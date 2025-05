Quatorze ans après, Jim Lee réalise une cover pour Image Comics

Tous ceux qui connaissent un peu l'industrie du comics connaissent Image Comics et le rôle que Jim Lee a joué dans l'affaire. Pourtant, cela fait bien longtemps maintenant que l'artiste n'est plus particulièrement rattaché à Image. Cette année sera donc un peu particulière pour lui puisque son nom sera de nouveau sur un titre d'Image pour le mois d'octobre. En effet, quatorze ans après sa dernière cover, le co-fondateur d'Image Comics en a réalisé une nouvelle pour l'éditeur indépendant. Il s'agit d'une cover pour Geiger #19, un titre de l'univers partagé The Unnamed de Geoff Johns.

Comment cela est-il possible ? Eh bien il va tout simplement s'agir d'un petit jeu de la part des auteurs. Lee va dessiner pour le Geiger de Johns et Frank tandis que Gary Frank va dessiner pour le Batman Hush 2 de Loeb et Lee.

Voici les covers en question :

Pour rappel, bien que Lee soit le co-fondateur d'Image, sa dernière cover pour l'éditeur remonte à 2011. Il s'agissait du numéro anniversaire Spawn #200.