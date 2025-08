J.M. DeMATTEIS s'exprime sur le twist de fin de la série animée Spider-Man TAS de 1994

Au mois de juin, on vous annonçait l'excellente nouvelle : Spider-Man TAS de 1994 allait avoir droit à une suite en comics. Petite déception cependant, il a vite été annoncé que le comics ne reprendrait pas tout de suite après la série animée (qui s'achève pourtant sur un cliffhanger) mais plus tard.

Il y a peu, lors d'une interview, le scénariste du comics J.M. DeMATTEIS est tout de même revenu sur ce point. En effet, il a été demandé si le scénariste allait reprendre tout de suite après l'animé ou "plus tard" (ndlr : le journaliste n'avait pas lu notre article sur le sujet, visiblement). Et si le scénariste a confirmé que le comics n'allait pas reprendre tout de suite après l'animé, il a tout de même donné des indications sur cette zone blanche durant laquelle Spider-Man a retrouvé MJ. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous apprenons que Peter est allé en enfer et en est revenu pour ramener MJ chez elle, qu'ils ont vécu une aventure incroyable et éprouvante en cours de route, mais nous n'entrons pas dans les détails. Au début de notre histoire, ils sont rentrés chez eux et prêts à commencer une nouvelle vie ensemble. Cela dit, si cette mini-série est un succès, nous pourrions revenir en arrière et découvrir exactement ce qui s'est passé dans le prochain dans les numéros suivants.