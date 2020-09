Commencer les comics Thor

Actualisé le 14/09/2020

Chez Marvel, pas besoin de reboot. Les comics nous offrent certes des aventures formidables mais c'est parfois difficile de se lancer dans la lecture lorsqu'on ne sait pas du tout par où commencer. Cependant, Marvel est connu pour son accessibilité et les auteurs ont laissé des portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Nous vous présenterons les derniers points d'entrée qui vous permettront de rattraper la parution actuelle sans trop de difficultés et sans trop dépenser. Aujourd'hui, penchons-nous sur le cas de Thor.



LES ORIGINES

Au départ, le personnage de Thor est né dans Journey into Mystery #83 en 1962.

LE PERSONNAGE

Thor est un personnage qui s'inspire du Dieu de la mythologie Nordique. Il tient ses pouvoirs de la volonté de son père Odin, souverain d'Asgard, alimentant un marteau que lui seul peut soulever. Il reste le premier défenseur d'Asgard mais, après avoir partagé sa vie avec le mortel Donald Blake après une punition de son père, Thor a tissé des liens puissants avec les autres héros de la Terre et il est maintenant aussi un des protecteurs de la Terre.



ENTOURAGE

Loki : Le demi frère de Thor, Dieu du mensonge, de la manipulation. Ils n'ont aucun lien de sang car Loki est le fils d'un géant des glaces mais Odin l'a élevé comme son propre enfant. Il est jaloux de son frère et rêve de diriger Asgard.

Sif : Guerrière aguerrie, elle a grandit avec Thor et les 3 guerriers. C'est aussi la compagne de Thor.

Odin : Père de toute chose et de Thor, souverain d'Asgard.

Les 3 Guerriers : Vollstagg, Hogun et Fandral sont les plus fidèles compagnons de combat de Thor.

Heimdall : Guardien des portes d'Asgard, c'est aussi les yeux et les oreilles du peuple Asgardien.

Donald Blake : Médecin, fidèle acolyte de Thor, il est lié au dieu nordique par la canne qu'il ne quitte jamais après avoir partagé le même corps pendant des années

Jane Foster : Ancien amour de Donald Blake.

VILAINS

Les géants des glaces : Habitants du monde de Jotunheim. Ils sont en guerre contre Asgard depuis la nuit des temps.

Hela : Déesse de la mort, elle règne sur les enfers.

Suthur : Démon antique qui ne vit que pour détruire Asgard.

Enchantresse : Du nom d'Amora, c'est une puissante sorcière qui trouble souvent la vie de Thor.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Thor - Intégrale

Synopsis : Nous avions choisi dans les quatre premiers tomes de cette collection, de proposer aux fans de Thor , les fantastiques sagas réalisées par Walt Simonson. Mission accomplie ! Nous allons donc revenir à partir de ce cinquième album aux origines du dieu du Tonnerre, en proposant les premières histoires tirées de la série Journey Into Mystery.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Integrale à partir de l'année 1962-1963.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une parution qui s'adresse à la fois aux amateurs du personnages, aux nostalgiques des vieilles histoires ou aux fans purs et durs. Ici, on a du bon et du moins bon mais globalement, ca se tient même si ces histoires datent. Néanmoins, ici, on revient aux origines du personnages, à ses premières aventures et je suis sûr que certains y trouveront leur compte.

Thor Par Simonson

Synopsis : La couverture du premier épisode donne le ton : un alien avec une tête de cheval, habillé comme Thor , brandit Mjolnir et fracasse le titre de la série. L'arrivée de Beta Ray Bill chamboule Asgard. Walter Simonson lance une saga de plus de 1000 pages, bardée de rebondissements !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Icons en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Du beau, du bon, du lourd ! Le Thor de Walter Simonson est un classique qui mérite de figurer dans votre bibliothèque et surtout d'être lu. Simonson a dépoussiéré la franchise pour n'en garder que le meilleur. Indispensable.

Thor Par Jurgens/Romita Jr.

Synopsis : Thor doit affronter trois panthéons avec des alliés aussi inattendus qu'Hercule ou le Destructeur ! Le début d'une nouvelle ère pour le fils d'Odin, alors qu'il prend une nouvelle identité de mortel.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Icons en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Jurgens et Romita ont relancé Thor en lui redonnant ses lettres de noblesse. Un titre rempli d'action, moderne mais respectant l'esprit classique de la série. Romita Jr se fait kirbyesque et compense par son trait le manque d'originalité (à défaut de qualité) des débuts. Jurgens osera s'aventurer avec talent sur des chemins plus audacieux par la suite mais il se contente ici de nous livrer de bonnes histoires. Et c'est déjà très bien.

Thor

Synopsis : Le grand Thor est de retour ! Après Ragnarok et la disparition des dieux d'Asgard, le héros part à la recherche d'autres Asgardiens qui ont pris forme humaine. En prime, deux épisodes spéciaux La légende de Skurge l’Exécuteur et Le procès de Thor .

Comment je lis ça : En quatre tomes dans la collection Marvel Deluxe (en cours de réimpression).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un superbe récit de très grande qualité. Retour à l'essence du personnage, remise au goût du jour de sa mythologie et retour de ses lettres noblesses. C'est superbement écrit et les dessins de Coipel sont comme toujours des bijoux. Accessible à tout lecteur, c'est à avoir !

Mighty Thor

Synopsis : Il y a dans le trésor d'Asgard un artefact qui pourrait rassasier Galactus, le Dévoreur de Mondes. Lorsque le Silver Surfer vient réclamer l'objet et qu'Odin le lui refuse, Thor est partagé entre son devoir de fils et celui de héros.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Prérequis : Fear Itself (seulement pour une issue, donc à vous de voir si cela vaut le coup).

L'avis de MDCU : Ce tome est un peu spécial. La 1ère moitié est vraiment excellente. Même si on assiste à des choses originales dans l'univers de Thor (les super-armures notamment), il y a beaucoup d'humour et d'action dans cette 1ère saga. Forcément, quand on doit tabasser Galactus, ça envoie du bois. Et puis, Olivier Coipel touche les étoiles sur ce comics: ces dessins sont aussi cosmiques que les personnages présents. Et malheureusement, on passe de cet artiste fantastique à Pasqual Ferry. Les planches livrées sont vraiment immondes (on dirait de vieux crayonnées et même pas encrées). Et comme l'histoire (le coup de l'énième fausse mort due à Fear Itself....Pouah) est aussi catastrophique que les images, ça compromet le statut "indispensable" de ce tome.

Thor

Synopsis : En 893, en Islande, Thor découvre le corps d'un dieu rejeté sur le rivage. De nos jours, sur la planète Indigarr, il répond à la prière d'une petite fille vivant dans un monde sans divinité. Dans le futur, Thor est le roi de la cité d'Asgard mais aussi le dernier survivant de son peuple. Ce vieux souverain fatigué s'apprête à mener un ultime combat... Trois époques différentes liées par un même mystère où les diverses incarnations de Thor croisent la route de Gorr, le terrible Massacreur de Dieux !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en quatre tomes ou dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Voilà l'une des très belles satisfactions de Marvel NOW!. Jason Aaron et Esad Ribic nous servent un excellent (ou des excellents d'ailleurs) Thor mythologique, que ce soit dans l'intrigue, les décors, les concepts ou simplement les dialogues de notre dieu du tonnerre. L'histoire est en plus assez originale et passionnante. N'hésitez pas une seconde si vous aimez le personnage.

Mighty Thor

Synopsis : Le fils d'Odin n'est plus Thor : devenu indigne il en peut plus soulever Mjolnir. Lorsqu'une femme récupère le marteau sur la Lune, elle devient ainsi la nouvelle déesse du Tonnerre. Cependant son identité demeure un mystère : qui est Thor ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en deux tomes.

Prérequis : La série Thor précédente dans le même collection plus Original Sin (ce dernier est dispensable).

L'avis de MDCU : Une série qui serait réellement dommage de s'en priver, concrètement c'est l'une des meilleurs séries Marvel depuis un moment. Aaron continue de construire son univers et c'est prenant. Ah, on oublie pas Dauterman qui pour moi rivalise avec les grands dessinateurs. Le tout avec une bonne colorisation, on en vient à préférer ce Thor là plutôt que l'ancien.

Secret Wars - Thors

Synopsis : Les Thor sont les policiers de Battleworld. Ils poursuivent les criminels et mènent une enquête difficile pour retrouver un tueur en série à Fatalistadt. Jason Aaron poursuit sa grande fresque épique sur les différentes facettes du Dieu du Tonnerre avec cette fois-ci le Thor de l'univers Ultimate sous les projecteurs.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW!.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une histoire sympathique où Aaron en profite pour continuer de définir ce qui fait la dignité d'un Dieu, sous les traits d'une enquête. Le dessinateur Sprouse s'en sort plutôt bien, ce qui ne pénalise pas la lecture. De plus, cette histoire sert également à faire ramener quelque chose dans le nouvel univers bien que ce ne soit pas non plus très important à la compréhension générale. Le seul petit bémol est sans doute la fin où l'on doit lire Secret Wars pour savoir ce qui se passe.

Thor : La Guerre De L'Indigne

Synopsis : Le fils d'Odin n'est plus digne de soulever Mjolnir. Mais lorsqu'il apprend qu'un autre marteau enchanté est apparu de nulle part, le héros part à sa recherche. Malheureusement, il n'est pas le seul sur la piste de l'arme et il va devoir affronter les forces du Collectionneur et de Thanos.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 1 tome.

Prérequis : Aucun (ou les séries Thor précédentes du même scénariste dans la même collection, mais au choix).

L'avis de MDCU : Une saga qui répond enfin à la question de pourquoi Thor est indigne. La réponse risque d'en surprendre plus d'un mais elle a le mérite de s'inscrire dans la continuité du run d'Aaron. Les dessins sont bons même si irréguliers vers la fin. Au final, c'est dommage que certaines pistes lancées n'ait pas de réelles répercussions.

Synopsis : Jane Foster, la nouvelle Thor , est atteinte d'un cancer. Chaque fois qu'elle prend Mjolnir, les effets de la chimiothérapie s’annulent. Mais Jane est une héroïne : sa vie n'a pas d'importance quand elle doit affronter ses ennemis pour protéger l'humanité.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 4 tomes.

Prérequis : Aucun (ou les séries Thor précédentes du même scénariste dans la même collection, mais au choix).

L'avis de MDCU : C'est génial, l'histoire nous emmène dans les aventures de la nouvelle Thor et les dessins sont magnifiques. Aaron continue de préparer la guerre des 7 royaumes et s'en sort très bien, bref un incontournable.

Thor - La Mort de la Puissante Thor

Synopsis : Jane Foster doit renoncer à Mjolnir et à être Thor . Son corps affaibli par le cancer ne supporte plus cette charge. Mais à l'autre bout de la galaxie, Mangogse rapproche d'Asgard. Les dieux ne seront pas assez puissants pour faire face à cette menace. Quand Odinson sera tombé, est-ce que Jane aura le choix ? Découvrez la fin tragique d'une héroïne dans La mort de la puissante Thor .

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy en 1 tome.

Prérequis : La série All-New Thor .

L'avis de MDCU : On a beau dire, le fan de comics amateur de grosse castagne aime bien verser sa petite larme de temps en temps. Et là, il est heureux le fan de comics. Il a de beaux combats mais aussi une belle tragédie, la fin inéluctable de la puissante Thor . C'est un des moments les plus marquants du run déjà incontournable de Jason Aaron et c'est magnifiquement illustré par Dauterman. A une époque où l'on a remplacé avec plus ou moins de bonheur nos héros par des versions politiquement correctes pour des raisons purement marketing, Aaron nous prouve que l'héroïsme ne dépend pas du sexe du protagoniste et que la puissante Thor valait bien son homologue masculin. Mais là ne réside pas l'intérêt de la série. Non, peu importe que le porteur du marteau soit une femme. Il faut juste qu'il soit digne et que ses histoires soient passionnantes. Et ça, les auteurs l'ont bien compris.

One Shot :

Je suis Thor

Synopsis : Découvrez les récits les plus importants de la carrière de Thor ! Cet album exceptionnel retrace les origines du héros, ses combats mémorables contre son demi-frère Loki et beaucoup d’autres aventures.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une anthologie qui fonctionne plutôt bien puisqu'on y retrouve pas mal d'épisodes clés de la saga Thor (oui, l'issue sur Thor Grenouille en fait partie). En soi, c'est idéal pour le néophyte, mais on pourrait reprocher le fait qu'on risque d'être sur sa faim à la fin du récit puisqu'on voudrait savoir la suite. A voir s'il n'est pas préférable de commencer directement par une série Thor .

Thor - Ragnarok

Synopsis : Les machinations de Loki , le Serpent de Midgard, la mort de Balder et l'arrivée d'un nouveau Thor . Alors que Ragnarok, la fin des dieux, menace Asgard, Thor et ses alliés doivent faire face à une succession d'événements bouleversants.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Vintage.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Oui, c'est un peu plus old school que le Ragnarok d'Oeming mais ça reste une bonne lecture nostagique, d'excellents comics à l'ancienne comme les maîtres Roy Thomas et John Buscema savaient les faire.

Thor - Vikings

Synopsis : Quand des vikings morts-vivants débarquent à New York, c'est le début de la fin pour Thor . Il est confronté à des créatures réputées invincibles et bien décidées à exterminer tous les habitants de la ville. Un récit complet spectaculaire !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Dark.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Garth Ennis donne sa vision de Thor . Ce n'est pas inintéressant mais les amateurs du personnage de Lee et Kirby risquent de ne pas y trouver leur compte.

Thor - Ragnarok

Synopsis : Le cycle éternel de Ragnarok décrit la naissance, la mort et la résurrection des dieux Asgardiens. Un cycle auquel Thor veut mettre fin. C’est une décision lourde de conséquences, puisqu’elle pourrait signer la disparition du panthéon d'Asgard.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Après des années de marasme, le titre Thor s'achève sur une superbe conclusion, autocontenue, accessible pour les béotiens, respectueuse de ce qui a précédé et même en partie de la mythologie nordique (Ragnarok). Oeming aime Thor et sa mythologie et lui rend hommage dans un très beau récit. On regrettera qu'il n'ait pas eu plus de place pour en faire une saga encore plus épique. Indispensable.

Thor - Mighty Avenger

Synopsis : Découvrez les plus passionnantes aventures de Thor ! Dans cet imposant ouvrage, revivez l'arrivée sur Terre du puissant Avenger ainsi que sa rencontre avec Jane Foster . Combats épiques, monstres marins, robots et adversaires tels que Namor et Loki sont au rendez-vous de cet album incontournable !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : J'annonce : le petit bijou du mois !! Il était temps que Panini se décide à publier cette mini-série qui date de 2010 et qui est absolument magnifique dans tous les sens du terme. Ce sont les origines de Thor revues et corrigées par Roger Langridge et Chris Samnee avec des épisodes importants de la mythologie du héros. Les auteurs ont tous les deux un style très cartoon et ça se ressent totalement dans ce récit pittoresque plein d'humour et de magie. Les dialogues sont de toute beauté, les différentes situations à la fois drôles et pleines d'émotion et la relation entre Thor et Jane Foster est sûrement la meilleure que j'ai pu lire. Sans parler des superbes dessins de Chris Samnee qui mettent parfaitement en valeur le côté drôle et pétillant du récit. Devrait ravir les fans de Thor et de son univers mais surtout devrait plaire à tout le monde. Mon coup de coeur de 2010. Du comic book comme j'aimerais en lire plus souvent.