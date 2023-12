Commencer les comics : Captain Marvel

Chez Marvel, pas besoin de reboot. Même si avec le personnage d'aujourd'hui, ce ne serait pas superflu. Néanmoins, c'est rare les super-héros avec un parcours aussi passionnant que Captain Marvel qui aura connu de nombreux changements rien que pour le nombre de personnes qui ont porté le titre. Eh oui, Captain Marvel ne se résume pas à Carol Danvers ou Mar-Vell. Derrière ce nom, se cachent différents personnages autant variés les uns des autres, offrant des aventures aussi cosmiques qu'intimes. C'est aussi le symbole d’un des Legacy Heroes les plus populaires qui a connu énormément de successeurs jusqu'au dernier en date, Carol Danvers, qui est devenue la super-héroïne Marvel phare depuis quelques années. Comme souvent l'actualité oblige, c'est à l’occasion de la suite du film Captain Marvel que nous vous proposons un petit guide revenant sur les multiples incarnations ayant porté le nom de Captain Marvel .

LES ORIGINES

Captain Mar-vell apparaît pour la première fois en 1967 dans Marvel Super-heroes (Vol 1) #12 par Stan Lee et Gene Colan. Pour les autres porteurs du costume, Carol Danvers est née dans Marvel Super-heroes (Vol 1) #13 par Roy Thomas et Gene Colan (ou la même équipe créative précédente). Elle devient Captain Marvel pour la première fois dans Avenging Spider-Man (Vol 1) #9 de Kelly Sue DeConnnick et Terry Dodson. Monica Rambeau est créée dans Amazing Spider-Man Annual (Vol 1) #16 par Roger Stern et John Romita Jr., directement en tant que Captain Marvel. Ensuite, vient Genis-Vell qui apparaît dans Silver Surfer Annual (Vol 1) #6 par Ron Marz et Joe Phillips, et devient Captain Marvel dans Captain Marvel (Vol 3) #4 par Fabian Nicieza et Ed Benes.

LE PERSONNAGE

Derrière le titre de Captain Marvel , se cachent plusieurs personnages qui se sont succédés dans le rôle. On peut citer brièvement Phyla-Vell et Noh-Varr. On va se concentrer sur les plus marquants qui sont :

- Billy Batson : … Quoi ? Il ne vient pas de chez Marvel ? J'aurais pourtant juré le contraire vu le nom qu'il a porté. Plus sérieusement, pour ceux qui ne savent pas, avant Shazam s’appelait Captain Marvel jusqu’aux New 52. Ce qui a posé des questions de droits pendant plusieurs années entre Marvel et DC.

- Mar-Vell : A l'origine, c'est un espion Kree envoyé sur Terre pour déterminer si la planète pouvait être une menace pour l'Empire Kree. Il se prit d'affection pour la terre et trahit les siens pour devenir le protecteur de la planète. Après plusieurs aventures, il finit par succomber d'un cancer et ne revint jamais à la vie depuis.

- Monica Rambeau / Pulsar / Spectrum / Photon : Ancienne lieutenant des gardes-côtes, elle fut bombardée d'énergie après avoir récupéré un prototype d'arme. Elle pouvait désormais se transformer en n'importe quelle énergie du spectre électromagnétique. En utilisant ses nouvelles capacités, elle se fera surnommer Captain Marvel par la presse. Elle rejoint rapidement les Avengers allant jusqu'à diriger l'équipe. Elle finit par céder le nom de Captain Marvel à Genis-Vell pour prendre celui de Photon et plus tard Spectrum.

- Genis-Vell / Legacy / Photon : Enfant de Mar-Vell et Elysius, il décide d'endosser l'héritage de son père et de devenir le nouveau Captain Marvel . Il possède les mêmes pouvoirs que son père, et comme lui se retrouve lié à Rick Jones avec les bracelets quantiques. Après plusieurs aventures, il finit par devenir une menace pour l'univers et se fait tuer par Zemo.

- Carol Danvers / Ms. Marvel / Binary / Warbird : Dernière détentrice du nom à ce jour, elle semble partie pour le garder. Pilote de l'armée de l'air, elle se lie d’amitié avec Mar-vell sans se douter de sa véritable identité. Après un accident impliquant Mar-vell, elle obtiendra les mêmes pouvoirs que lui, et deviendra Ms. Marvel. Elle rejoindra les Avengers et changera de nom au cours de sa carrière passant de Binary, Warbird, revenant à Ms Marvel avant de devenir Captain Marvel . Elle a été à la tête de plusieurs équipes comme les Ultimates et A-Force.

ENTOURAGE

Rick Jones : Jeune orphelin qui se retrouve souvent associé à des Super-héros dans sa vie, passant d'Hulk aux Avengers. Il se retrouve lié à Mar-vell par les bracelets quantiques lui permettant d'échanger de place avec Marv-ell qui se retrouvait coincé dans la zone négative. Une situation similaire se reproduisit avec cette fois-ci le fils, Genis-Vell.

Lauri-Ell : Demi-sœur cachée Kree de Carol Danvers dont elle fait connaissance durant l'event Empyre. Elle deviendra la nouvelle grande accusatrice de l'Empire Kree/Skrull

James Rodhes / War Machine : Un des meilleurs amis de Tony Stark , il l'a souvent aidé prenant même le rôle d'Iron Man avant de se forger sa propre identité. Il a entamé depuis quelques années une romance avec Carol Danvers et l'accompagne souvent dans ses aventures.

Captain Marvel / Quasar / Martyr / Phyla-Vell : Après avoir détruit et recréé l'univers, la mère de Genis-Vell décide de refaire le même processus amenant à la naissance de son fils, créant une Fille à Mar-Vell). Elle a souvent changé d’identité et de pouvoir au cours de sa carrière. Elle entama une relation avec Moondragon.

MS Marvel : kAMALAN Khan : Grande fan girl de Carol Danvers , qui est une source d'inspiration pour sa vie et ses fan-fictions. Lors du passage du nuage terrigène, sa nature inhumaine se réveilla et gagna des pouvoirs élastiques. S'inspirant de son icône, elle décida de devenir Ms. Marvel.

VILAINS

Suprême Intelligence Kree : C'est le leader de l'empire Kree. Il est la combinaison des plus grands esprits de l'Empire Kree et sert souvent d'antagoniste envers les différents porteurs du titre Captain Marvel .

Moonstone : Une ancienne psychologue qui aime manipuler ses patients. Elle a obtenu ses pouvoirs grâce à la moonstone, une pierre d'origine Kree, lui conférant des pouvoirs d'énergies. Elle rejoignit de nombreuses équipes comme les Maîtres du mal, les Thunderbolts et les Dark Avengers, où elle se fit passer pour Ms. Marvel.

Thanos : Surnommé aussi le Titan Fou, il est obsédé par la mort et lui voue un amour fou, mais impossible, cela va l’amener plusieurs fois à commettre des crimes en son nom. C’est un grand stratège qui a manié le gant de l'infini et s'est retrouvé confronté à plusieurs groupes de super-héros. C’est aussi le père adoptif de Gamora.

Brood : Une espèce extraterrestre Parasite dirigée par une reine qui consume des planètes entières. Ils ont la particularité d'infecter des hôtes pour pouvoir se reproduire. Ils se sont souvent confrontés aux X-men, ainsi qu'à Carol Danvers notamment en faisant des expérimentations sur elle.

Nitro : Un Ancien électricien qui fut modifié par les Kree en échange de son aide pour renverser l'intelligence suprême. Cela lui permettra de transformer son corps en gaz et d'exploser à volonté. Il est connu comme le vilain derrière la mort de Mar-vell et un des éléments déclenchant la première guerre civile des Super-héros.

Yon-Rogg / Magnitron : Commandant de l'Empire Kree qui jalousait Mar-Vell, il essaya de le tuer à plusieurs reprises. L'une de ses tentatives fut de kidnapper Carol Danvers l'amenant à posséder des pouvoirs la transformant en Ms. Marvel. Il revint des années plus tard en tant que Magnitron pour se venger de Carol Danvers en voulant détruire New-York.

Vox Supreme : Un Super-inhumain qui a fusionné avec des fragments de la Suprême Intelligence Kree originelle. Son but était de créer une race suprême ce qui l'amena à combattre et à utiliser Carol Danvers à ses fins.

Genis-Vell : Alors oui c'est paradoxal, mais Genis-Vell a connu une période qui l'a amené sur la voie du mal. Avec le temps, après avoir pris le titre de son père, il a commencé à devenir fou. Il voulait devenir un dieu ce qui l'a amené à se séparer de Rick Jones et à rejoindre Baron Zemo et ses Thunderbolts. Toutefois, ses pouvoirs sont devenus incontrôlables, devenant ainsi un danger pour le monde.

Rogue : Membre importante des X-men, elle eut une relation compliquée avec Carol Danvers . Lorsqu'elle était membre de la confrérie des mauvais mutants, elle vola les pouvoirs et la mémoire de Carol Danvers à cause d'une prophétie de Destiny où Ms Marvel aurait ruiné la vie de Rogue. Ce qui amena Carol Danvers de rejoindre un temps les X-men sous le nom de Binary. Depuis, malgré quelques tensions, elles sont devenues amies.

Recueil pour le néophyte :

Je suis Captain Marvel

Synopsis : Du kree Mar-Vell à la terrienne Carol Danvers , découvrez tout sur le héros le plus emblématique de Marvel. Au travers d'épisodes tirés de toutes les décennies. Par les plus grands auteurs de la Maison des Idées d'hier et d'aujourd'hui affinez vos connaissances sur l'héroïne !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Captain Marvel est un personnage qui aura connu beaucoup de changement, aussi bien au niveau de son nom de super-héros que sur le reste. Avec ce recueil vous pourrez en apprendre d'avantage tout en consolidant vos bases autour de Carol par des grands noms de l'industrie des comics.

Nous Sommes Les Marvels

Synopsis : Des premières épopées spatiales aux côtés du Captain Marvel d’origine, jusqu’aux fêtes de famille à Jersey City, Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan ont su conquérir le cœur de quatre générations de lecteurs.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Captain Marvel - Intégrale

Synopsis : Découvrez Mar-Vell, un guerrier Kree aux formidables pouvoirs. Infiltré sur la Terre, il prend en affection ses habitants et décide de les défendre sous le nom de Captain Marvel .

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (5 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Ms. Marvel - Intégrale

Synopsis : Une nouvelle héroïne est née ! Carol Danvers est la chef de la sécurité de la NASA et en tant que telle, elle a souvent été mêlée aux aventures de Captain Marvel et aux interventions des extraterrestres Krees sur Terre. Désormais dotée de formidables pouvoirs, elle va prendre le nom de Miss Marvel et affronter des menaces aussi diverses que le Scorpion, M. O. D. O. K. et le Destructeur . L'aide d'autres héros comme Vision sera la bienvenue !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

La mort de Captain Marvel

Synopsis : (Re)découvrez les derniers moments de la vie du Captain Marvel original, le guerrier kree devenu un grand héros de la Terre puis Protecteur de l’Univers. Mais c’est sur la planète Titan qu’il a livré le combat le plus dangereux de sa vie, en compagnie de sa bien-aimée Elysius et de tous ceux présents à ses côtés lors de ses nombreuses batailles.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Graphic-Novel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Jim a donné ses lettres de noblesse au cosmique chez Marvel, il a inventé Thanos mais, pour beaucoup, il est surtout l'auteur du premier Graphic Novel Marvel, The Death of Captain Marvel . Cette mort d'un super-héros à une époque où ça ne se faisait pas avant profondément marqué les esprits. Au point que quelques décennies plus tard, Mar-Vell est toujours mort sans jamais aviir été ressuscité. C'est le seul super-héros que Marvel a laissé dans sa tombe. À quoi est dû cet exploit ? Sans doute parce que Captain Marvel est plus intéressant mort que vivant. Et surtout parce que sa mort est unique. Mar-Vell n'est pas mort au combat, il est mort d'un cancer. Le ramener reviendrait d'une certaine façon à nier la réalité de cette maladie auxquels énormément de gens sont confrontés. Vous l'aurez compris, ce récit bouleversant ne ressemble à aucun de ses contemporains. Un très grand classique, sans suspense mais riche en émotion.

Avengers - Intégrale

Synopsis : Les Avengers ne savent plus où donner de la tête ! Captain Marvel doit gérer ses nouveaux pouvoirs, Hank Pym passe devant un tribunal et Starfox, le frère de Thanos, débarque ! En plus : des apparitions des Quatre Fantastiques et du Docteur Strange !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : L'année qui marque les débuts de Monica Rambeau comme membre récurrent de l'équipe des Avengers pour plusieurs années.

Captain Marvel

Synopsis : Oubliez Miss Marvel , désormais Carole Danvers est Captain Marvel ! Et l'héroïne va devoir faire face à son passé ainsi qu' à la précédente héroïne ayant porté son nom de code : Monica Rambeau !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe (1 tome parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Cette intégrale "deluxe" regroupe les 12 numéros en 2 TPB US, et franchement ça vaut la peine. Carol est ici au début de sa nouvelle identité, puisqu'elle laisse tomber le Ms. Marvel pour devenir Captain Marvel . DeConnick la présente comme une femme de caractère, attachante, et qui doit encore apprendre beaucoup de choses. Le casting autour d'elle est tout aussi bien construit que l'histoire. C'est dynamique, divertissant et drôle sans jamais être ridicule. Un très bon moyen de découvrir le personnae si ce n'est pas déjà fait, et de passer un bon moment de lecture.

Période All-New, All-Different Marvel :

Ultimates

Synopsis : La Panthère Noire, Captain Marvel, Miss America, Spectrum et Blue Marvel forment les Ultimates. Ensemble, ils utilisent leurs ressources considérables pour résoudre les problèmes d’ampleur cosmique qui troublent l’équilibre terrestre et menacent l’omnivers. Or, quelles plus grandes menaces que Galactus ou Thanos ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Attention, malgré le titre, ce comic book n'a rien à voir avec l'univers Ultimate. Al Ewing poursuit son travail entamé avec ses Avengers en proposant un groupe composé principalement de minorités. Pourtant, il n'est ici absolument pas question de thématiques sociales mais d'aventures cosmiques. Ambitieux dans leurs intrigues, les Ultimates ratent cependant leur pari et n'arrivent pas à s'imposer comme un groupe qui compte malgré un casting de poids lourds. Une bonne lecture pour une équipe qui n'a pas su trouver son public.

Civil War II

Synopsis : Ulysse, un nouvel inhumain fait son apparition. Il possède le don d'annoncer les catastrophes qui vont se produire. Pour Captain Marvel , suivre ses indications permettrait de sauver des vies. À l’opposé, Iron Man estime qu'il est dangereux de chercher à maîtriser le futur. Des questions se posent alors : doit-on sacrifier la liberté à la sécurité ? Peut-on enfermer des coupables avant qu'ils aient commis les crimes dont ils sont accusés ? Cette divergence d’opinion entraîne les super-héros Marvel dans une nouvelle guerre civile.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Non. Hormis quelques bons dialogues et confrontations à la Bendis, vous ne trouverez rien d'autre dans cet event totalement raté. Il n'a d'ailleurs aucune raison d'être et ne trouvera jamais vraiment de justification quant à son existence, malgré tous les efforts du scénariste. Quelques bonnes idées sont pourtant perdues dans le tas mais toujours très mal exploitées, pour faire un gros FLOP monumental à la fin. Les dessins de David Marquez sont très bons par contre, il y a toujours ça à sauver. Et ne vous fiez surtout pas au nom, ça n'a rien à voir avec Civil War premier du nom. Lisez autre chose, ce sera forcément mieux

Ultimates 2

Synopsis : Éternité, la personnification de la réalité, est enchaîné. Qui est assez puissant pour réaliser un tel exploit ? Quels sont ses intentions ? Les Ultimates, les hérauts de Galactus et protecteurs de l'univers, mènent l'enquête.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Ultimates.

L'avis de MDCU : Enfin, la suite d'Ultimates arrive en VF. C'est assez sympa si vous aimez les gros délires cosmiques et métaphysiques. On va très loin cette fois. On a droit à pas mal d'explications pour les complétistes et si vous avez aimé le 1er volume, c'est fait pour vous.

Période Legacy :

Captain Marvel : Dark Origins

Synopsis : Carol Danvers découvre un nouvel univers dans lequel est camouflé la Pierre de l'Infini. Captain Marvel va devoir affronter Peter Quills dans ce monde où elle ne peut faire confiance à personne.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Période Fresh Start :

La Vie de Captain Marvel

Synopsis : Captain Marvel combat avec les Avengers lorsqu'elle est prise d'une crise de panique. Carol Danvers se rend alors auprès de ses proches où, après un accident de la route, elle va découvrir que son passé familial est plus complexe que ce qu'elle imaginait.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Je ne suis pas fan de Captain Marvel et je pensais que ce comics que la presse US vendait comme l'American ALien du perso serait parfait pour découvrir Carol Danvers ... Mais n'est pas Max Landis qui veut, nous n'avons ni un grand récit cosmique ni un bon récit intimiste, juste une histoire assez classique de super héros. C'est dommage, l'histoire commence assez bien mais un twist/retcon vient tout gacher, surement pour coller au film à venir

Captain Marvel

Synopsis : Une faille s'ouvre en plein New York, divisant la ville en deux. Plusieurs super-héroïnes se retrouvent dans une version alternative de la ville. La résistance se met alors en place contre les tyrans qui dominent. Captain Marvel, qui est l'une des rares héroïnes à avoir conservé ses pouvoirs, devra sauver les New-Yorkais avec l'aide de Spider-Woman, Hazmat et Echo.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel (7 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : J’aime beaucoup la patte de Kelly Thompson (West Coast Avengers c’était vachement chouette) et grâce à elle, Captain Marvel va enfin avoir droit à une série qui vaut le coup, ce qui était rare depuis Secret Wars. Loin d’oublier l’historique du personnage, la scénariste va envoyer l’héroïne dans un monde post-apo où l’on retrouve (presque) uniquement des femmes. Thompson va alors prendre le temps de développer les relations entre Danvers et d’autres héroïnes, qui continueront de l’accompagner dans la suite du titre. Au dessin, Carmen Carnero, que vous avez pu découvrir sur la fin de X-Men Red, casse la baraque et livre un travail très abouti qui fait du bien à la rétine. Une franche réussite qui m’a enthousiasmé pour la suite d’où cette note sans doute un poil exagérée.

Monica Rambeau – Photon

Synopsis : Monica Rambeau a besoin de repos. Ses activités super-héroïques l’ont considérablement fatiguée, et elle doit aussi composer avec une vie familiale étouffante. Partie s’isoler loin dans l’espace, Monica se retrouve sans comprendre comment, dans une réalité où tout la renvoie à son passé.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Les Comics, c'est pour les gosses aussi :

Marvel Action – Captain Marvel

Synopsis : La soirée entre filles de Carol Danvers et sa meilleure amie Jessica Drew (alias Spider-Woman) tourne à la catastrophe quand l’île de Manhattan est envahie par une armée de chats en colère… des chats bien particuliers puisque ce sont des Flerken, les créatures les plus dangereuses de l'univers !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Kids (1 tome paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Marvel Super Hero Adventures – Captain Marvel

Synopsis : Découvrez les aventures de Captain Marvel et de ses amis surhumains. Spider-Man joue à se faire peur, un groupe de héros explore en cachette la maison du Docteur Strange, Thor a perdu son marteau et les Avengers doivent affronter les Géants des Glaces.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Kids (1 tome paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :