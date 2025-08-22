Ray Winstone explique que le personnage de Dreykov était un pédophile avant les reshoots

Dans Black Widow, Ray Winstone joue le personnage de Dreykov, le méchant superviseur de la Chambre Rouge. Et comme souvent dans les films (et notamment dans les films de super-héros), l'acteur a dû passer par la terrible étape des reshoots. Sauf que voilà, selon l'acteur, il ne voulait pas retourner les scènes et pour cause, son personnage avait été totalement réécrit et il devait tout recommencer.

Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

Tout tourne autour du nombre d'entrées. On voit ce qui arrive à Hollywood avec Marvel and co. Il y a de la place pour cela, et c'est amusant, mais cela nuit à la réalisation de films culturels, qui sont les meilleurs pour les acteurs et qui offrent vraiment de bons rôles d'acteur. C'est de plus en plus difficile de faire cela. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux maintenant, ils pourraient même ne pas vous considérer pour un film, car ils veulent qu'il y ait une base de fans qui accompagne cela. J'ai travaillé avec cette réalisatrice incroyable, Cate Shortland, et nous avons travaillé sur ce que mon personnage allait être. Il était comme un pédophile qui courait autour de toutes ces filles, et elles devenaient des veuves noires. Nous étions applaudis sur le plateau. C'était probablement la meilleure chose que j'aie faite depuis très longtemps. Puis je rentre chez moi après avoir terminé le travail et je reçois un appel disant que nous devons faire quelques reprises. Je demande : combien de scènes ? [Cate] dit "toutes." Alors j'ai dit qu'elle devrait recaster [le rôle], mais j'étais sous contrat, donc je devais le faire. Je retourne, ils me coiffent joliment, me mettent dans le costume, et je n'ai pas pu le faire. J'avais déjà fait ça. Je pensais, "Je ne le fais pas maintenant. Je l'ai fait. C'est comme ça que ça va être". C'est un rejet, tu vois ? Il n'y a rien de pire que de faire quelque chose, de le laisser sur le sol, puis de se faire dire que ce n'est pas bien.

Bien sûr, Ray Winstone n'est pas le seul à se plaindre de l'évolution d'Hollywood. John Malkovitch s'est déjà plaint du nombre croissant de fonds verts tandis qu'il y a peu, Quentin Tarantino a pointé du doigt le fait que l'originalité avait laissé place aux suites et aux remakes.