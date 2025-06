Marvel a un nouveau Black Panther (et ça va faire parler !)

Marvel Knights: World to come #1 fait déjà parler de lui

Attention, cette news contient des informations dévoilées dans Marvel Knights: World to come #1, tout juste sorti aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilé et garder la surprise lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

En mars, on vous annonçait le retour de Quesada sur une série Marvel Knights. Le mois dernier, on vous donnait plus de détails sur Marvel Knights: World to come #1 avec, au passage, des visuels de T'Challa. Hier, le titre est finalement sorti aux Etats-Unis et autant dire qu'il a fait beaucoup parler de lui et ce, pour deux raisons. La première concerne le fait que ce premier numéro se promène sur la timeline. Présent, passé, futur, futur du futur... le numéro propose une visibilité sur l'ensemble de la vie de T'Challa avec, notamment... sa mort. En effet, l'une des cases se passant dans le futur nous montre les derniers instants du personnage. Son dernier souffle n'aura pas lieu sur le champ de bataille mais au palais alors qu'il a un âge déjà bien avancé.

L'autre point, qui a sans doute encore plus fait parler du numéro, concerne le combat qui a été mis en avant lors de la preview. En effet, on apprend au fil du numéro que T'Challa affronte en réalité son fils, Ketema, qu'il a eu avec Monica Lynne.

Sauf que voilà, le combat pour le statut de Black Panther semble s'achever par la victoire de Ketama qui, pour une raison encore non dévoilée aujourd'hui, est blanc de peau :

Inutile de préciser que c'est surtout sur ce point (et sur un possible twist concernant l'identité de Ketama) que le numéro a retourné la toile. A noter que nous avons parlé de ce numéro hier. Si cela vous intéresse, la vidéo est disponible ici.

De votre côté, comment voyez-vous ce changement ? Est-ce que vous appréciez le retournement de situation final ?