DC a tentÃ© de rÃ©cuperer Kevin Feige Ã  Marvel

Retournons un peu en arrière. En 2008, Kevin Feige a déjà bossé sur des adaptations de comics telles que Spider-Man 3 et X-Men mais surtout, il a une idée : mettre en place un univers connecté de super-héros. Iron Man est lancé. Suivant comment il fonctionne, il sera possible que son idée soit mise en place. La production du film est assez compliquée mais le film cartonne. On multiplie les films de super-héros solo mais également les liens entre eux et on met en place le film The Avengers avec le succès qu'on lui connait.

Tandis que le MCU bat tous les records, le DCEU patauge (quoi qu'en disent les fans hardcore). Man of Steel est controversé, Batman v Superman divise, Suicide Squad nous fait rire aujourd'hui encore, Justice League a une production chaotique bref... c'est la merde. Bien sûr, aujourd'hui, les studios DC a récupéré James Gunn. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et surtout... il n'était pas le seul à être dans le viseur de la Warner Bros. Une rumeur dit qu'ils aimeraient bien récupérer Kevin Feige.

Aujourd'hui, le Wall Street Journal affirme que ladite rumeur est avérée. Plus encore, les deux parties se sont bien rencontrées. Tout comme pour James Gunn, l'idée était bien de donner les rênes des Studio DC à Kevin Feige. Par contre, de son côté, on ignore exactement ce qu'il a demandé et pourquoi le tout ne s'est pas fait. Quoi qu'il en soit, toujours selon le Wall Street Journal, la rencontre pour discuter du poste a bien eu lieu. Ils précisent d'ailleurs que c'était sans doute le bon moment car Feige s'approchait de la fin de son Infinite Saga. C'était donc une porte de sortie idéale pour, hypothétiquement, passer le relais.