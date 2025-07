Marvel: Black, White & Blood and Guts pour vous faire peur en octobre

C'est à travers les sollicitations d'octobre que Marvel a annoncé la chose. Il s'agit d'une nouvelle mini-série qui sera écrite par G. Willow Wilson, Al Ewing & Chris Condon et dessinée par Devmalya Pramanik, Kev Walker, entre autres. Voici son synopsis :

C'est octobre ! Vous savez ce que cela signifie... c'est la saison des monstres, gobelins et autres hantises horrifiantes – et malheureusement pour vos héros et méchants préférés (mais terriblement chanceux pour vous, lecteurs de Mighty Marveldom), l'univers Marvel n'est pas du tout à l'abri des effets de cette période de l'année !

D'ABORD ! L'équipe créative terriblement talentueuse d'AL EWING & KEV WALKER vous apporte une histoire à glacer le sang mettant en vedette BLADE !

ENSUITE ! On en a pas encore terminé avec BLADE, car G. WILLOW WILSON et votre nouvel artiste préféré DEVMALYA PRAMANIK ont leur propre vision audacieuse du marcheur de jour !

MAIS ATTENDEZ ! Parce que vous ne pouvez tout simplement pas manquer la dernière histoire scintillante de ce numéro, mettant en vedette IRON MAN de la star montante CHRIS CONDON ! Quoi ? Vous pensiez que nous allions laisser les personnages d'horreur de l'univers Marvel s'amuser seuls ? EH BIEN, VOUS AVIEZ TORT !

La mini-série tiendra en quatre numéros et débutera au mois d'octobre.