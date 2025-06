Skybound annonce avec un trailer Invincible VS, un jeu de baston en 3v3 pour 2026

Skybound Games a annoncé un nouveau jeu de baston basé le comics de Robert Kirkman, Invincible. Et excellente nouvelle, on a l'air de vouloir faire les choses comme il faut. Autrement dit, il y a une bonne dose de violence et de sang. Bien sûr, ce n'est pas indispensable pour un jeu de baston par contre, il est difficile de parler de bonne adaptation d'Invincible s'il n'y a pas une goutte de sang.

Le jeu sera du 3v3 et les personnages seront à choisir parmi ceux de l'univers Invincible. Nous n'avons pas encore la liste de tous les personnagres jouables mais nous savons déjà que Mark Grayson / Invincible, Atom Eve, Thula, Bulletproof et Omni Man seront de la fête.

Autre bonne nouvelle, vous pourrez également faire un mode histoire lorsque vous ne serez pas occuper à éclater vos potes en PvP.

Voici une petit vidéo de ce qui vous attend :

Le jeu est prévu pour 2026 sur Xbox Series XIS, Playstation 5 et PC.