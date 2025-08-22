  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Marvel annonce Meals to Astonish, basé sur Tales to Astonish

Marvel annonce Meals to Astonish, basé sur Tales to Astonish

22 Aout 2025 par Jeff 0 bc
Marvel annonce Meals to Astonish, basé sur Tales to Astonish

Marvel vient d'effectuer un joli retour vers le passé en annonçant ce qui semble être le retour de Tales to Astonish. Edité entre 1959 et 1968 lors de sa première incarnation (la plus connue), la série est connue pour avior mis en avant pour la première fois les personnage d'Henry Pym, la Guêpe mais aussi pour avoir grandement développé le personnage de Hulk. Autant dire que cette remise en avant sera peut-être à surveiller de près.

Par contre, c'est absolument tout ce que nous savons. En effet, Tales to Astonish, renommé Meals to Astonish pour l'occasion, vera son premier numéro sortir au mois de décembre. Mais pour ce qui est du contenu, des auteurs ou même de la raison de ce changement de nom... aucune idée !

Affaire à suivre !

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Marvel annonce Predator: Badlands, prequel du film du même nom

Marvel annonce Predator: Badlands, prequel du film du même nom

22 Aout 2025

Un comics qui n'a pas une gueule de porte-bonheur !

Marvel annonce la fin de la série Red Hulk

Marvel annonce la fin de la série Red Hulk

22 Aout 2025

Sans surprise

Ray Winstone explique que le personnage de Dreykov était un pédophile avant les reshoots

Ray Winstone explique que le personnage de Dreykov était un pédophile avant les reshoots

22 Aout 2025

Avant de devoir refaire TOUTES les scènes

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire