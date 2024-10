[Review VF] Walking Dead - Clementine tome 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 2 de Walking Dead - Clementine, écrit et dessiné par Tillie Walden. Il est sorti le 23 octobre pour 20,50 euros. La critique du tome 1 est ici.

Robert Kirkman a laissé les clefs de son royaume des morts-vivants à la stupéfiante Tillie Walden, pour cette trilogie dédiée au personnage de Clémentine. Ce deuxième opus sera suivi d'un dernier volume qui sortira courant 2025.

Clémentine et ses nouveaux amis sont secourus par une communauté dirigée par un énigmatique médecin appelé Miss Morro. Mais alors que les cicatrices de Clémentine commencent tout juste à guérir, elle découvre de sombres secrets qui menacent sa sécurité dans ce nouveau sanctuaire. Peut-on vraiment faire confiance à Miss Morro ? Et à ceux qui la vénèrent ? Et jusqu'où Clémentine ira-t-elle pour protéger ceux qu'elle aime ?

Le premier album proposait une histoire intéressante, à la fois différente de la série classique tout en gardant la base qui a fait son succès. Le deuxième tome suit la même idée, en changeant d’environnement. Fini la neige, nos protagonistes se retrouvent maintenant sur une île. Nous nous retrouvons de nouveau dans des décors assez inédits pour Walking Dead, et c’est tant mieux ! Nous suivons désormais 3 personnages : Clementine bien sûr, mais aussi Ricca et Olivia. Leur relation avec une nouvelle communauté est au centre de l’histoire, et les zombies n’ont de nouveau qu’un rôle très secondaire. D’ailleurs, leur menace est quasi-inexistante sur l’île.

L’intérêt de cette série est que, comme la cible est jeune, de nombreux personnages sont jeunes. Certains n’ont même pratiquement pas de souvenirs d’avant l’arrivée des zombies. Du coup, leur point de vue est intéressant et bien exploité par l’autrice. La vie en société, et la vie tout court, sont des sujets que le livre met bien en valeur. Faut-il faire confiance aux autres ? Est-ce qu’on s’habitue au confort ou faut-il continuer à affronter le monde pour pas perdre la main ? Et au milieu de tous ces doutes, et échanges plus ou moins agréables, naît un amour maladroit de jeunes gens sans repère. Le cœur de la série est sans contexte ses personnages, très bien écrits.

L’horreur des zombies n’est pourtant pas oubliée. Beaucoup de personnages sont estropiés, physiquement, mais aussi mentallement. On finit par s’attacher à tout ce petit monde, avant que ça dérape. Ce tome a aussi quelques défauts, notamment une lisibilité un peu limitée par moment. Le dessin est plutôt bon, mais son trait fébrile est parfois un peu confus. Et la traduction peut sembler étrange, on se demande des fois pourquoi un personnage dit telle phrase. Heureusement, les zones plus ouvertes et les personnages peu nombreux aident à comprendre, et on n’est jamais vraiment perdu.

Au niveau de la construction, je trouve ce tome bien mieux fait que le précédent. L’attachement aux personnages se fait plus facilement, et leurs relations sont plus claires. La série semble, avec cet album, avoir trouvé son rythme. L’ouverture en fin d’album donne vraiment envie de découvrir la suite et fin de l’aventure. Si le premier tome me laissait un doute sur l’intérêt que pourrait y trouver un lecteur de la série principale, ce n’est plus vraiment le cas pour ce deuxième. Même si la narration n’est pas tout à fait la même, elle est plus sensible, plus proche de ses personnages, je prends désormais autant de plaisir à la lire que la série principale.