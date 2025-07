Petite news rapide afin de signaler qu'un changement de date a été opéré au niveau du calendrier Marvel. Et pour une fois, la date n'est pas reculée mais avancée ! Ainsi, le prequel à Black Panther, Eyes of Wakanda, ne sera plus disponible à partir du 27 août sur Disney+ mais à partir du 1er. Autrement dit... vendredi de la semaine prochaine !

Merci qui ? NON ! Pas JM ! Merci, Marvel !