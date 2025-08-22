  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Marvel annonce Predator: Badlands, prequel du film du même nom

Marvel annonce Predator: Badlands, prequel du film du même nom

22 Aout 2025 par Jeff 0 aipt
Marvel annonce Predator: Badlands, prequel du film du même nom

Marvel vient d'annoncer la sortie de Predator: Badlands, un prequel officiel pour le prochain film Predator : Predator: Badlands (oui, le comics et le film ont le même nom). Le titre sera écrit par Ethan Sacks et dessiné par Elvin Ching. Voici son synopsis :

LA CHASSE COMMENCE. Dans ce one-shot, un jeune guerrier Yautja reçoit une tâche apparemment simple de son père : récupérer une pièce de technologie d'un vaisseau spatial abandonné qui s'est écrasé il y a des années. Cependant, à l'intérieur, une ancienne et mortelle menace guette.

Le titre est prévu le 12 novembre.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Marvel annonce Meals to Astonish, basé sur Tales to Astonish

Marvel annonce Meals to Astonish, basé sur Tales to Astonish

22 Aout 2025

Vers le retour d'une série culte ?

Marvel annonce la fin de la série Red Hulk

Marvel annonce la fin de la série Red Hulk

22 Aout 2025

Sans surprise

Ray Winstone explique que le personnage de Dreykov était un pédophile avant les reshoots

Ray Winstone explique que le personnage de Dreykov était un pédophile avant les reshoots

22 Aout 2025

Avant de devoir refaire TOUTES les scènes

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire