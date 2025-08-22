Marvel annonce la fin de la série Red Hulk

  1. Accueil
22 Aout 2025
C'est sans grande surprise que Marvel a annoncé la fin de la série Red Hulk. Ecrite par Benjamin Percy et dessinée par Gabriel Guzman, la série prendra donc fin avec Red Hulk #10 soit au mois de novembre.

A noter que Red Hulk avait beau être série régulière, il n'est absolument pas surprenant que la série prenne fin. En effet, présentée comme étant à tie-in à One World Under Doom dès le début (et étant bien plus liée à l'event que d'autres séries telles que Doctor Strange of Asgard), elle n'a que peu d'intérêt à continuer au-delà de novembre, date à laquelle se terminera l'event annuel Marvel. A voir maintenant si l'éditeur va placer le personnage ailleurs, lui redonner une nouvelle série solo (mais cette fois, séparée de l'event) ou, tout simplement, mettre le personnage de côté.

