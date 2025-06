[Review VF] Walking Dead - Clementine tome 3

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 3 de Walking Dead - Clementine, écrit et dessiné par Tillie Walden. Il est sortira le 25 juin pour 20,50 euros. Sur MDCU se trouvent aussi la critique du tome 1 et celle du tome 2.

Tillie Walden conclut cette trilogie issue de l'univers créé par Robert Kirkman, consacrée à Clementine, l'héroïne des jeux vidéo Walking Dead de Telltale, avec un récit d'une rare sensibilité.

Clementine a enfin trouvé tout ce dont elle rêvait : un endroit sûr où vivre, une petite amie et même un chat... Mais rien n'est éternel. Et lorsqu'elle subit une perte sans précédent, un nouveau mentor lui propose une nouvelle famille et une nouvelle façon de vivre... Sera-t-elle prête à en payer le prix ?

Troisième et dernier tome pour ce spin-off de Walking Dead. Nous retrouvons Clementine et ses camarades pour une ultime fois. Ils sont installés dans une communauté que l’on va apprendre à connaître. L’album commence fort, avec un accouchement, dans un monde devenu rudimentaire. Cette introduction lance la thématique qui guidera tout l’album : la vie dans une société qui a régressé. Les zombies sont vraiment en fond dans ce tome, ce qui n’empêche pas la violence et la mort, propres à la nature humaine.

L’album traite du deuil, et est très touchant. La jeunesse des personnages le rend plus difficile, et l’impact d’un avenir douloureux pour eux prend aux tripes. Si la série principale jouait plus sur le choc des évènements, ici nous sommes plus dans des inquiétudes, dans l’intimité des protagonistes. Le fonctionnement de la communauté nous est montré, avec cette dichotomie entre la reconstruction, la vie en paix, et la violence nécessaire pour la maintenir.

Il s’agit d’une excellente conclusion à la série. Le dessin, mieux maîtrisé, retranscrit mieux les émotions des personnages, avec des plans très émouvants. Ce tome est aussi réussi que le précédent, et offre une alternative intéressante à la série principale. Moins longue, elle propose une vision un peu différente, mais pas moins intéressante.

Au final, la série a proposé un départ avec des défauts, mais elle a su se redresser pour proposer une aventure touchante, et arrivé à la fin, on en voudrait bien un peu plus. Il s’agit d’une belle et dure histoire dans le monde de Walking Dead, avec un cadre plutôt original, et surtout qui apporte quelque chose à la série principale. Ce n’était pas forcément gagné au début, mais c’est finalement une réussite, et une lecture recommandée à ceux qui aiment cet univers.

