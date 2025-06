Robert Kirkman et Dan Mora sur Transformers à partir du numéro 25

C'est ce que l'on appelle une sacrée prise pour l'univers Transformers ! Skybound et Image Comics, en collaboration avec Hasbro, viennent d'annoncer une nouvelle équipe créative sur le titre Transformers. Et pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Robert Kirkman et Dan Mora. Ils prendront le relais à partir de Transformers #25 prévu pour le 8 octobre pour 4.99$.

Un numéro qui sera doublement intéressant de surveiller puisque l'éditeur le présente comme étant un point de départ idéal pour les nouveaux lecteurs.

De son côté, Kirkman s'est montré vraiment très enthousiaste à l'idée de bosser sur cet univers :