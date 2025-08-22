Marvel annonce Predator: Badlands, prequel du film du même nom

Un comics qui n'a pas une gueule de porte-bonheur !

Marvel vient d'annoncer la sortie de Predator: Badlands, un prequel officiel pour le prochain film Predator : Predator: Badlands (oui, le comics et le film ont le même nom). Le titre sera écrit par Ethan Sacks et dessiné par Elvin Ching. Voici son synopsis :

LA CHASSE COMMENCE. Dans ce one-shot, un jeune guerrier Yautja reçoit une tâche apparemment simple de son père : récupérer une pièce de technologie d'un vaisseau spatial abandonné qui s'est écrasé il y a des années. Cependant, à l'intérieur, une ancienne et mortelle menace guette.

Le titre est prévu le 12 novembre.