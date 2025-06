James Gunn confirme une explication concernant les lunettes de Clark dans Superman

Si vous n'avez que survolé l'univers de Superman, vous vous demandez sans doute comment Lois fait pour ne pas voir que Clark et Superman sont la même personne. Après tout, seules "une paire de lunette et une mèche différencient les deux hommes". A l'inverse, si vous lisez fréquemment des comics, vous devriez savoir que cette affirmation est fausse. Souvent, ce n'est pas qu'une histoire de lunette et de mèche.

Dernièrement, ce débat incessant est revenu sur la table auprès du co-président de DC Studios, James Gunn. Ce dernier a expliqué que ce sujet est bien abordé dans le film :

Ce sujet revient plus tard dans le film et il est expliqué. Nous l'avons mentionné. Et c'est une blague isolée et les gens rient, mais il y a des éléments plus tard dans le film concernant les lunettes qui sont canon. C'est canon dans les comics.

Gunn a également précisé que pour la plupart des gens, il s'agissait d'un sujet à éviter mais que de son point de vue, il fallait "tout expliquer". Il a ensuite fait une comparaison avec Rocket des Gardiens de la galaxie :

Avec Rocket, je ne pouvais pas simplement en faire un raton laveur qui parle. Il devait avoir un véritable background pour savoir d'où il venait et comment il en est arrivé là. Et je devais y croire.

Pour information, nous avons abordé ce point lors d'un live dans lequel nous avons analysé le trailer du film et, notamment, la scène du face à face entre Clark et Lois. Une scène dans laquelle, selon nous, le basculement Clark / Superman est évident et ne se résume donc pas qu'aux lunettes. Si cela vous intéresse, vous trouverez la vidéo est ci-dessous :