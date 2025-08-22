Marvel annonce Meals to Astonish, basé sur Tales to Astonish

Marvel vient d'effectuer un joli retour vers le passé en annonçant ce qui semble être le retour de Tales to Astonish. Edité entre 1959 et 1968 lors de sa première incarnation (la plus connue), la série est connue pour avior mis en avant pour la première fois les personnage d'Henry Pym, la Guêpe mais aussi pour avoir grandement développé le personnage de Hulk. Autant dire que cette remise en avant sera peut-être à surveiller de près.

Par contre, c'est absolument tout ce que nous savons. En effet, Tales to Astonish, renommé Meals to Astonish pour l'occasion, vera son premier numéro sortir au mois de décembre. Mais pour ce qui est du contenu, des auteurs ou même de la raison de ce changement de nom... aucune idée !

Affaire à suivre !