Marvel annonce Marvel Knights: The World to Come

Souvenez-vous, en 1998, la ligne Marvel Knights redéfinit l'industrie du comics (ou, tout du moins, les comics Marvel) en proposant une approche différente. Le principe est simple : prendre quatre univers relativement secondaires, ne plus leur imposer de continuité et leur donner un ton plus sombre, plus mature. Ainsi, à cette époque, Joe Quesada et Jimmy Palmiotti ont la lourde tâche de chapoter le projet en trouvant des auteurs et des artistes pour les univers de Black Panther, Punisher, Daredevil et des Inhumains.

Hier, soit plus de 25 ans plus tard, Marvel a annoncé que Joe Quesada serait de retour aux côtés de Christopher Priest sous la bannière "Marvel Knights" et plus précisément du côté de l'univers de Black Panther avec Marvel Knights: The World to Come, une série limitée de six numéros.

Voici le synopsis :

Le roi du Wakanda est MORT, laissant sans surveillance la technologie la plus avancée du monde, le métal le plus précieux et un coffre-fort cryptique renfermant de sombres secrets qui engendrent des conflits mondiaux entre les héros, les méchants et les mutants de Marvel. Avec le départ de T’Challa et l’avenir de l’univers Marvel vacillant sur le fil du rasoir en vibranium, un défi tribal s’ensuit pour le trône du Wakanda et son mystérieux vainqueur émergera en tant que nouveau leader du Wakanda et inaugurera LE WORLD TO COME (ndlr : LE MONDE A VENIR).

Et voici les images :

Marvel Knights : The World to Come #1 est attendu pour le 4 juin 2025.