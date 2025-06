Ironheart : Que disent les premiers retours ?

Les premiers retours de la série Disney+ Ironheart sont à présent disponibles. Est-ce que Riri Williams a réussi à convaincre les nombreux réticents ? Est-ce que Marvel Studios est en train de payer sa campagne promo tardive ? Eh bien... c'est difficile à dire. Pour une fois, les avis sont très variés.

Voici ce le genre de commentaire que l'on peut lire sur les réseaux sociaux depuis quelques heures :

Ironheart est plutôt solide avec de bonnes performances de Dominique Thorne et Alden Ehrenreich, mais ne monte pas vraiment en flèche car il faut vraiment un certain temps pour démarrer et le méchant n'est pas génial, même si le final vaut le détour.

J'ai vu les six épisodes d'Ironheart et ce n'est pas fou. On comprend très vite pourquoi Marvel a décidé de le diffuser à cette cadence. Je ne peux rien reprocher au casting, mais aucun d'entre eux n'a vraiment de quoi travailler.

Ironheart propose une histoire incroyablement amusante qui mêle parfaitement technologie et magie. Dominique Thorne est une force sur laquelle il faut compter dans le rôle de Riri Williams et Anthony Ramos est envoûtant dans le rôle de The Hood. Les épisodes sont blindés d'easter egges et de surprises complètement dingues qui font changer le MCU à tout jamais.

Ironheart est bien ! Je voulais vraiment l'adorer, mais je n'ai pas ressenti grand-chose. Les effets visuels, l'action et quelques ajouts de mythologie magique à l'univers du MCU sont remarquables (THE HOOD + FINALE = GÉNIAUX), mais les arcs narratifs des personnages semblent stagner à la fin et ne mènent nulle part.

Si vous désirez lire d'autres avis, vous en trouverez ici.

Globalement, les points qui reviennent souvent sont ceux-ci :

La qualité monte au fur et à mesure avec une fin jugée très bonne.

Dominique Thorne et Alden Ehrenreich font du bon taff.

Certains scènes sont clairement fun.

Certains éléments de l'intrigue vont tout bonnement nulle part.

Bien sûr, le mieux reste à présent de vous faire votre propre avis. De notre côté, nous allons vous proposer une séance Twitch sur la série très prochainement. En attendant, vous pouvez toujours voir / revoir notre vidéo "Ironheart, pourquoi tant de haine ?" :