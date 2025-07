Dean Cain se demande si le Superman de James Gunn ne serait pas trop woke

Le film Superman est vénéré ou détesté. Et que cela soit pour dire que le film est bien ou, à l'inverse, détestable, il y a un point qui est souvent repris : l'immigration. En effet, James Gunn a pris le sujet de l'immigration, l'a placé dans une maison dont il a délicatement refermé la porte avant de prendre de l'élan et de l'éclater avec ses gros sabots. Forcément, cela fait donc couler beaucoup d'encre.

Aujourd'hui, c'est un ancien Superman qui a pris la parole sur le sujet : Dean Cain (de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman).

A quel degré de wokisme Hollywood va-t-il pousser ce personnage ? A quel point Disney va-t-il changer leur Blanche-Neige ? Pourquoi vont-ils changer ces personnages ? Pour Superman, c'était "vérité, justice et le American Way". Eh bien ils ont laissé tomber... Ils se sont pointés avec "vérité, justice, et un meilleur lendemain". Changer des personnages aimés, je ne crois pas que cela soit une super idée. Si tu veux créer un nouveau personnage, vas-y, tu peux y aller. Superman a toujours défendu "la vérité, la justice et le mode de vie américain" et le "mode de vie américain" est favorable aux immigrants, extrêmement favorable aux immigrants. Mais il y a des règles. On ne peut pas arriver en disant "Je veux abolir toutes les règles en Amérique, parce que je veux que ce soit plus comme la Somalie. Eh bien, ça ne marche pas, parce qu'il a fallu quitter la Somalie pour venir ici... il faut des limites, parce qu'on ne peut pas av oir tout le monde aux Etats-Unis. On ne peut pas avoir tout le monde, la société va s'effondrer, il faut donc des limites. Je pense que faire venir Superman sur ce terrain-là... Je crois que c'était une erreur de la part de James Gunn de partir sur le délire immigrant, et je pense que cela va faire mal aux chiffres du film. J'étais chaud pour le film. Je suis sûr que cela sera un succès, mais je n'aime pas ce dernier commentaire politique.

A noter que James Gunn a déjà répondu à ce commentaire. Voici ce qu'il a déclaré :

Je pense que c'est un film sur la gentillesse, et je pense que tout le monde peut s'y identifier.

La déclaration de Dead Cain est intéressante pour deux choses. La première concerne sa vision concernant les personnages existants. Effectivement, nombreuses sont les personnes qui préfèrent qu'un nouveau personnage soit créé plutôt qu'un ancien personnage soit constamment modifié pour coller à toutes les étiquettes possibles. La seconde est sa vision de l'american way car elle soulève une question : est-ce que Dean Cain a les yeux en face des trous ? Défendre le American Way lorsque Trump est au pouvoir, faut vraiment en avoir.

On notera également que son argument "il ne faut pas changer les personnages", c'est uniquement quand cela va dans son sens. En 2014, l'acteur avait déclaré que Man of Steel manquait d'humour et de romance et que c'était ce qui rendait la série Lois et Clark si spéciale. De l'humour et de la romance... Autant on ne peut pas dire que Superman est un gros beauf, autant on ne peut pas dire non plus que le romantisme est la première chose à laquelle on pense lorsque l'on parle de Superman. Pour les intéressés, vous retrouverez sa déclaration ici.