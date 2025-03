Recap de l'event Marvel One World Under Doom

Chaque année, dans les comics, il y a ce que l'on appelle des events. Entendez par là des histoires à grande échelle qui touchent de nombreux personnages / univers et dont les conséquences peuvent être lourdes et présentes durant plusieurs années. Pour 2025, l'éditeur Marvel Comics a annoncé One World Under Doom (traduisible par Un monde sous la coupe de Doom), un event dont le nom est on ne peut plus révélateur. Cet event est à suivre essentiellement dans la mini-série éponyme One World Under Doom mais bien sûr, il impacte de nombreuses autres séries à tel point qu'il n'est pas forcément facile de savoir quelle série est impactée, à quel moment et de quelle manière. Pas de panique, ce guide vous donnera toutes les clefs pour ne pas vous perdre en cours de route.

L'annonce :

L'event est dévoilé lors de la dernière Comic Con de New York soit en octobre 2024. A ce moment-là, on parle d'une mini-série The Rise of Emperor Doom en cinq numéros. Ce n'est que quelques semaines plus tard que l'éditeur apporte une correction. En fin de compte, la série portera également le nom de l'event (autrement dit, One World Under Doom) et ne tiendra plus en cinq numéros mais en neuf. L'équipe créative et le synopsis sont également dévoilés.

Comment en sommes-nous venus à One World Under Doom ?

Tout commence à la fin de Blood Hunt. Un récit durant lequel Doctor Doom prend le titre de Sorcier Suprême du Doctor Strange. Affublé de pouvoirs quasi illimités, il prend le contrôle de tous les médias de diffusion de la planète et se déclare Empereur du Monde. Un titre que les dirigeants des grandes nations de la Terre semblent accepter tout comme certains super-héros qui commencent, tout doucement, à retourner leur cape.

Les nouveaux titres liés à l'event :

Le titre principal :

One World Under Doom est écrit par Ryan North et dessiné par R. B. Silva. Le premier numéro est sorti le 12 février 2025. La série sera composée de neuf numéros et aura une cadence mensuelle.

Les séries limitées :

- Doom Academy par MacKenzie Cadenhead et Pasqual Ferry, mini-série de cinq numéros

- Thunderbolts : Doomstrike par Collin Kelly, Jackson Lanzing et Tommaso Bianchi, mini-série de cinq numéros

Les séries régulières :

- Weapon X-men, dont le premier numéro est sorti le 19 février, écrit par Joe Casey et dessiné par Chris Cross.

- Red Hulk , dont le premier numéro est sorti le 26 février, écrit par Geoff Shaw et dessiné par Bryan Valenza.

A ceux-là s'ajoutent, bien sûr, plusieurs numéros des séries Marvel actuelles.

Ordre de lecture et synopsis des numéros concernés :

Attention, vous trouverez ci-dessous tous les titres qui ont un lien de près ou de loin avec One World Under Doom. Néanmoins, et afin de ne pas contenter uniquement les lecteurs hardcore, plusieurs niveaux de lecture ont été mis en place. Aussi, si vous désirez vous contenter de l'essentiel, c'est également possible.

Voici les niveaux de lecture proposés :

Niveau 1 Titre principal (pour ceux qui veulent aller à l'essentiel)

Niveau 2 Titre annoncé par Marvel comme ayant un lien avec l'event One World Under Doom (pour ceux qui veulent lire ce qui est recommandé par Marvel)

Niveau 3 Titre non annoncé par Marvel mais possédant tout de même un lien, plus ou moins prononcé, avec l'event One World Under Doom (pour les complétistes)

Sorties du 13 novembre 2024

The Amazing Spider-Man #61

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Ed McGuninness

Niveau 3

LES 8 MORTS DE Spider-Man COMMENCENT ! Le monde a changé, Doctor Doom est Sorcier Suprême, mais il n’a pas l’intention de passer son temps comme son prédécesseur... Chaque année, Doctor Strange utilisait chaque once de son pouvoir et de son expérience pour sauver le monde d’un dieu maléfique et de ses huit héritiers. Cette année, Doom délègue cette tâche à... SPIDER-MAN ?! Le chef de la Latvérie a donné à Spider-Man un nouveau costume magique et HUIT VIES SUPPLÉMENTAIRES pour sauver le monde ?! True Believer, elles ne suffiront pas...

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur ce numéro ici.

Sorties du 22 janvier 2025

Fantastic Four #28

Ecrit par Ryan North et dessiné par Steven Cumming

Niveau 3

PROLOGUE À ONE WORLD UNDER DOOM ! Cela fait des mois que le Docteur Fatalis est devenu Sorcier Suprême et qu'il a disparu. Reed Richards, l’homme le plus intelligent de la planète, a passé tout ce temps à essayer de trouver un moyen de comprendre la magie, afin qu’il puisse trouver et arrêter Doom... Et il a échoué. Mais lorsque Sue suggère qu’il y a un autre homme qui détient à la fois un diplôme d’études supérieures en physique et une compréhension de la magie (Dane Whitman, le Chevalier Noir !) Reed et Sue décident de voir s’il possède des informations à partager. L’aide de Dane renvoie les esprits de Reed et Sue dans le temps - pour posséder les corps de deux personnes dans le passé, où, sans leurs pouvoirs, ils recherchent le seul objet magique qui peut briser les illusions de Doom ! Mais le Chevalier Noir a ses propres motivations... Et le passé n’est plus ce qu’il était.

Sorties du 12 février 2025

One World Under Doom #1

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Niveau 1

ONE WORLD UNDER DOOM ! Il y a six mois, le Docteur Victor Von Doom est devenu le Sorcier Suprême, puis a disparu derrière les frontières fermées de la Latvérie. Pour la plupart des gens, il se passe suffisamment de choses dans le monde pour que l’absence de Doom ne soit pas une priorité, et un peu de temps sans lui semble tenir de la bénédiction. Seuls quelques-uns le reconnaissent pour ce qu’il était vraiment... Le calme avant la tempête. Une tempête qui est maintenant arrivée. Le monde s’est réveillé face à une nouvelle réalité : le Docteur Fatalis, le Sorcier Suprême de la Terre, a magiquement pris le contrôle de tous les médias de diffusion de la planète et s’est déclaré Empereur du Monde - le souverain d’une nouvelle Latvérie unie ! Et de manière aussi choquante qu'impossible, tous les dirigeants de la Terre semblent être d’accord avec cela. Heureusement, qu’il s’agisse du contrôle de l’esprit ou des Doombots, tout ce qui les affecte n’a pas affecté les héros de la Terre - et ils forment donc rapidement une équipe d’assaut pour arrêter les machinations de Doom. Mais y parviendront-ils ? Et que se passe-t-il lorsque certains commencent à accueillir leur nouvel empereur à bras ouverts, réclamant One World Under Doom ? L’événement le plus grand et le plus choquant de Marvel commence ici.

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur ce numéro ici.

Sorties du 19 février 2025

Doom Academy #1

Ecrit par Mackenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry

Niveau 2

Pensais-tu que la STRANGE ACADEMY serait la même chose dans un monde avec DOCTOR DOOM en tant que SORCIER SUPREME ?! NON ! Maintenant, c'est la DOOM ACADEMY ! Déménagée de la Nouvelle-Orléans à la Latvérie, la meilleure école de magie du monde vient de s’améliorer (selon certains). C’est le début de la deuxième année pour les étudiants de la Strange Academy, et vous savez que les choses ne se passeront pas comme prévu !

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur ce numéro ici.

Thunderbolts: Doomstrike #1

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi

Niveau 2

RÉVOLUTION... ou RÉBELLION... COMME L’ÉCLAIR ! Doom a pris le contrôle du monde. Et Bucky Barnes l’a aidé à le faire. Pour expier son rôle involontaire dans le triomphe de Doom, Bucky rassemble une équipe avec un seul objectif : tout brûler. Mais lorsque les saboteurs de Bucky - dont Black Widow et Songbird - lancent une campagne sans merci pour déchirer l’Empire de Doom, Doom décide de prouver que la révolution se termine dans le sang...

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur ce numéro ici.

X-Factor #7

Ecrit par Mark Russell et dessiné par Robert Quinn

Niveau 2

Il y a un nouvel homme aux commandes ! Angel revient pour mener les X-Factor tel l'Empereur Doom mènera le monde à la gloire ! Mais, dans le domaine utopique du magnanime Doom, quelle pourrait être la mission des X-Factor ? Et qu’est-ce qui pourrait les amener dans une petite nation sur l’île de... Genosha ?!

Weapon X-Men #1

Ecrit par Joe Casey et dessiné par Chris Cross

Niveau 2

WOLVERINE ! DEADPOOL ! CÂBLE ! CHAMBER ! THUNDERBIRD ! Réunis dans leur propre équipe X pour la toute première X-FOIS - le tout dans un premier numéro de la taille d’un X-tra ! Lorsqu’une mission de sauvetage de mutants à enjeux élevés depuis le point chaud mondial ultime expose le véritable ennemi - qui vient peut-être de l’intérieur - une toute nouvelle équipe d’icônes de l’action se retrouve soudainement forgée dans le feu. Et la politique officielle d’adhésion est... Aucune pitié n’est permise ! Présenté par le scénariste de X, Joe Casey, et l’artiste acclamé, ChrisCross ! N’acceptez aucun substitut - ce numéro est celui que vous ne saviez même pas que vous attendiez ! Voilà la vérité !

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur ce numéro ici.

Storm #5

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Lucas Werneck

Niveau 2

Le synopsis n'étant pas révélateur du lien avec One World Under Doom, voici un résumé très rapide

Storm vient tout juste d'être tuée par l'esprit Eégùn et de se réveiller dans le monde des esprits. Un monde dans lequel l'incarnation vivante de l'univers, Eternity, a fait d'elle Eternal Storm. Devenue un réceptacle, Eternal Storm confronte le nouveau Sorcier Suprême mais voilà, Doom se présente comme un "homme sans défense" (ou, tout du moins, comme un homme qui préfère se délecter de son diner plutôt que decombattre). En tant que tel, il explique qu'il ne peut rien contre lui, que s'il s'en prend à lui, cela ne ferait que réveiller Storm étant donné qu'elle ne supporterait pas que son corps s'en prenne à un homme sans défense. Comprenant que Doom a raison et que Storm pourrait très bien reprendre le contrôle de son corps, Eternal Storm préfère se retirer.

Sorties du 26 février 2025

Fantastic Four #29

Ecrit par Ryan North et dessiné par Cory Smith

Niveau 2

L’impossible s’est produit ! DOCTOR DOOM a conquis le monde ! Et les Quatre Fantastiques ne vont PAS accepter cette situation. Alors que Reed s’enferme dans son laboratoire, essayant de résoudre le problème de Doom, Ben offre à Sue un voyage à New York avec leur amie commune, JEN « SHE-HULK » WALTERS, pour l’aider à se changer les idées. Mais les tensions après que les vampires aient envahi le monde dans leur chasse au sang demeurent, et lorsque Ben, Sue et Jen se retrouvent du mauvais côté de la Justice populaire, ils sont confrontés à un choix... Et c’est le genre de choix que l'on ne pourra plus corriger !

Red Hulk #1

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoffrey Shaw

Niveau 2

RED Hulk FAIT RAGE DANS ONE WORLD UNDER DOOM ! THUNDERBOLT ROSS - dans une cellule profondément enfouie sous terre - est un prisonnier de DOCTOR DOOM Et il n’est pas seul. De brillants esprits militaires, criminels et politiques ont été rassemblés contre leur gré dans un complexe carcéral qui sert de « THINK TANK » pour aider à mener à bien le plan de domination mondiale de Doom. Mais le RED Hulk a d’autres plans ! Avec MACHINE MAN et DEATHLOK !

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur ce numéro ici.

Le mois de mars sera ajouté prochainement.