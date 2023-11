[Review VF] Walking Dead - Clementine tome 1/3

Walking Dead est de retour ! Alors que la série de comics est terminée depuis quelques temps, voilà que cet univers nous revient par le biais d'un double spin-off sur Clementine, un personnage déjà connu. Explorons ensemble ce premier tome paru chez Delcourt.

Cette série sur Clementine est un peu particulière., car elle est dérivée de deux médias, et se fait rejoindre deux univers : celui des jeux vidéo Walking Dead et celui des comics dont ils sont tirés. En effet, Clementine est le personnage principal des jeux Telltale, des jeux narratifs de qualité qui ont été rachetés par Skybound suite aux difficultés du studio. Cette série de romans graphiques (ce sera une trilogie) permet donc de nous raconter la suite des aventures du personnage, après les évènements du quatrième jeu. D'ailleurs, l'album commence par un court prologue qui montre sa séparation avec AJ, un autre personnage du jeu.

Si vous n'êtes pas familier avec les jeux, ne partez pas pour autant. Après les adieux à ce personnage, qui sont surtout là pour les joueurs, Clementine va vivre de nouvelles aventures. Il y aura bien sûr quelques références à son passé, mais rien d'incompréhensible. Vous ne serez pas handicapé de ne pas savoir précisément ce qu'il s'est passé, le seul risque est d'avoir envie de faire les jeux !

L'album commence avec Clementine qui part sur la route, car elle a envie de bouger. Elle va alors se faire accueillir par une communauté amish qui survit plutôt bien malgré l'invasion zombie. Elle fournit à notre héroïne une belle prothèse pour son pied manquant, et quelques vivres pour la suite de son aventure. Elle va vite voir qu'elle n'est pas seule à partir, puisque Amos, un jeune amish, a décidé d'aller aider une autre communauté à construire des bâtiments pour se loger dans le nord, en échange d'un vol en avion. Ils vont faire un bout de route ensemble.

Après avoir vécue ce qu’elle a vécu, Clementine affronte les zombies sans peur, et aide Amos, encore un peu naïf et peu familier de ce monde. Ils vont rejoindre deux jumelles, et une autre fille, pour, ensemble, préparer une nouvelle communauté en haut d’une montagne, dans la neige, loin des zombies. Si l’ambiance de Walking Dead se retrouve assez facilement, elle est un peu plus légère que dans la série principale. La méfiance entre les humains est moins lourde, et l’album est en général plus positif.

La raison est que ce roman graphique est le premier d’un nouveau label de Skybound, Skybound Comet. Celui-ci s’adresse à ce qu’on appelle les Young adults, en gros les adolescents de 12 ans et plus. Cependant, l’éditeur a fait ça bien, puisque nous retrouvons Tillie Walden à la réalisation de cette série, une jeune autrice qui a déjà remporté deux prix Eisner. Ses autres ouvrages sont publiés chez Gallimard en France, et il s’agit de sa première incursion dans un monde qui n’est pas le sien.

Elle offre à l’univers de Walking Dead une vision nouvelle, humaniste et sensible. Les zombies sont très secondaires, et l’intérêt du récit est surtout dans la relation entre les jeunes gens qui doivent cohabiter. Le travail sur les personnages est très intéressants, et on prend beaucoup de plaisir à lire leurs aventures. D’ailleurs, tout ne va pas se passer comme prévu, et la violence du monde de Walking Dead va ressurgir de la pire des manières. Même si Walden s’adresse à des jeunes, elle n’hésite pas à introduire des éléments d’horreur, et certains passages sont assez durs. La série ne démérite donc pas son lien avec l’univers Walking Dead.

Sur une base narrative finalement assez familière pour les habitués de la série de Robert Kirkman et Charlie Adlard, l’autrice introduit de l’originalité, notamment l’âge des protagonistes qui sont des young adults, mais aussi avec l’environnement montagneux et enneigé. Ce choix permet de bien mettre en valeur son dessin, bien plus fin que celui d’Adlard. Les courbes du vent, les flocons et la neige donne une excellente ambiance, et un beau travail sur le noir et blanc. Même si certains passages sont peu lisibles, c’est globalement une belle réussite.