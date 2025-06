Urban Comics continue d'éditer les Universal Monsters avec Frankenstein pour octobre 2025

Bonne nouvelle pour les amateurs de frissons. Urban Comics va continuer d'éditer en France la série des Universal Monsters proposée par Image Comics / Skybound aux Etats-Unis. L'an dernier, l'éditeur avait proposé Dracula et L'étrange créature du lac noir vit toujours. Deux tomes que nous avions appréciés et dont nous avions fait les reviews (voici les liens : Dracula et L'étrange créature). Inutile de dire que nous attendions donc que les deux séries suivantes éditées aux Etats-Unis, Frankenstein et The Mummy, passent par la case France. Aujourd'hui, le souhait est à moitié exaucé puisqu'Urban Comics a annoncé Frankenstein (et, on espère une annonce pour The Mummy très bientôt ?).

Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre Frankenstein ?

Le titre est prévu pour le 10 octobre 2025 pour 20 euros.

Pour aller plus loin :