Une suite Ã  l'excellente sÃ©rie animÃ©e Spider-Man TAS de 1994

L'excellente série Spider-Man TAS / Spider-Man, la série animée / Spider-Man 94 va avoir droit à une suite ! Malheureusement, elle n'aura pas droit au même traitement que X-Men 92 qui a eu droit à une suite en animé mais elle aura droit à une suite tout de même. Mais alors, où aura lieu cette suite ? Dans les comics, bien sûr !

En effet, Marvel a annoncé dernièrement une nouvelle série intitulée Spider-Man '94, écrite par J.M DeMatteis et dessinée par Jim Towe. Si, comme moi, vous vénérez ce dessin animé, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il se termine de manière peu conventionnelle puisque Spider-Man part pour un long voyage multidimensionnel afin de retrouver Mary Jane Watson. De ce fait, on aurait pu s'attendre à ce que le comics reprenne à ce point laissé en suspend. D'un côté, il le fait. D'un autre côté, on a clairement glissé tout ceci sous le tapis. En effet, nous retrouverons Peter Parker APRES le fameux voyage. Autrement dit, il a d'ores et déjà retrouvé MJ. Côté quantité, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus puisque la série est prévue en quatre numéros.

Après avoir parcouru les confins du Multivers, PETER PARKER – l'INCROYABLE, le SPECTACULAIRE, le radioactive Tête-de-Toile lui-même – A.K.A. SPIDER-MAN, revient dans les rues de New York avec sa bien-aimée Mary Jane WATSON à ses côtés ! Mais qu'est-ce que c'est ? L'un de ces méchants n'est pas comme les autres : Assistez aux débuts de cet univers avec non pas un, mais DEUX des plus grands ennemis de Spider-Man des comics ! Le légendaire écrivain de Spider, J.M. DeMATTEIS, et l'artiste prometteur JIM TOWE vous apportent le retour que vous attendiez depuis trente ans ! Et vous ne vous attendrez jamais aux rebondissements à venir pour votre ami Spider-Man du quartier ! Sortez vos figurines d'action et installez-vous devant la télé alors que nous vous ramènons à la plus grande époque de la télévision animée de super-héros de l'histoire !

Pour info, cet animé est souvent oublié, eclipsé par l'incontournable série Batman. Pourtant, elle a clairement son lot de qualité et si vous ne la connaissez pas, nous ne pouvons que vous conseillez de vous y intéresser.

