l'été, Superman, The Fantastic Four: First Steps n'est pas intéressé à s'excuser ou à essayer de cacher sa source. Au lieu de cela, il plonge les spectateurs dans son monde de bonbons pop, débordant de couleurs, d'adversaires loufoques et de costumes rétro.

Que pensez-vous de ces avis ? Visiblement, il y a de quoi avoir un certain optimisme, pas vrai ?