Toutes les critiques MDCU de comics de juin 2025

Suite de notre nouveau rendez-vous mensuel ! Le mois de juin a été plutôt riche en critiques, puisque les éditeurs préparent doucement les vacances d'été. Les prochains mois devraient être plus calmes. Pas mal de tome 1, mais aussi des conclusions de séries. L'évènement du moment est peut-être l'arrivée des titres Absolute chez Urban Comics. Si le Batman a été critiqué en mai, les autres se trouvent ci-dessous. Toutes ces critiques servent de complément à la sélection de juin.

Critique d'Absolute Wonder Woman tome 1 : La dernière Amazone par Jeff

"Absolute Batman et Absolute Superman étaient très bons. Absolute Wonder Woman est exceptionnel."

5/5

Critique d'Absolute Superman tome 1 : Les poussières de Krypton par Jeff

"Un troisième titre au top tant au niveau du scénario que du dessin."

4/5

Critique d'Invincible Univers - Tech Jacket tome 2 par Adrien

"Malgré quelques défauts, ce second tome de Tech Jacket est plus convaincant que le premier, avec une histoire plus mature, des enjeux marquants et une narration rythmée. Une lecture plutôt agréable !"

4/5

Critique de DC Vampires : World War V tome 1 par Jeff

"Une lecture qui n'était pas nécessaire mais qui reste une bonne lecture."

3,5/5

Critique de BRZRKR - Bloodlines tome 2 par Adrien

"Le tome 2 de BRZRKR Bloodlines est plus intéressant que le premier, grâce au développement du personnage et à sa proximité avec la série principale. Si vous aimez cet univers, la lecture peut vous intéresser."

4/5

Critique de Batman Gotham by Gaslight 1893 tome 1 par Jeff

"Un nouveau tome dans l'univers Gotham by Gaslight qui propose des codes différents mais qui n'est pas mauvais pour autant. Une suite ambitieuse !"

4/5

Critique de Justice League Unlimited tome 1 : L'ascension d'Inferno par Jeff

"C'est écrit par Mark Waid et c'est dessiné par Dan Mora. Est-il vraiment nécessaire d'en dire plus ?"

4/5

Critique de Walking Dead - Clementine tome 3 par Adrien

"Ce dernier tome conclut de manière touchante l'histoire de Clementine et ses amis, explorant des thèmes comme le deuil et la vie dans une société archaïque. Malgré un début qui inquiétait, la série s'est révélée être une aventure émouvante et originale, dont le lecture est recommandée."

4/5

Critique de Batman Ghosts of Gotham tome 1 : Clémence et châtiment par Jeff

"Un Tom Taylor qui est parvenu à se contrôler pour nous proposer un titre très bien écrit, terriblement efficace et servi par des dessins assez incroyables."

4,5/5

Critique de Superman Dark Prophecy tome 1 : Superwoman par Jeff

"Un titre qui, malgré son synopsis, ne joue pas la carte de l'innovation. Dommage. Par contre, nous avons un titre accessible, avec de bonnes idées et une partie graphique incroyable. C'est déjà pas mal."

3,5/5