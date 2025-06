Panini Comics annonce Les huit morts de Spider-Man pour le mois d'août

On prépare le terrain pour One World Under Doom du côté de Panini

C'est sur sa page facebook que Panini Comics a annoncé la chose. Les huit morts de Spider-Man (soit 8 deaths of Spider-Man en VO, qui est composé de douze numéros : Amazing Spider-Man #61 à Amazing Spider-Man #7ts0, Amazing Spider-Man #65.DEATHS et Amazing Spider-Man #68.DEATHS) sera bien édité en France et ce, à partir du mois d'août dans Marvel Comics.

Pour rappel, cet arc est lié à One World Under Doom mais sans faire partie des tie-in de l'event pour autant à l'exception du dernier numéro, Amazing Spider-Man #70. L'arc est écrit en grande partie par Joe Kelly et dessiné en grande partie par Ed McGuninness.

LES 8 MORTS DE SPIDER-MAN COMMENCENT ! Le monde a changé, Doctor Doom est Sorcier Suprême, mais il n’a pas l’intention de passer son temps comme son prédécesseur... Chaque année, Doctor Strange utilisait chaque once de son pouvoir et de son expérience pour sauver le monde d’un dieu maléfique et de ses huit héritiers. Cette année, Doom délègue cette tâche à... SPIDER-MAN ?! Le chef de la Latvérie a donné à Spider-Man un nouveau costume magique et HUIT VIES SUPPLÉMENTAIRES pour sauver le monde ?! True Believer, elles ne suffiront pas...

Les huit morts de Spider-Man se terminera en octobre.

Cette parution sera accompagnée d'autres numéros que nous vous avions conseillé dans notre dossier One World Under Doom, rubrique "Les numéros qui pourraient être intéressants à lire au préalable" à savoir Storm #4 et un numéro qui semble être Avengers #19.

Enfin, l'éditeur a également annoncé le premier numéro de Weapon X-Men pour le mois d'août.

A noter que dans son post facebook, Panini Comics a annoncé que le top départ de One World Under Doom serait en novembre avec Doom World et Marvel World mais dans les faits, il débute plus tôt puisque le Weapon X-Men #1 prévu pour le mois d'août par Panini est bien un tie-in de l'event (et ce, malgré la qualtié relative du numéro) tout comme Amazing Spider-Man #70 d'ailleurs qui est, quant à lui, annoncé pour le mois d'octobre par l'éditeur.

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur le premier numéro de l'arc Les huit morts de Spider-Man ici et notre avis sur le premier numéro de Weapon X-Men ici.