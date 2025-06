Skinbreaker, nouvelle série de Robert Kirkman et David Finch

Deux artistes réputés dans leur domaine, Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible) et David Finch (Acension, Aphrodite IX) vont s'unir pour créer une nouvelle série chez Skybound et Image Comics. L'histoire sera celle d'un peuple en plein effondrement, et sa lutte pour la survie. Voici le synopsis :

Enor a dirigé sa tribu pendant de nombreuses saisons, mais son temps en tant que chef touche à sa fin. Il manie le puissant SKINBREAKER, mais à son âge, il peut à peine le soulever. L'héritier réticent d'Enor, Anok, prendra-t-il la relève avant que leur monde ne sombre dans la ruine ? Alors qu'une lutte de pouvoir sanglante commence, une menace encore plus grande rôde dans l'obscurité au-delà de leur village.

Plusieurs couvertures pour le premier numéro, avec des dessins de Finch, Ryan Ottley, Lorenzo De Felici, Eric Canete et Tony Moore, et autres collectors. Skinbreaker #1 (sur 8) sortira le 24 septembre.